В США арестовали россиянина по обвинению в киберпреступлении
Федеральный суд Лос-Анджелеса арестовал гражданина России Егора Крючкова по обвинению в организации сговора с целью совершения киберпреступления. Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.В источнике
С чего всё началось
«Перед попыткой бежать из Соединённых Штатов обвиняемый, предположительно, планировал с сообщниками выплатить $1 млн сотруднику компании с целью тайного внедрения вредоносного ПО», — заявили
там.
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В США по подозрению в киберпреступлениях задержали россиянина Егора Крючкова
Комсомольская правда18:51