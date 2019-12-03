Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ США арестовали россиянина за попытку обойти санкции

Минюст США сообщил об аресте гражданина России Олега Никитина по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, в финансовых махинациях и попытке обойти санкции. Помимо этого, обвинения предъявлены еще одному россиянину Антону Черемухину, гражданам Италии Габриэле Виллоне и Бруно Капарини.
Читать в источнике
Комментировать196

Подробнее о событии

Арестованный в США россиянин Никитин не признал свою вину

Известия13:23

Арестованный в США за попытку обхода санкций россиянин не признал вину

РИА Новости14:18

Дипломаты РФ начали оказывать консульское содействие арестованному в США россиянину

Интерфакс13:50

Дипломаты посольства РФ находятся на связи с россиянином Никитиным, задержанным в США

ТАСС13:43

Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину

РБК14:36

Арестованный в США россиянин Олег Никитин не признал вину

RT на русском13:08

Посольство РФ в США: арестованный за попытку обойти санкции россиянин вину не признает

Коммерсантъ13:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 18:14, Ашберн
Политика

Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
РИА Новости 04:45
Единоборства

Олимпийский чемпион обвинил в трусости Александра Емельяненко

Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев отказался от поединка по правилам смешанных единоборств (MMA) с Александром Емельяненко, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:35
Политика

Украина хотела бы привлечь НАТО к урегулированию в Донбассе

Пристайко подтвердил, что Украина стремится стать частью альянса и сохраняет этот курс, несмотря на военные действия на своей территории.
Эхо Москвы 11:03
Космос

На Марсе заметили пылевые «башни» высотой 80 километров

Оказалось, что во время штормов на Марсе могут возникать вихри до 80 километров в высоту.
МИР 24 вчера в 03:43
Космос

ESA проведет миссию HERA по отклонению астероидов

Что происходит вчера в 12:10
Кино

Тимур Бекмамбетов представил в Москве новый фильм «Война токов»

Passion.ru 01 декабря в 03:24
Происшествия

Взрыв газа в Белгородской области: под завалами найдено тело погибшего

В поселке Яковлево под Белгородом из-под обломков извлекли тело погибшего жильца.
Вести.Ru 16:33
Политика

На Украине задержали члена партии «Единая Россия» из Севастополя

В украинском пункте пропуска "Каланчак" на границе с Крымом был задержан член регионального политического совета Севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый.
РИА Новости Крым 12:24
Футбол

Бельгийский форвард Каргбо стал игроком киевского «Динамо»

ФК «Динамо» (Киев) подписал контракт с 19-летним нападающим юношеской сборной Бельгии Ибрагимом Каргбо, сообщает официальный сайт клуба.
Спорт-Экспресс 09:53
Экономика

Платежи по «налогу на Google» зависли у некоторых компаний

Причина — техническая: банки в России отклоняют налоговые платежи с зарубежных счетов на основании отсутствия полных реквизитов в платежных поручениях, рассказали РБК представители двух международных компаний (обе столкнулись с такой проблемой).
РБК 01 декабря в 23:00
Футбол

Друг Мамаева и Кокорина после выхода из тюрьмы назвал суд зоопарком

Бывший футболист и детский тренер Александр Протасовицкий впервые рассказал о судебном деле, по которому проходил с игроками Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Известия 17:22
Политика

Трамп заявил об отколовшейся от НАТО Франции

Прибыв в Лондон на саммит, посвященный 70-летию альянса, Трамп назвал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО оскорбительными для остальных членов блока.
РБК 06:25
Киберспорт

Fnatic сыграет на DreamLeague Leipzig Major

Cyber.sports.ru 04:04
Авто

Экспертами назван способ сэкономить на заправке автомобиля

Использование топливных карт особенно актуально для таксистов, дальнобойщиков и других водителей, которые часто заправляют топливом свой автомобиль.
Тарантас Ньюс 01:57
Футбол

В ПФЛ ликвидируют зону «Восток»

Сообщается, что с сезона-2020/21 во втором дивизионе будет ликвидирована группа «Восток».
Sportbox.RU 07:47
Политика

Офис Зеленского утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса на совещании по подготовке к встрече в "нормандском формате".
РИА Новости 16:30
Политика

Украинские власти заявили о смене руководства «Нафтогаза»

"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на всех стратегических компаниях" - подчеркнул Оржель.
Московский Комсомолец вчера в 06:57
Общество

Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google

Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж передали гендиректору Google Сундару Пичаи контроль над материнской структурой — холдингом Alphabet, говорится в совместном заявлении Брина и Пейджа.
РИА Новости 16:52
Политика

Венгрия попросила Россию помочь в защите прав нацменьшинств на Украине

РИА Новости 06:51
Футбол

Дрогба сделал селфи с Мбаппе спустя 10 лет после обещания

Мбаппе занял 6-е место в голосовании «Золотого мяча», но вышел на сцену, чтобы объявить лучшего молодого игрока (которым стал Матейс де Лигт), а экс-форвард «Челси» предложил сделать селфи.
Матч ТВ 01:35
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
РИА Новости 08:00
Происшествия

Жители юго-востока Москвы остались без света

Жители юго-восточной части Москвы остались без света.
Газета.Ru 15:44
Общество

На Сахалине из-за метели закрыты для проезда дороги

REGNUM 00:42
Общество

Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Интерфакс 11:16
Наука

Ученые определили самые привлекательные части женской груди

ИнфоСМИ 13:28
Общество

Диетолог рассказала о самом вредном блюде на новогоднем столе

Селедка под шубой стала самым опасным салатом на новогоднем праздничном столе.
Известия 17:47
Армия и оружие

Завершены предварительные испытания БТР и БМП на шасси «Бумеранг»

"Военно-промышленная компания" (ВПК) совместно с Минобороны России завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг".
ТАСС 06:46
Шоу-бизнес

Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии

ФАН 09:57
Игры

В сети появилось изображение карты Cyberpunk 2077

Gmbox.ru 03:06
Политика

Служба безопасности Украины объявила в розыск Владимира Цемаха

В Украине объявили в розыск бывшего командира одного из подразделений ПВО Донецкой Народной Республики Владимира Цемаха.
Комсомольская правда 07:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное