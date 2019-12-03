Общество
РИА НовостиВ США арестовали россиянина за попытку обойти санкции
Минюст США сообщил об аресте гражданина России Олега Никитина по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, в финансовых махинациях и попытке обойти санкции. Помимо этого, обвинения предъявлены еще одному россиянину Антону Черемухину, гражданам Италии Габриэле Виллоне и Бруно Капарини.
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