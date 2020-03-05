На американском фондовом рынке фиксируются волны взлетов и падений. По причине опасности коронавируса и неблагоприятных перспектив в отношении роста экономики к концу минувшей недели стартовали распродажи акций американских компаний.

В США биржи закрылись резким ростом после «супервторника»

Общество В России обнаружен еще один заразившийся коронавирусом В России зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Она обнаружена у прилетевшего в страну гражданина Италии.

Происшествия На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали двух человек Два человека доставили в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус в Черновицкой области Украины, сообщила в четверг пресс-служба областной государственной администрации.

Общество Суд в Лондоне обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта Условия залога для Олега Тинькова (основатель TCS Group Holding) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.

Общество В Италии все школы и институты закрывают из-за коронавируса Местные средства массовый информации уточняют, что правительство государства планировало закрыть школы и университеты по всей Италии с четверга или с понедельника, то есть с 5 или 9 марта соответственно.

Политика Стрелков и Бутина станут членами Партии прямой демократии Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) и обвиняемая в работе иностранным агентом в США без регистрации телеведущая RT Мария Бутина станут членами новой Партии прямой демократии, первый съезд которой состоится сегодня, 5 марта.

Хоккей Проворов применил жёсткий силовой приём против Овечкина в матче НХЛ Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов применил жёсткий силовой приём против форварда «Вашингтон Кэпиталз» и соотечественника Александра Овечкина в матче (5:2) регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Происшествия В двух омских больницах уволили главврачей после смерти пациентки Главврачей двух районных больниц Омской области уволили после случая с матерью четверых детей, которую возили поочередно в эти медучреждения, пока она не умерла, сообщили журналистам в пресс-службе регионального минздрава.

Футбол Сорокин: УЕФА не обсуждал перенос или отмену Евро-2020 РИА Новости / Владимир Астапкович Глава "Оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге" Алексей Сорокин заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в настоящее время не рассматривает возможность отмены или переноса соревнований из-за ситуации с коронавирусом.

Кино Режиссер «Бэтмена» опубликовал фото нового «бэтмобиля» Режиссер Мэтт Ривз опубликовал в своем Twitter первые фотографии того, как будет выглядеть «бэтмобиль» в новом фильме о приключениях супергероя.

Здоровье Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.