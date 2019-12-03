с чего всё началось

Правоохранительные органы США арестовали по обвинению в финансовых махинациях группу лиц, среди которых находился гражданин РФ. Об этом сообщает министерство юстиции США.

Футбол РФС прокомментировал задержания фанатов «Спартака» РФС прокомментировал информацию о задержаниях болельщиков «Спартака» перед игрой 18-го тура российской премьер-лиги против «Зенита».

Политика WSJ: ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине Прокуратура Берлина предполагает, что убийство гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года может иметь отношение к России, и намерена передать дело федеральному прокурору, отвечающему за дела, связанные с национальной безопасностью.

Происшествия Российский траулер загорелся в порту на севере Норвегии На борту российского рыболовецкого траулера произошло возгорание, сообщается в Twitter полиции региона Финнмарк на севере Норвегии в среду, 4 декабря.

Общество Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6% За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».

Политика В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2» Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.

Политика Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».

Экономика РБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода Минэнерго предложило «Зарубежнефти» заменить дочернюю компанию «Ростеха» – «РТ-Глобальные ресурсы» – в проекте строительства газопровода в Пакистане «Север – Юг», пишет РБК со ссылкой на источник в «Зарубежнефти» и два источника, близких к проекту.

Шоу-бизнес Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.

Политика В ГД прокомментировали отказ делегации из России в американских визах Отказ российской делегации в американских визах свидетельствует о том, что Соединенные Штаты Америки отгораживаются от России и не хотят вступать в диалог по актуальным вопросам, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).

Здоровье Онколог сообщил, в каком возрасте нужно начинать проверяться на рак Руководителем онкологического отделения МОНИКИ, врачом Александром Аллахвердяном подробно рассказано о том, как правильно определить возраст, в котором следует начинать проводить обследования на наличие рака в организме.