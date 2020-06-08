с чего всё началось

В американском городе Сиэтл автомобиль въехал в толпу демонстрантов. Об этом сообщает Seattle Times. Уточняется, что после того, как машина остановилась, её водитель выстрелил из пистолета в человека, а потом вышел и начал размахивать оружием.

В США автомобиль въехал в протестующих

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