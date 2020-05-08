Коронавирус
Газета.RuВ США безработица обновила максимум с 1940 года
В США в апреле безработица достигла 14,7%, обновив рекорд с 1940 года, пишет министерство труда. "Это самый высокий показатель и самый большой рост за всю историю данных за месяц", - говорится в сообщении.
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Здоровье
Минздрав рассказал о последствиях нарушения масочного режима
«Нарушение масочного режима может привести к ускорению распространения новой коронавирусной инфекции, нарастанию заболеваемости и подъему новой волны эпидемии»,— заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмаеологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессор Владимир Чуланов.
Коммерсантъ 16:21
Экономика
К 75-летию Победы Россельхозбанк ввел потребкредит по ставке от 7,5%
Россельхозбанк подготовил праздничное кредитное предложение «За нами Победа!» - потребительский займ по сниженной ставке от 7,5% годовых.
Бизнес News. Время зарабатывать вчера в 06:39
Общество
В Ростовской области ослабят режим самоизоляции
Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM 06:47
Армия и оружие
Путин рассказал о планах по укреплению Вооружённых Сил России
Россия продолжит совершенствовать Вооружённые Силы и оснащать их самыми передовыми образцами оружия.
RT на русском 18:43
Общество
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию
Газета.Ru 07 мая в 14:14
Общество
Власти Москвы пояснили новые требования о ношении масок и перчаток
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обязал москвичей носить медицинские маски и перчатки в общественном транспорте, такси, магазинах и торговых центрах.
Газета.Ru вчера в 09:31
Армия и оружие
Более 12 тысяч молодых лейтенантов пополнят ряды вооруженных сил
Аргументы и Факты 19:26
Происшествия
ТАСС назвал причину пожара в больнице на севере Москвы
Причиной пожара в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве стала неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
РБК 17:07
Финансы
ЦБ допускает снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов
Банк России допускает снижение уровня ключевой ставки на 100 базисных пунктов на следующем заседании совета директоров, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе видеоконференции.
ТАСС вчера в 08:35
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 16:56
Футбол
Гус Хиддинк назвал матч, который считает договорным
Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк рассказал, что до сих пор злится от воспоминаний о матче 2009 года между «Челси» и «Барселоной» в 1/2 финала Лиги чемпионов.
Спорт день за днем 15:16
Общество
ВВС США зафиксировали взрыв российского бака в космосе
Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая с образованием 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.
РИА Новости 16:49
Космос
МГУ расскажет о добыче редких металлов на Луне
Пресс-служба МГУ сообщила, что 7 мая в рамках экспертной площадки МГУ «Диалог о настоящем и будущем» пройдет дискуссия «Космические кладовые Земли», в рамках которой эксперты расскажут о перспективах добычи редких металлов на Луне.
Аргументы и Факты 07 мая в 04:01
Футбол
Головин номинирован на звание лучшего плеймейкера Лиги 1
Форвард "Монако" Александр Головин номинирован на звание лучшего плеймейкера чемпионата Франции. Опрос проводит издание L'Équipe.
Газета.Ru 13:19
Экономика
Mazda запросила $2,8 млрд кредитов — Reuters
Токио, 9 мая 2020, 18:13 — REGNUM Компания Mazda Motor запросила кредиты на общую сумму около $300 млрд иен (2,8 млрд) у крупнейших банков Японии, 9 мая сообщает агентство Reuters.
REGNUM 11:13
Здоровье
Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус
Всероссийский союз пациентов обратился в Фонд обязательного медицинского страхования с жалобой на врачей, требующих с посетителей справку об отрицательном анализе на коронавирус.
Live24 07 мая в 07:55
Кино
9 мая состоялась премьера трейлера фильма, снятого в Каргополе
Премьера фильма намечена на осень.
Московский Комсомолец 17:01
Футбол
Роналдо назвал 5 футболистов, заслуживавших «Золотой мяч»
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо назвал 5 футболистов, которые заслужили "Золотой мяч", но не получили его:Сказал бы, что есть четыре футболиста, которые должны были бы выиграть "Золотой мяч": Алессандро Дель Пьеро, Франческо Тотти, Паоло Мальдини и Рауль.
Soccer.ru 12:32
Общество
В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru вчера в 13:44
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС вчера в 02:56
Политика
В Сети раскритиковали твит Белого дома о победе США над нацизмом
Пользователи Twitter по всему миру раскритиковали заявление Белого дома, в котором США и Великобритания называются победителями нацизма.
Известия 10:49
Общество
Сатирик Трушкин госпитализирован с коронавирусом
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин сообщил, что госпитализирован в больницу с коронавирусом.
ФАН 11:22
Политика
В действиях властей Ирана увидели нацизм
Госсекретарь США Майкл Помпео в годовщину выхода страны из соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий (СПВД) сравнил действия иранских властей с нацизмом.
Lenta.ru 18:31
Армия и оружие
Алексей Дюмин поздравил с Днем Победы военнослужащих 106-й дивизии ВДВ
Сегодня Герой России, губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил личный состав 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии с 75-летием Победы.
Тульские Известия 04:49
Общество
В Роспотребнадзоре допустили снятие ограничений на прогулки с детьми
На первом этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, могут разрешить прогулки с детьми.
Парламентская газета 11:53
Наука
Обнаружено древнейшее европейское пиво
Ученые из Австрийской академии наук разработали новый метод, позволяющий выявить следы солода в древних археологических находках.
Piter.tv 12:26
Происшествия
В Новосибирской области выявлено 67 новых пациентов с коронавирусом
Всего в Новосибирской области сделано 48 810 тестов на коронавирус.
REGNUM 07 мая в 00:56
Шоу-бизнес
Милла Йовович в День Победы показала фото своей русской бабушки
Голливудская актриса Милла Йовович 9 мая поздравила всех с Днем Победы и рассказала о своих родных, участвовавших в войне.
АБН 09:55
Общество
Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии
Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что намерен немедленно перенести штаб-квартиру и все новые проекты компании из Калифорнии в Техас или Неваду.
Ведомости 14:48
Общество
В Нью-Йорке от коронавируса начали умирать дети
Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил о том, что коронавирус вызывает у детей синдром системного воспалительного ответа.
Росбалт 13:25