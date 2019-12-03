Общество
REGNUMВ США арестовали гражданина России
Правоохранительные органы США арестовали по обвинению в финансовых махинациях группу лиц, среди которых находился гражданин РФ. Об этом сообщает министерство юстиции США.
Читать в источнике
Оценить162
с чего всё началось
В Соединенных Штатах арестовали владельца и главу компании «КС Инжиниринг» Олега Никитина за попытку поставить энергетическое оборудование в Россию в обход американских санкций, сообщает Министерство юстиции США.Дождьвчера в 12:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Дипломаты РФ начали оказывать консульское содействие арестованному в США россиянину
Интерфаксвчера в 13:50
Посольство РФ в США: арестованный за попытку обойти санкции россиянин вину не признает
Коммерсантъвчера в 13:41
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 03:26, Ашберн
Экономика
Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста
СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.
Футбол
РФС прокомментировал задержания фанатов «Спартака»
РФС прокомментировал информацию о задержаниях болельщиков «Спартака» перед игрой 18-го тура российской премьер-лиги против «Зенита».
Политика
Комитет палаты представителей США одобрил доклад по импичменту Трампа
Комитет палаты представителей США по разведке поддержал подготовленный демократами доклад в поддержку импичмента президента страны Дональда Трампа.
Политика
Премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай
Премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии.
Происшествия
В Иркутской области под грузовиком обрушился мост
В Иркутской области через реку Макаровка обрушился автомобильный мост, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, передает «Байкал 24».
Происшествия
В Белгородской области произошел взрыв газа в жилом доме
Стена с первого по четвертый этажи обрушилась в жилом доме в результате взрыва бытового газа.
Авто
Серийное производство новых Lada 4x4 еще не началось
С 27 ноября был дан старт производству обновленной Lada 4x4. Автомобили, выпускавшиеся предприятием, носили статус серийных.
Политика
WSJ: ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине
Прокуратура Берлина предполагает, что убийство гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года может иметь отношение к России, и намерена передать дело федеральному прокурору, отвечающему за дела, связанные с национальной безопасностью.
Происшествия
Российский траулер загорелся в порту на севере Норвегии
На борту российского рыболовецкого траулера произошло возгорание, сообщается в Twitter полиции региона Финнмарк на севере Норвегии в среду, 4 декабря.
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Саратове
Не менее шести человек пострадали в результате столкновения автобуса со столбом на одной из улиц Саратова.
Шоу-бизнес
Певцов в образе Сталина попросил Познера уехать из России
Переодевшийся в Иосифа Сталина актер Дмитрий Певцов назвал телеведущего Владимира Познера предателем родины и попросил его уехать из страны.
Общество
Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%
За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Политика
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
Происшествия
Российский солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты
Религия
Глава Нижегородской митрополии совершил всенощное бдение во Введенском храме Нижнего Новгорода
Правящему архиерею сослужили викарий Нижегородской епархии епископ Балахнинский Илия, благочинный Нижегородского округа иерей Александр Гимоян и другие клирики епархии.
Политика
Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией
Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Общество
«Почта России» начала открывать аптеки в своих отделениях
Первые аптеки открылись в трех почтовых отделениях Самарской области – в Жигулевске, Сызрани и Тольятти.
Наука
Студент разгадал столетнюю физическую загадку
Экономика
РБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода
Минэнерго предложило «Зарубежнефти» заменить дочернюю компанию «Ростеха» – «РТ-Глобальные ресурсы» – в проекте строительства газопровода в Пакистане «Север – Юг», пишет РБК со ссылкой на источник в «Зарубежнефти» и два источника, близких к проекту.
Шоу-бизнес
Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених
Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Единоборства
Федор Емельяненко начал спарринги перед боем с Джексоном
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко начал спарринги перед боем с американцем Куинтоном Джексоном.
Политика
В ГД прокомментировали отказ делегации из России в американских визах
Отказ российской делегации в американских визах свидетельствует о том, что Соединенные Штаты Америки отгораживаются от России и не хотят вступать в диалог по актуальным вопросам, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).
Авто
Опубликованы изображения обновленного Hyundai Solaris для России
Первые изображения рестайлинговой модели опубликовал Solaris Club.
Здоровье
Онколог сообщил, в каком возрасте нужно начинать проверяться на рак
Руководителем онкологического отделения МОНИКИ, врачом Александром Аллахвердяном подробно рассказано о том, как правильно определить возраст, в котором следует начинать проводить обследования на наличие рака в организме.
Хоккей
Кучеров забил победный гол в овертайме матча «Тампы» против «Нэшвилла»
Футбол
Моуринью рассказал, почему жил в отеле, когда тренировал «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, по какой причине он жил в отеле, а не в доме, когда возглавлял «Манчестер Юнайтед»
Спорт
Более 40 российских спортсменов подозреваются в допинге
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завело новые дела за нарушение антидопинговых правил в отношении 41 российского спортсмена Об этом сообщает ТАСС.Всего из-за внесенных в базу данных московской лаборатории изменений под подозрение попали 298 человек.