Общество

REGNUMREGNUMВ США арестовали гражданина России

Правоохранительные органы США арестовали по обвинению в финансовых махинациях группу лиц, среди которых находился гражданин РФ. Об этом сообщает министерство юстиции США.
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с чего всё началось
В Соединенных Штатах арестовали владельца и главу компании «КС Инжиниринг» Олега Никитина за попытку поставить энергетическое оборудование в Россию в обход американских санкций, сообщает
 Министерство юстиции США.
Дождьвчера в 12:40

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Дипломаты РФ начали оказывать консульское содействие арестованному в США россиянину

Интерфаксвчера в 13:50

Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину

РИА Новостивчера в 18:45

Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину

РБКвчера в 14:36

Сотрудник российской компании «КС Инжиниринг» арестован в штате Джорджия по подозрению в нарушении санкционного режима

Эхо Москвы02:31

Дипломаты посольства РФ находятся на связи с россиянином Никитиным, задержанным в США

ТАССвчера в 13:43

Арестованный в США россиянин Никитин не признал свою вину

Известиявчера в 13:23

Посольство РФ в США: арестованный за попытку обойти санкции россиянин вину не признает

Коммерсантъвчера в 13:41
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Экономика

Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста

СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.
9111.ru вчера в 02:39
Футбол

РФС прокомментировал задержания фанатов «Спартака»

РФС прокомментировал информацию о задержаниях болельщиков «Спартака» перед игрой 18-го тура российской премьер-лиги против «Зенита».
Нева Спорт 02:23
Политика

Комитет палаты представителей США одобрил доклад по импичменту Трампа

Комитет палаты представителей США по разведке поддержал подготовленный демократами доклад в поддержку импичмента президента страны Дональда Трампа.
Известия вчера в 23:52
Политика

Премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай

Премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии.
РИА Новости вчера в 07:38
Происшествия

В Иркутской области под грузовиком обрушился мост

В Иркутской области через реку Макаровка обрушился автомобильный мост, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, передает «Байкал 24».
РБК вчера в 23:17
Происшествия

В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим

Вести.Ru 00:39
Происшествия

В Белгородской области произошел взрыв газа в жилом доме

Стена с первого по четвертый этажи обрушилась в жилом доме в результате взрыва бытового газа.
BFM.ru вчера в 12:50
Авто

Серийное производство новых Lada 4x4 еще не началось

С 27 ноября был дан старт производству обновленной Lada 4x4. Автомобили, выпускавшиеся предприятием, носили статус серийных.
SpeedMe вчера в 23:45
Политика

WSJ: ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине

Прокуратура Берлина предполагает, что убийство гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года может иметь отношение к России, и намерена передать дело федеральному прокурору, отвечающему за дела, связанные с национальной безопасностью.
Газета.Ru 02:31
Происшествия

Российский траулер загорелся в порту на севере Норвегии

На борту российского рыболовецкого траулера произошло возгорание, сообщается в Twitter полиции региона Финнмарк на севере Норвегии в среду, 4 декабря.
Известия 01:16
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Саратове

Не менее шести человек пострадали в результате столкновения автобуса со столбом на одной из улиц Саратова.
REGNUM 02:42
Шоу-бизнес

Певцов в образе Сталина попросил Познера уехать из России

Переодевшийся в Иосифа Сталина актер Дмитрий Певцов назвал телеведущего Владимира Познера предателем родины и попросил его уехать из страны.
VSE42.RU вчера в 23:04
Общество

Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%

За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 17:09
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
РИА Новости вчера в 20:18
Происшествия

Российский солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты

Lenta.ru вчера в 07:22
Религия

Глава Нижегородской митрополии совершил всенощное бдение во Введенском храме Нижнего Новгорода

Правящему архиерею сослужили викарий Нижегородской епархии епископ Балахнинский Илия, благочинный Нижегородского округа иерей Александр Гимоян и другие клирики епархии.
Нижегородская епархия вчера в 11:12
Политика

Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией

Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Lenta.ru вчера в 11:19
Общество

«Почта России» начала открывать аптеки в своих отделениях

Первые аптеки открылись в трех почтовых отделениях Самарской области – в Жигулевске, Сызрани и Тольятти.
Ведомости 01:28
Наука

Студент разгадал столетнюю физическую загадку

Известия вчера в 21:00
Экономика

РБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода

Минэнерго предложило «Зарубежнефти» заменить дочернюю компанию «Ростеха» – «РТ-Глобальные ресурсы» – в проекте строительства газопровода в Пакистане «Север – Юг», пишет РБК со ссылкой на источник в «Зарубежнефти» и два источника, близких к проекту.
Ведомости 02:47
Шоу-бизнес

Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених

Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.
ИнфоСМИ вчера в 12:03
Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус вчера в 13:11
Единоборства

Федор Емельяненко начал спарринги перед боем с Джексоном

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко начал спарринги перед боем с американцем Куинтоном Джексоном.
ТАСС Спорт 01:46
Политика

В ГД прокомментировали отказ делегации из России в американских визах

Отказ российской делегации в американских визах свидетельствует о том, что Соединенные Штаты Америки отгораживаются от России и не хотят вступать в диалог по актуальным вопросам, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).
РИА Новости 03:03
Авто

Опубликованы изображения обновленного Hyundai Solaris для России

Первые изображения рестайлинговой модели опубликовал Solaris Club.
Автоновости дня вчера в 13:27
Здоровье

Онколог сообщил, в каком возрасте нужно начинать проверяться на рак

Руководителем онкологического отделения МОНИКИ, врачом Александром Аллахвердяном подробно рассказано о том, как правильно определить возраст, в котором следует начинать проводить обследования на наличие рака в организме.
Ugpressa.ru вчера в 14:15
Хоккей

Кучеров забил победный гол в овертайме матча «Тампы» против «Нэшвилла»

Sportbox.RU вчера в 23:02
Наука

Ученые выяснили, какая часть женской груди больше привлекает внимания

Evo-rus.com 00:03
Футбол

Моуринью рассказал, почему жил в отеле, когда тренировал «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, по какой причине он жил в отеле, а не в доме, когда возглавлял «Манчестер Юнайтед»
Sport24.ru 01:58
Спорт

Более 40 российских спортсменов подозреваются в допинге

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завело новые дела за нарушение антидопинговых правил в отношении 41 российского спортсмена Об этом сообщает ТАСС.Всего из-за внесенных в базу данных московской лаборатории изменений под подозрение попали 298 человек.
МонаВиста вчера в 22:14
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