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РБК
РБК

В США арестовали россиянина по обвинению в киберпреступлении

Федеральный суд Лос-Анджелеса арестовал гражданина России Егора Крючкова по обвинению в организации сговора с целью совершения киберпреступления. Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.В источнике
С чего всё началось
«Перед попыткой бежать из Соединённых Штатов обвиняемый, предположительно, планировал с сообщниками выплатить $1 млн сотруднику компании с целью тайного внедрения вредоносного ПО», — заявили
 там.
RT на русском18:41
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РБК

В США арестовали россиянина по обвинению в киберпреступлении

РБК20:03
Коммерсантъ

Гражданина России обвинили в США в киберпреступлении

Коммерсантъ19:34
Комсомольская правда

В США по подозрению в киберпреступлениях задержали россиянина Егора Крючкова

Комсомольская правда18:51
Известия

В США по обвинению в киберпреступлении арестован россиянин Егор Крючков

Известия19:15
ТАСС

В США задержали россиянина Егора Крючкова. Его обвинили в подготовке киберпреступления

ТАСС18:57
РИА Новости

Россиянина арестовали в США за попытку совершить киберпреступление

РИА Новости19:20
RT на русском

В США арестован гражданин России

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