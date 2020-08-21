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В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".В источнике
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