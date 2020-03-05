Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruВ США биржи закрылись резким ростом после «супервторника»

На американском фондовом рынке фиксируются волны взлетов и падений. По причине опасности коронавируса и неблагоприятных перспектив в отношении роста экономики к концу минувшей недели стартовали распродажи акций американских компаний.
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Dow Jones подскочил после «супервторника»

News.ruвчера в 17:45

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:06

Российский рынок акций открылся уверенным ростом

Финмаркет02:05

Фондовые торги в США завершились сильным ростом индексов

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Американская экономика растет на новостях об итогах «супервторника»

Эхо Москвывчера в 17:07

Dow Jones подскочил более чем на тысячу пунктов после «супервторника»

ТАССвчера в 16:17

На Уолл-стрит забыли про коронавирус и празднуют победу Байдена

REGNUMвчера в 15:21
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Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 04:15, Ашберн
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Paparazzi.ru вчера в 10:39
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В России обнаружен еще один заразившийся коронавирусом

В России зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Она обнаружена у прилетевшего в страну гражданина Италии.
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Общество

В России могут изменить систему оплаты декретных отпусков и больничных

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском вчера в 19:37
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Глазырина взяла бронзу в спринте на Кубке IBU в Раубичах

На этапе Кубка IBU в белорусских Раубичах состоялась женская спринтерская гонка.
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Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
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Происшествия

В Симферополе приземлился «заминированный» самолет из Санкт-Петербурга

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Происшествия

На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали двух человек

Два человека доставили в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус в Черновицкой области Украины, сообщила в четверг пресс-служба областной государственной администрации.
РИА Новости 03:29
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В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Российская газета 00:47
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Условия залога для Олега Тинькова (основатель TCS Group Holding) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
Коммерсантъ вчера в 17:20
Армия и оружие

В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200

Известия вчера в 16:23
Политика

Путин рассказал историю создания российских «Искандеров»

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Политика

Ким Чен Ын выразил поддержку Южной Корее в связи с коронавирусом

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил письмо президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину со словами поддержки из-за вспышки коронавируса.
Коммерсантъ 03:53
Технологии

«ВКонтакте» вводит технологию распознавания голосовых сообщений

Социальная сеть «ВКонтакте» тестирует технологию распознавания голосовых сообщений в текстовые.
iReactor вчера в 11:01
Общество

В Италии все школы и институты закрывают из-за коронавируса

Местные средства массовый информации уточняют, что правительство государства планировало закрыть школы и университеты по всей Италии с четверга или с понедельника, то есть с 5 или 9 марта соответственно.
Ореанда-Новости вчера в 14:00
Политика

Логотип и слоган голосования по Конституции представят 11 марта

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 11 марта планирует представить логотип и слоган голосования по Конституции.
Псковское агентство информации 03:27
Политика

Стрелков и Бутина станут членами Партии прямой демократии

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) и обвиняемая в работе иностранным агентом в США без регистрации телеведущая RT Мария Бутина станут членами новой Партии прямой демократии, первый съезд которой состоится сегодня, 5 марта.
Коммерсантъ 02:23
Шоу-бизнес

Брэдли Купер и Ирина Шейк пообедали вместе с дочерью в Нью-Йорке

Известный голливудский актер Брэдли Купер и супермодель Ирина Шейк, несмотря на расставание, поддерживают хорошие отношения ради дочери.
КМВ Новости вчера в 07:27
Хоккей

Проворов применил жёсткий силовой приём против Овечкина в матче НХЛ

Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов применил жёсткий силовой приём против форварда «Вашингтон Кэпиталз» и соотечественника Александра Овечкина в матче (5:2) регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 00:30
Происшествия

В двух омских больницах уволили главврачей после смерти пациентки

Главврачей двух районных больниц Омской области уволили после случая с матерью четверых детей, которую возили поочередно в эти медучреждения, пока она не умерла, сообщили журналистам в пресс-службе регионального минздрава.
РИА Новости 02:04
Общество

Мишустин утвердил правила ввоза незарегистрированных в России лекарств

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал 5 марта правила ввоза и выдачи лекарств, незарегистрированных в России.
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Мужчины могут чувствовать запах сексуально возбуждённых женщин

ToDay News Ufa вчера в 06:41
Футбол

Сорокин: УЕФА не обсуждал перенос или отмену Евро-2020

РИА Новости / Владимир Астапкович Глава "Оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге" Алексей Сорокин заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в настоящее время не рассматривает возможность отмены или переноса соревнований из-за ситуации с коронавирусом.
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Энергетика

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Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
РБК вчера в 12:54
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МИД РФ не видит проблемы в испытаниях гиперзвукового оружия США

Россия не видит проблем в намерениях США испытать летом гиперзвуковое оружие, заявил «РИА Новости» директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Коммерсантъ 03:00
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Режиссер «Бэтмена» опубликовал фото нового «бэтмобиля»

Режиссер Мэтт Ривз опубликовал в своем Twitter первые фотографии того, как будет выглядеть «бэтмобиль» в новом фильме о приключениях супергероя.
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Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
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В парламенте Турции депутаты подрались из-за Сирии

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Экономика

Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России

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Музыка

Группа Little Big поедет на «Евровидение» от России

REGNUM 02 марта в 13:52
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