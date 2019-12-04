Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ США арестовали россиянина за попытку обойти санкции

Минюст США сообщил об аресте гражданина России Олега Никитина по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, в финансовых махинациях и попытке обойти санкции. Помимо этого, обвинения предъявлены еще одному россиянину Антону Черемухину, гражданам Италии Габриэле Виллоне и Бруно Капарини.
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с чего всё началось
В Соединенных Штатах арестовали владельца и главу компании «КС Инжиниринг» Олега Никитина за попытку поставить энергетическое оборудование в Россию в обход американских санкций, сообщает
 Министерство юстиции США.
Дождьвчера в 12:40

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Дипломаты РФ начали оказывать консульское содействие арестованному в США россиянину

Интерфаксвчера в 13:50

Арестованный в США россиянин Никитин отказался признать вину

Московский Комсомолецвчера в 17:47

Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину

РБКвчера в 14:36

Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину

РИА Новостивчера в 18:45

Дипломаты посольства РФ находятся на связи с россиянином Никитиным, задержанным в США

ТАССвчера в 13:43

Арестованный в США россиянин Никитин не признал свою вину

Известиявчера в 13:23

Посольство РФ в США: арестованный за попытку обойти санкции россиянин вину не признает

Коммерсантъвчера в 13:41
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Происшествия

Житель Перми открыл огонь по прохожим из окна квартиры

Житель Перми на улице открыл огонь по прохожим из ружья, погибла женщина, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 23:14
Фигурное катание

Составлено расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

Финал Гран-при по фигурному катанию пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря. На днях стало известно расписание соревнований.
Кривое-зеркало.ру вчера в 21:57
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
РИА Новости вчера в 20:18
Происшествия

Под Белгородом частично обрушилось здание из-за взрыва газа

В четырехэтажном жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области произошел взрыв газа, здание частично обрушилось, передает ТАСС.
Ведомости вчера в 13:26
Культура

Премию за худшее описание секса впервые получили сразу два писателя

Премию за худшее описание секса в литературе Bad Sex Awards впервые получили сразу два писателя, пишет The Guardian.
Дождь вчера в 08:11
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Культуромания вчера в 10:17
Общество

Опубликован рейтинг регионов России по уровню зарплат

Средний уровень зарплаты по стране варьируется от 20 до 52 тыс. рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на данные проведенного исследования.
Татар-информ вчера в 00:20
Политика

Трамп представил в Лондоне выход Франции из НАТО и удивился Макрону

Президент США Дональд Трамп заявил сегодня, 3 декабря, перед открытием саммита НАТО в Лондоне, что он может представить выход Франции из Североатлантического альянса, но этот шаг Парижа был бы «удивителен», поскольку именно Пятая республика нуждается в большей защите, чем кто-либо другой в военном блоке.
Евразия Daily вчера в 08:40
Общество

В США суд начал рассматривать по существу иск к Илону Маску о клевете

Федеральный суд в Центральном округе штата Калифорния во вторник начал рассматривать по существу иск, поданный к американскому предпринимателю Илону Маску британским спелеологом, участвовавшим летом 2018 года в операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде.
ТАСС вчера в 22:42
Политика

Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев

Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
РИА Новости вчера в 22:53
Хоккей

Гол и пас Кучерова помогли «Тампе Бэй» победить «Нэшвилл» в матче НХЛ

РИА Новости вчера в 23:35
Общество

В Москве объявили «желтый» уровень опасности

В Москве объявлен "желтый" уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий - метеорологи прогнозируют гололед и метель, а также порывистый ветер.
Российская газета вчера в 07:35
Религия

Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

ТАСС вчера в 16:04
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 02 декабря в 10:03
Происшествия

В Иркутской области обрушился мост

Мост через реку Макаровка на автомобильной дороге между Иркутском и Киренском обрушился в среду в Иркутской области после того, как по нему попытался проехать 60-тонный большегрузный автомобиль при максимально допустимой нагрузке на мост в 20 тонн.
ТАСС вчера в 21:21
Происшествия

Медведь-шатун загрыз пенсионера под Иркутском, забравшись к нему в дом

REGNUM вчера в 15:16
Игры

В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3

CyberSport.ru вчера в 09:29
Общество

Даниэль Ли стал главным победителем British Fashion Awards

Креативный директор Bottega Veneta Даниэль Ли стал главным победителем British Fashion Awards и получил главные призы на блестящей церемонии, на которой наградами также были удостоены ветераны индустрии Джорджио Армани и Наоми Кэмпбелл.
Кривое-зеркало.ру вчера в 21:36
Происшествия

Волонтеры прекратили искать пропавшего под Саратовом школьника

Rambler News Service 02 декабря в 14:58
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц утверждает, что руководство ЦБ — первый зампред Дмитрий Тулин и зампред Василий Поздышев, — а также руководители банков «Открытие» и «Траст» Михаил Задорнов и Александр Соколов развернули против него «кампанию» с целью «нанести ущерб».
РБК вчера в 21:00
Гаджеты

Флагманскую видеокарту AMD Radeon продают с большой скидкой

Ferra вчера в 10:56
Здоровье

С посетителей бассейнов запретили требовать медицинские справки

Ведомство в необходимых случаях предписывает прекратить пускать посетителей в бассейн, не прошедших медицинский осмотр с проведением соответствующих анализов.
Городовой вчера в 12:34
Шоу-бизнес

Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без матери

Дочь Юлии Началовой впервые отпраздновала день рождения без матери. Праздник 13-ти летней Вере устроил отец – футболист Евгений Алдонин.
Слово и Дело 02 декабря в 16:31
Политика

Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией

Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Lenta.ru вчера в 11:19
Политика

США вновь не выдали визы российской делегации

Власти США не выдали визы делегации Федерального казначейства России, а также директору департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову, заявили в российском посольстве в Вашингтоне.
РИА Новости вчера в 20:45
Политика

ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
РБК 02 декабря в 17:04
Общество

Увольнение главврача Медцентра прокомментировали в ДВФУ

«Трудовой договор с главным врачом Медицинского центра ДВФУ Паком Олегом Игоревичем прекращен с 29 ноября 2019 года в связи с выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью, установленными ТК РФ», - рассказал журналисту представитель университета.
Deita.ru 02 декабря в 01:30
Музыка

Pussycat Dolls объявили о воссоединении

Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Говорит Москва 01 декабря в 04:27
Происшествия

Либертарианец Светов сообщил о втором обыске

Член незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) Михаил Светов сообщил в Twitter, что к нему пришли правоохранительные органы с обыском.
Коммерсантъ вчера в 23:26
Хоккей

Сборная России по хоккею назвала состав на Кубок «Первого канала»

Список игроков, которые выступят в составе национальной команды на Кубке «Первого канала», опубликован на официальном сайте Федерации хоккея России.
РБК вчера в 10:06
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