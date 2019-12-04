Общество
РИА НовостиВ США арестовали россиянина за попытку обойти санкции
Минюст США сообщил об аресте гражданина России Олега Никитина по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, в финансовых махинациях и попытке обойти санкции. Помимо этого, обвинения предъявлены еще одному россиянину Антону Черемухину, гражданам Италии Габриэле Виллоне и Бруно Капарини.
Читать в источнике
Оценить155
с чего всё началось
В Соединенных Штатах арестовали владельца и главу компании «КС Инжиниринг» Олега Никитина за попытку поставить энергетическое оборудование в Россию в обход американских санкций, сообщает Министерство юстиции США.Дождьвчера в 12:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Дипломаты РФ начали оказывать консульское содействие арестованному в США россиянину
Интерфаксвчера в 13:50
Посольство РФ в США: арестованный за попытку обойти санкции россиянин вину не признает
Коммерсантъвчера в 13:41
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 00:20, Ашберн
Происшествия
Житель Перми открыл огонь по прохожим из окна квартиры
Житель Перми на улице открыл огонь по прохожим из ружья, погибла женщина, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Фигурное катание
Составлено расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
Финал Гран-при по фигурному катанию пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря. На днях стало известно расписание соревнований.
Политика
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Происшествия
Под Белгородом частично обрушилось здание из-за взрыва газа
В четырехэтажном жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области произошел взрыв газа, здание частично обрушилось, передает ТАСС.
Культура
Премию за худшее описание секса впервые получили сразу два писателя
Премию за худшее описание секса в литературе Bad Sex Awards впервые получили сразу два писателя, пишет The Guardian.
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Общество
Опубликован рейтинг регионов России по уровню зарплат
Средний уровень зарплаты по стране варьируется от 20 до 52 тыс. рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на данные проведенного исследования.
Политика
Трамп представил в Лондоне выход Франции из НАТО и удивился Макрону
Президент США Дональд Трамп заявил сегодня, 3 декабря, перед открытием саммита НАТО в Лондоне, что он может представить выход Франции из Североатлантического альянса, но этот шаг Парижа был бы «удивителен», поскольку именно Пятая республика нуждается в большей защите, чем кто-либо другой в военном блоке.
Общество
В США суд начал рассматривать по существу иск к Илону Маску о клевете
Федеральный суд в Центральном округе штата Калифорния во вторник начал рассматривать по существу иск, поданный к американскому предпринимателю Илону Маску британским спелеологом, участвовавшим летом 2018 года в операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде.
Политика
Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев
Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
Хоккей
Гол и пас Кучерова помогли «Тампе Бэй» победить «Нэшвилл» в матче НХЛ
Общество
В Москве объявили «желтый» уровень опасности
В Москве объявлен "желтый" уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий - метеорологи прогнозируют гололед и метель, а также порывистый ветер.
Религия
Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Происшествия
В Иркутской области обрушился мост
Мост через реку Макаровка на автомобильной дороге между Иркутском и Киренском обрушился в среду в Иркутской области после того, как по нему попытался проехать 60-тонный большегрузный автомобиль при максимально допустимой нагрузке на мост в 20 тонн.
Происшествия
Медведь-шатун загрыз пенсионера под Иркутском, забравшись к нему в дом
Игры
В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3
Общество
Даниэль Ли стал главным победителем British Fashion Awards
Креативный директор Bottega Veneta Даниэль Ли стал главным победителем British Fashion Awards и получил главные призы на блестящей церемонии, на которой наградами также были удостоены ветераны индустрии Джорджио Армани и Наоми Кэмпбелл.
Происшествия
Волонтеры прекратили искать пропавшего под Саратовом школьника
Экономика
Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Минц утверждает, что руководство ЦБ — первый зампред Дмитрий Тулин и зампред Василий Поздышев, — а также руководители банков «Открытие» и «Траст» Михаил Задорнов и Александр Соколов развернули против него «кампанию» с целью «нанести ущерб».
Гаджеты
Флагманскую видеокарту AMD Radeon продают с большой скидкой
Здоровье
С посетителей бассейнов запретили требовать медицинские справки
Ведомство в необходимых случаях предписывает прекратить пускать посетителей в бассейн, не прошедших медицинский осмотр с проведением соответствующих анализов.
Шоу-бизнес
Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без матери
Дочь Юлии Началовой впервые отпраздновала день рождения без матери. Праздник 13-ти летней Вере устроил отец – футболист Евгений Алдонин.
Политика
Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией
Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Политика
США вновь не выдали визы российской делегации
Власти США не выдали визы делегации Федерального казначейства России, а также директору департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову, заявили в российском посольстве в Вашингтоне.
Политика
ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
Общество
Увольнение главврача Медцентра прокомментировали в ДВФУ
«Трудовой договор с главным врачом Медицинского центра ДВФУ Паком Олегом Игоревичем прекращен с 29 ноября 2019 года в связи с выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью, установленными ТК РФ», - рассказал журналисту представитель университета.
Музыка
Pussycat Dolls объявили о воссоединении
Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Происшествия
Либертарианец Светов сообщил о втором обыске
Член незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) Михаил Светов сообщил в Twitter, что к нему пришли правоохранительные органы с обыском.
Хоккей
Сборная России по хоккею назвала состав на Кубок «Первого канала»
Список игроков, которые выступят в составе национальной команды на Кубке «Первого канала», опубликован на официальном сайте Федерации хоккея России.