Общество
ИнтерфаксВ США астронавт-любитель погиб во время испытаний самодельной ракеты
64-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, когда пытался запустить самодельную ракету в калифорнийской пустыне. Ракета на паровом двигателе рухнула на землю вскоре после запуска. Хьюз был известен своей уверенностью в том, что Земля плоская.
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с чего всё началось
«Его мечтой было осуществить этот запуск, и Science Channel находился на месте, чтобы запечатлеть его путешествие», — говорится в Twitter-аккаунте телеканала.Известия04:05
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Политика
Песков заявил, что ничего не слышал о поручениях Путина по ВИЧ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не слышал о перечне поручений по ВИЧ, якобы данных российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА "Новости".
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Около ста человек пришли к офису Зеленского, требуя отставки Авакова
Акция с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова проходит у офиса президента Украины Владимира Зеленского, сообщает издание "Громадское".
Космос
Китай планирует создать собственную орбитальную станцию
Китай планирует завершить формирование новой станции к 2023 году, потратив больше 10 миссий на доставку и сбор деталей в космосе.
Гаджеты
На сайте американского магазина появились новые AirPods за $399
В базу товаров американского магазина Target добавили новые несколько товаров от Apple.
Армия и оружие
Песков заявил о невыполнении Турцией сочинских соглашений по Сирии
Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, в документах, которые подписали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, речь шла о том, что именно Турция должна гарантировать разведение, размежевание и вывод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в Сирии.
Здоровье
Эвакуированной из Китая на Украину иностранке стало плохо
Одна из эвакуированных из Китая на Украину женщин почувствовала себя плохо, в карантинный санаторий пришлось вызвать скорую помощь.
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Семь человек погибли при землетрясении на границе Ирана и Турции
Эпицентр находился в 141 км к западу от иранского Тебриза и в 71 км к юго-востоку от турецкого Озалпа.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Космос
Запуск очередного спутника «Глонасс-М» намечен на 16 марта
Очередной навигационный спутник «Глонасс-М» по плану будет запущен на орбиту с космодрома «Плесецк» 16 марта, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Космос
Россияне смогут на 6 минут оказаться в космосе за 16 миллионов рублей
Директор «Космокурса» отметил, что стоимость такого полета будет достигать 250 тысяч долларов (16 миллионов рублей).
Футбол
Дмитрий Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
Экономика
Стало известно, в каких регионах РФ вырастет реальная зарплата
Согласно макроэкономическому прогнозу, Якутия попала в число регионов, где в 2020 году ожидается максимальный рост заработных плат.
Шоу-бизнес
Самбурская заявила, что мечтает уехать из России
Общество
Запрещенный 23 февраля вышел в тренды Google на Украине
В 2014 году Петр Порошенко, будучи президентом Украины, подписал указ о праздновании Дня защитника Украины 14 октября вместо Дня защитника Отечества, который праздновался 23 февраля.
Здоровье
Назван самый полезный продукт средиземноморской диеты
Ранние исследования по средиземноморской диете предполагали, что красное вино было главным полезным продуктом этого рациона питания, потому что оно содержит соединение под названием ресвератрол, активирующее клетки, связанные с продолжительностью жизни.
Общество
В Уфе провели парад для 102-летнего героя-фронтовика
Мини-парад провели для 102-летнего участника Великой Отечественной войны Мугина Нагаева в Уфе в День защитника Отечества, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
Хоккей
Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Происшествия
В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку
Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
Биатлон
Логинов отказался от участия в масс-старте на ЧМ по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
Путешествия
Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах
Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.
Футбол
«Шахтер» Донецк — «Десна»: старт чемпиона
Предлагаем наш вариант прогноза на поединок чемпионата Украины, в котором 23 февраля донецкий «Шахтер» принимает черниговскую «Десну».
Армия и оружие
Украина закупит три тысячи ракетных комплексов в 2020 году
Министерство обороны Украины планирует закупить в 2020 году около трёх тысяч ракетных комплексов и ракет к ним.
Общество
Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы
Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
Технологии
Обновленный Единый транспортный портал заработал в Москве
В Москве с субботы, 22 февраля, стала доступна обновленная версия Единого транспортного портала.
Музыка
Оззи Осборн выпустил первый за 10 лет сольный альбом
Политика
Помощник Трампа ответил на заявления о вмешательстве России в выборы
Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен прокомментировал слухи о якобы попытках России вмешаться в выборы для переизбрания Дональда Трампа.
Происшествия
В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».