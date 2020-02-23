с чего всё началось

64-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, когда пытался запустить самодельную ракету в калифорнийской пустыне. Ракета на паровом двигателе рухнула на землю вскоре после запуска. Хьюз был известен своей уверенностью в том, что Земля плоская.

В США астронавт-любитель погиб во время испытаний самодельной ракеты

Космос Китай планирует создать собственную орбитальную станцию Китай планирует завершить формирование новой станции к 2023 году, потратив больше 10 миссий на доставку и сбор деталей в космосе.

Армия и оружие Песков заявил о невыполнении Турцией сочинских соглашений по Сирии Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, в документах, которые подписали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, речь шла о том, что именно Турция должна гарантировать разведение, размежевание и вывод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в Сирии.

Здоровье Эвакуированной из Китая на Украину иностранке стало плохо Одна из эвакуированных из Китая на Украину женщин почувствовала себя плохо, в карантинный санаторий пришлось вызвать скорую помощь.

Единоборства Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.

Космос Запуск очередного спутника «Глонасс-М» намечен на 16 марта Очередной навигационный спутник «Глонасс-М» по плану будет запущен на орбиту с космодрома «Плесецк» 16 марта, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Общество Запрещенный 23 февраля вышел в тренды Google на Украине В 2014 году Петр Порошенко, будучи президентом Украины, подписал указ о праздновании Дня защитника Украины 14 октября вместо Дня защитника Отечества, который праздновался 23 февраля.

Здоровье Назван самый полезный продукт средиземноморской диеты Ранние исследования по средиземноморской диете предполагали, что красное вино было главным полезным продуктом этого рациона питания, потому что оно содержит соединение под названием ресвератрол, активирующее клетки, связанные с продолжительностью жизни.

Общество В Уфе провели парад для 102-летнего героя-фронтовика Мини-парад провели для 102-летнего участника Великой Отечественной войны Мугина Нагаева в Уфе в День защитника Отечества, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Хоккей Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).