Общество
РИА НовостиВ США арестовали россиянина за попытку обойти санкции
Минюст США сообщил об аресте гражданина России Олега Никитина по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, в финансовых махинациях и попытке обойти санкции. Помимо этого, обвинения предъявлены еще одному россиянину Антону Черемухину, гражданам Италии Габриэле Виллоне и Бруно Капарини.
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с чего всё началось
В Соединенных Штатах арестовали владельца и главу компании «КС Инжиниринг» Олега Никитина за попытку поставить энергетическое оборудование в Россию в обход американских санкций, сообщает Министерство юстиции США.Дождь12:40
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Армия и оружие
На севере Сирии восстанавливают стратегически важную ГЭС «Аль-Баас»
Стратегически важную гидроэлектростанцию "Аль-Баас" восстанавливают в провинции Ракка на севере Сирии, заявил журналистам офицер Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) РФ Владимир Варнавский.
Общество
Госдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ
Коллекторам окончательно перекроют возможность доступа к долгам граждан за жилищно-коммунальные услуги, нужные поправки будут разработаны до весны 2020 года, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») 4 декабря в интервью газете «Известия».
Политика
Экс-депутат Рады Онищенко задержан в Германии
"Депутата задержали в Германии", - процитировало агентство УНН заявление представителя пресс-службы САП.
Происшествия
У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2
Очаг землетрясения залегал на глубине 10,3 км. Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 69 км южнее города Кавиенг в Папуа — Новой Гвинее.
Политика
В бундестаге обещают ответ на санкции США против Nord Stream 2
Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
Политика
США не выдали визы делегации российского казначейства
Власти Соединённых Штатов за последние недели не выдали визы делегации Федерального казначейства России, а также воспрепятствовали визиту директора департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олега Мальгинова.
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 4000 выйдут к концу 2020 года
Вместе с процессорами Ryzen 4000 выйдут новые наборы логики серии 600, которые станут последним продуктом для платформы Socket AM4.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона
Российский боец Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева, передает РИА "Новости".
Футбол
Друг Мамаева и Кокорина после выхода из тюрьмы назвал суд зоопарком
Бывший футболист и детский тренер Александр Протасовицкий впервые рассказал о судебном деле, по которому проходил с игроками Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Общество
Путин открыл газопровод «Сила Сибири»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста приняли участие в запуске трубопровода "Сила Сибири".
Культура
Выходит новый сезон «Викингов»
Происшествия
ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах
Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Политика
Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину
Газопровод «Северный поток — 2» ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту газа, вопрос транзита может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четвёрки» 9 декабря.
Политика
В Кремле назвали слухами данные о призыве Эрдогана атаковать Су-24
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ атаковать российский самолет Су-24 в 2015 году.
Авто
Мэрия Саратова закупит 8 иномарок на 13,6 млн рублей
Как сообщает «Saratovnews» со ссылкой на сайт «Госзакупок», МКУ «Транспортное управление», которое обслуживает администрацию Саратова, планирует закупить восемь легковых иномарок в комплектации «Люкс».
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет
Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
Происшествия
Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома достали тело мужчины
Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома в поселке Яковлево спасатели достали тело мужчины. Очевидцы сообщили, что его увозят.
Фигурное катание
Валиева, Самсонов и Дэвис выступят в финале Гран-при среди юниоров
В текущем сезоне пара показывает лучшие результаты в своей карьере, однако в финале Гран-при фаворитами в борьбе за золото все-таки станут их соотечественники Елизавета Шанаева и Девид Нарижный, а также Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов.
Экономика
Панорамный ресторан и популярный фитнес-центр появятся в новом ТРЦ Благовещенска
Торговый центр «Европейский» начала строить компания «Дальсвет проект», однако через пару лет остановила работы и позже была признана банкротом.
Футбол
Терри: «Лэмпард сделал „Челси“ более привлекательным»
Бывший капитан "Челси" Джон Терри высказался об игре команды под руководством Фрэнка Лэмпарда. Фрэнк проделал отличную работу в "Челси".
Происшествия
Спартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург
Болельщик столичного "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела.
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли»
Ближе к концовке встречи алжирский форвард Рияд Марез сделал счёт 0:4. «Бёрнли» удалось отыграть только один мяч.
Общество
WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине
В совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Bеllingcat и немецкого издания Der Spiegel говорится, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой стал гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.
Происшествия
СК начал проверку из-за нападения собак на девочку на Камчатке
Культура
Музей Пушкина приглашает на выставку Томаса Гейнсборо
Портреты и пейзажи прекарасно гармонируют друг с другом на картинах Томаса Гейнсборо, который в творчестве обращался и к старым мастерам, и не забывал об экспериментах.
Футбол
Полузащитник «Локомотива» выразил недоумение методам борьбы с расизмом
Полузащитник московского "Локомотива" и действующий чемпион Европы в составе сборной Португалии Жоау Мария выразил недоумение современным методам борьбы с расизмом.
Экономика
Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан
Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
Политика
Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования.
Авто
Рынок новых электрокаров в России вырос примерно в три раза
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 10 месяцев 2019 года владельцами новеньких электромобилей в России стали 297 человек – это в 2,7 раза больше, чем за такой же период прошлого года который составил 112 единиц авто.