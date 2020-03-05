Экономика
RuNews24.ruВ США биржи закрылись резким ростом после «супервторника»
На американском фондовом рынке фиксируются волны взлетов и падений. По причине опасности коронавируса и неблагоприятных перспектив в отношении роста экономики к концу минувшей недели стартовали распродажи акций американских компаний.
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Шоу-бизнес
Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой
Общество
В России обнаружен еще один заразившийся коронавирусом
В России зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Она обнаружена у прилетевшего в страну гражданина Италии.
Общество
В России могут изменить систему оплаты декретных отпусков и больничных
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Биатлон
Глазырина взяла бронзу в спринте на Кубке IBU в Раубичах
На этапе Кубка IBU в белорусских Раубичах состоялась женская спринтерская гонка.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Происшествия
На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали двух человек
Два человека доставили в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус в Черновицкой области Украины, сообщила в четверг пресс-служба областной государственной администрации.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Общество
Суд в Лондоне обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта
Условия залога для Олега Тинькова (основатель TCS Group Holding) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Политика
Ким Чен Ын выразил поддержку Южной Корее в связи с коронавирусом
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил письмо президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину со словами поддержки из-за вспышки коронавируса.
Технологии
«ВКонтакте» вводит технологию распознавания голосовых сообщений
Социальная сеть «ВКонтакте» тестирует технологию распознавания голосовых сообщений в текстовые.
Общество
В Италии все школы и институты закрывают из-за коронавируса
Местные средства массовый информации уточняют, что правительство государства планировало закрыть школы и университеты по всей Италии с четверга или с понедельника, то есть с 5 или 9 марта соответственно.
Политика
Логотип и слоган голосования по Конституции представят 11 марта
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 11 марта планирует представить логотип и слоган голосования по Конституции.
Политика
Стрелков и Бутина станут членами Партии прямой демократии
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) и обвиняемая в работе иностранным агентом в США без регистрации телеведущая RT Мария Бутина станут членами новой Партии прямой демократии, первый съезд которой состоится сегодня, 5 марта.
Шоу-бизнес
Брэдли Купер и Ирина Шейк пообедали вместе с дочерью в Нью-Йорке
Известный голливудский актер Брэдли Купер и супермодель Ирина Шейк, несмотря на расставание, поддерживают хорошие отношения ради дочери.
Хоккей
Проворов применил жёсткий силовой приём против Овечкина в матче НХЛ
Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов применил жёсткий силовой приём против форварда «Вашингтон Кэпиталз» и соотечественника Александра Овечкина в матче (5:2) регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Происшествия
В двух омских больницах уволили главврачей после смерти пациентки
Главврачей двух районных больниц Омской области уволили после случая с матерью четверых детей, которую возили поочередно в эти медучреждения, пока она не умерла, сообщили журналистам в пресс-службе регионального минздрава.
Общество
Мишустин утвердил правила ввоза незарегистрированных в России лекарств
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал 5 марта правила ввоза и выдачи лекарств, незарегистрированных в России.
Наука
Мужчины могут чувствовать запах сексуально возбуждённых женщин
Футбол
Сорокин: УЕФА не обсуждал перенос или отмену Евро-2020
РИА Новости / Владимир Астапкович Глава "Оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге" Алексей Сорокин заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в настоящее время не рассматривает возможность отмены или переноса соревнований из-за ситуации с коронавирусом.
Энергетика
Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
Армия и оружие
МИД РФ не видит проблемы в испытаниях гиперзвукового оружия США
Россия не видит проблем в намерениях США испытать летом гиперзвуковое оружие, заявил «РИА Новости» директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Кино
Режиссер «Бэтмена» опубликовал фото нового «бэтмобиля»
Режиссер Мэтт Ривз опубликовал в своем Twitter первые фотографии того, как будет выглядеть «бэтмобиль» в новом фильме о приключениях супергероя.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Происшествия
Суд отказался арестовать главу судостроительной корпорации «Ак Барс»
Хамовнический суд Москвы отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова, обвиняемого в даче взяток.
Политика
В парламенте Турции депутаты подрались из-за Сирии
Экономика
Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России
Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.
Музыка