Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ США арестовали россиянина за попытку обойти санкции

Минюст США сообщил об аресте гражданина России Олега Никитина по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, в финансовых махинациях и попытке обойти санкции. Помимо этого, обвинения предъявлены еще одному россиянину Антону Черемухину, гражданам Италии Габриэле Виллоне и Бруно Капарини.
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с чего всё началось
В Соединенных Штатах арестовали владельца и главу компании «КС Инжиниринг» Олега Никитина за попытку поставить энергетическое оборудование в Россию в обход американских санкций, сообщает
 Министерство юстиции США.
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