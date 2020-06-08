Происшествия
RT на русскомВ США автомобиль въехал в протестующих
В американском городе Сиэтл автомобиль въехал в толпу демонстрантов. Об этом сообщает Seattle Times. Уточняется, что после того, как машина остановилась, её водитель выстрелил из пистолета в человека, а потом вышел и начал размахивать оружием.
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Общество
Правительство РФ разрешило гражданам выезжать из страны
Москва, 8 июня 2020, 13:20 — REGNUM В ряде случаев граждане России смогут покинуть пределы страны, сообщил 8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ.
REGNUM 06:20
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
Общество
В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении MH17
Слушания по делу о крушении в июле 2014 года на востоке Украины малайзийского Boeing (рейс MH17) возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах.
News.ru 04:36
Музыка
Юрий Лоза предрек Киркорову потерю песен
Piter.tv 07:50
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ 07:15
Армия и оружие
Трамп проиграл Москве: России отвели 60 часов на «оккупацию Прибалтики»
Решение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа сократить Вооруженные силы Америки в Германии сыграет на руку Москве и облегчит «вторжение России» на территории американских союзников по военному блоку Запада в Восточной Европе, пишет Forbes.
Ридус 06:29
Культура
Первый канал объяснил замену титров «Брата 2»
Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» не был связан с титрами фильма «Брат 2». Об этом сообщила пресс-служба телеканала в понедельник, 8 июня.
Известия 07:29
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Космос
Выяснилось, что джеты меняют свою форму по мере удаления от квазаров
Ученые установили, что струя меняет свою форму с удалением от центра, напоминая знаменитые брюки-клеш, модные в 1970-х годах / ©Дарья Сокол / Пресс-служба МФТИ Силовые линии поля работают как проволоки с нанизанными бусинами — заряженными частицами (рисунок 2). Когда силовые линии вращаются, частицы ускоряются почти до скорости света.
Naked Science 05:16
Футбол
Месси вернулся в общую группу «Барселоны»
Форвард «Барселоны» Лионель Месси, как и ожидалось, полностью восстановился после травмы.32-летний аргентинец сегодня приступил к тренировкам с командой.
Soccer.ru 06:19
Общество
Путин рассказал о том, как нужно действовать при введении льгот
Президент рассказал о новых дополнительных мерах поддержки.
РИА Новости 07:55
Религия
Русская православная церковь 8 июня празднует День Святого Духа
ИА Красная Весна 04:53
Путешествия
Возобновление внутреннего туризма в России планируется с 1 июля
Россия готова к постепенному открытию курортного сезона и внутреннего туризма, заявил премьер министр Михаил Мишустин на оперативном совещании в правительстве.
Finam.Ru 06:14
Политика
Путин поправил оговорку главы Бурятии о 400 млн рублей
Цыденов во время совещание сказал главе государства, что 6 июня в республике открывается новое здание национальной библиотеки Бурятии, на которое было выделено 615 миллионов рублей.
NewInform 06 июня в 09:29
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян снова попал в больницу
Известия 05:26
Происшествия
Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве
Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском 03:47
Футбол
Футболист «Локомотива» Баринов не болел коронавирусом
Врач "Локомотива" Никита Карлицкий сообщил ТАСС, что Дмитрий Баринов не болел коронавирусной инфекцией.
Вести.Ru 07:38
Общество
Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.
Газета.Ru вчера в 15:27
Политика
Путин: сострадание и милосердие помогли России выдержать испытание
Москва, 8 июня 2020, 14:49 — REGNUM Жители России выдержала испытание коронавирусом, потому что придерживались нравственных норм: сострадания, взаимопомощи и милосердия.
REGNUM 07:49
Общество
Генпрокуратура заявила о десятикратном росте числа фейков в интернете
«В истекшем периоде 2020 года отмечен рост количества размещаемой в сети интернет недостоверной общественно значимой информации, что в первую очередь связано с ситуацией вокруг распространения в мире новой коронавирусной инфекции», — указали в Генпрокуратуре.
RT на русском 05:40
Авто
Глава BMW в России заявил о начале восстановления авторынка
Тойхерт заявил телеканалу РБК, что не верит в пессимистичный прогноз о снижении рынка по итогам 2020 года на 30–50%.
РБК 06:54
Общество
Вильфанд рассказал о начале купального сезона в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о начале купального сезона в России.
Москва 24 07:58
Политика
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета 06:24
Экономика
Предприниматели Москвы получили более 3 млрд рублей льготных кредитов
Как гласит информационная статья на сайте главы города, столичные бизнесмены смогли оформить кредиты со льготными ставками на общую сумму более трех миллиардов рублей.
Москва. Северо-Запад 03:09