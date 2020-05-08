с чего всё началось

В США в апреле безработица достигла 14,7%, обновив рекорд с 1940 года, пишет министерство труда. "Это самый высокий показатель и самый большой рост за всю историю данных за месяц", - говорится в сообщении.

В США безработица обновила максимум с 1940 года

Общество Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме. 1,5K

Общество Российским вузам приказали проводить выпускные экзамены дистанционно Москва, 9 мая 2020, 01:43 — REGNUM Подготовить и провести выпускные экзамены применением дистанционных технологий в российских вузах распорядился 8 мая министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. 30

Политика Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вспомнить об уроках 1945 года.

Общество Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что госпитализирована с положительным результатом теста на коронавирус и начальной стадией пневмонии. 51

Общество Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора. 455

Общество «Северсталь» предложила главам четырех регионов ввести карантин Нью-Йорк, США, 9 мая 2020, 06:38 — REGNUM Руководство группы «Северсталь» обратилось к главам четырёх регионов России, в которых работают предприятия компании, с предложением ввести там карантинные меры. 1,1K

Происшествия Шесть человек стали жертвами пожара в деревне в Башкирии В Башкирии в деревне Туймазинского района произошел пожар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.

Общество Никитин поручил ликвидировать последствия ливня в Нижнем Новгороде Губернатор Нижегородской области поручил своим заместителям Андрею Харину и Андрею Гнеушеву принять меры по ликвидации последствий сильного ливня в Нижнем Новгороде. 132

Общество Роспотребнадзор разработал план отмены карантина Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапной отмены карантина.

Происшествия В Воронеже коронавирус выявили у восьми сотрудников скорой помощи Воронеж, 8 мая 2020, 21:49 — REGNUM Заражение коронавирусом выявлено у восьми сотрудников подстанций скорой помощи в Воронеже, об этом стало известно 8 мая. 13

Здоровье Роспотребнадзор представил рекомендации по снятию ограничений Роспотребнадзор направил регионам рекомендации по поэтапному снятию введенных из-за коронавируса ограничений, сообщается на сайте ведомства.

Происшествия Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. 2,7K

Здоровье В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 180

Футбол «Зенит» интересуется форвардом «Бешикташа» В пятницу, восьмого мая, стало известно, что 26-летний форвард Умут Найир, выступающий за турецкий "Бешикташ", может поменять берега Босфора на берега Невы. 1

Общество Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса. 375

Энергетика Цены на автомобильное топливо в России продолжают копеечное снижение Средние цены на бензин и дизельное топливо в России за период с 27 апреля по 6 мая этого года понизились на 2 копейки, до 44,83 рублей за литр, о чем свидетельствуют данные Росстата. 43

Общество В Кузбассе выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом. Четыре в Новокузнецке, по одному в Калтане и Юрге. 67