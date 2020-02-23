Общество

REGNUMREGNUMВ США при запуске ракеты погиб инженер, сторонник теории плоской Земли

Инженер-любитель и известный последователь теории плоской Земли Майк Хьюз погиб при запуске самодельной ракеты в американском штате Калифорния. Об этом 23 февраля сообщает издание Los Angeles Times.
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«Его мечтой было осуществить этот запуск, и Science Channel находился на месте, чтобы запечатлеть его путешествие», — говорится в Twitter-аккаунте
 телеканала.
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В результате землетрясения на востоке Турции погибли как минимум семь человек.
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Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
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Украинские пограничники не пустили в страну российских журналиста и пиарщицу, приехавших на лекцию.
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