Общество
Газета.RuВ США безработица обновила максимум с 1940 года
В США в апреле безработица достигла 14,7%, обновив рекорд с 1940 года, пишет министерство труда. "Это самый высокий показатель и самый большой рост за всю историю данных за месяц", - говорится в сообщении.
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с чего всё началось
Как отмечает газета The Washington Post, это наивысший уровень безработицы со времен Великой депрессии, однако показатель оказался лучше, чем ожидали аналитики.Коммерсантъвчера в 10:47
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Апрельская безработица в США, взлетев до рекордных 14,7%, оказалась ниже прогноза
Финмаркетвчера в 09:34
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Общество
В Ростовской области пояснили, где необходимо носить маски
Ростов-на-Дону, 8 мая 2020, 19:28 — REGNUM В Ростовской области уточнили, где ношение лицевой маски или респиратора является обязательным.
REGNUM вчера в 12:28
Футбол
В «Милане» подтвердили, что некоторые футболисты заразились коронавирусом
Руководство «Милана» подтвердило, что некоторые игроки действительно заразились коронавирусом. Имена по-прежнему не называются.
Sport24.ru вчера в 17:36
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Общество
В Алтайском крае ввели масочный режим
В Алтайском крае работают предприятия сферы бытового обслуживания, магазины непродовольственных товаров.
Вести Алтай вчера в 11:25
Общество
Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь
Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM вчера в 06:35
Общество
Российским вузам приказали проводить выпускные экзамены дистанционно
Москва, 9 мая 2020, 01:43 — REGNUM Подготовить и провести выпускные экзамены применением дистанционных технологий в российских вузах распорядился 8 мая министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
REGNUM вчера в 18:43
Общество
На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой
Казак-дружинник, который сделал грубое замечание актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой, известной по главной роли в сериале "Ищейка", получил строгий выговор.
ТАСС вчера в 11:48
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 06 мая в 13:54
Общество
Лев Гудков: «Русского терпения» хватит еще максимум на два месяца
О трендах рассказал глава «Левада-центра» Лев Гудков в интервью «Бизнес-онлайн».
Росбалт вчера в 02:59
Политика
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вспомнить об уроках 1945 года.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество
Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом
Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что госпитализирована с положительным результатом теста на коронавирус и начальной стадией пневмонии.
ТАСС вчера в 20:26
Общество
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Российская газета вчера в 06:16
Общество
«Северсталь» предложила главам четырех регионов ввести карантин
Нью-Йорк, США, 9 мая 2020, 06:38 — REGNUM Руководство группы «Северсталь» обратилось к главам четырёх регионов России, в которых работают предприятия компании, с предложением ввести там карантинные меры.
REGNUM вчера в 23:38
Экономика
Назван самый обедневший человек в мире из-за коронавируса
Назван самый обедневший человек в мире из-за пандемии коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:02
Кино
Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями
Актеры снова встретятся на одной съемочной площадке и сыграют супругов с суперспособностями, вынужденных учиться работать сообща.
Культуромания 07 мая в 06:41
Происшествия
Шесть человек стали жертвами пожара в деревне в Башкирии
В Башкирии в деревне Туймазинского района произошел пожар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru 01:34
Общество
Никитин поручил ликвидировать последствия ливня в Нижнем Новгороде
Губернатор Нижегородской области поручил своим заместителям Андрею Харину и Андрею Гнеушеву принять меры по ликвидации последствий сильного ливня в Нижнем Новгороде.
Бизнес News. Время зарабатывать вчера в 10:26
Общество
Власти Москвы разъяснили требования о ношении перчаток и масок
Использование только одного средства защиты — маски или перчаток — будет считаться нарушением, сообщил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.
RT на русском вчера в 08:43
Общество
Роспотребнадзор разработал план отмены карантина
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапной отмены карантина.
Югополис 00:50
Происшествия
В Воронеже коронавирус выявили у восьми сотрудников скорой помощи
Воронеж, 8 мая 2020, 21:49 — REGNUM Заражение коронавирусом выявлено у восьми сотрудников подстанций скорой помощи в Воронеже, об этом стало известно 8 мая.
REGNUM вчера в 14:49
Здоровье
Роспотребнадзор представил рекомендации по снятию ограничений
Роспотребнадзор направил регионам рекомендации по поэтапному снятию введенных из-за коронавируса ограничений, сообщается на сайте ведомства.
РБК вчера в 17:33
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 07 мая в 02:07
Здоровье
В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом
Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:50
Футбол
«Зенит» интересуется форвардом «Бешикташа»
В пятницу, восьмого мая, стало известно, что 26-летний форвард Умут Найир, выступающий за турецкий "Бешикташ", может поменять берега Босфора на берега Невы.
Sport.ru вчера в 18:59
Общество
Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений
Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 18:04
Энергетика
Цены на автомобильное топливо в России продолжают копеечное снижение
Средние цены на бензин и дизельное топливо в России за период с 27 апреля по 6 мая этого года понизились на 2 копейки, до 44,83 рублей за литр, о чем свидетельствуют данные Росстата.
Российская газета вчера в 13:45
Общество
В Кузбассе выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом. Четыре в Новокузнецке, по одному в Калтане и Юрге.
Вести Кузбасс 07 мая в 05:43
Футбол
ФИФА временно разрешила проводить по пять замен в матче
ФИФА временно разрешила проводить по пять замен в матче.
Bobsoccer вчера в 08:39
Шоу-бизнес
С котом и в нижнем белье: Волочкова вышла на прогулку на карантине
Волочкова держала на руках большого белого кота Лакки, такого пушистого, что за ним скрылась почти вся фигура балерины.
Popcornnews.ru вчера в 08:14
Происшествия
В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей
Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru вчера в 05:08