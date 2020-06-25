Коронавирус
КомпанияВ США более миллиона «мертвых душ» получили выплаты по коронавирусу
Из-за спешки с предоставлением госпомощи по коронавирусу власти США отправили более миллиарда долларов «мертвым душам». Об этом говорится в докладе американской Счетной палаты.
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На выплаты «мертвым душам» компенсаций по COVID-19 в США ушло $1,4 млрд
Российская газетавчера в 15:50
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 08:22, Ашберн
Финансы
Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов в четверг, 25 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском вчера в 03:07
Общество
Собянин пообещал «бить по рукам» за принуждение к голосованию
Власти Москвы будут «бить по рукам» за попытки принудить избирателей принять участие в голосовании о внесении поправок в Конституцию России, заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 06:42
Религия
Опальный отец Сергий проигнорировал заседание церковного суда. Решение
Опальный схиигумен Сергий отказался ехать на церковный суд.
66.ru 05:11
Общество
Минкультуры назвало себя потерпевшей стороной в деле Серебренникова
В деле Кирилла Серебренникова речь идет о причинении крупного ущерба государству, министерство является потерпевшей стороной, заявила глава Минкультуры Ольга Любимова.
BFM.ru 07:33
Общество
Серебренникова признали виновным в хищениях
Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Явка на онлайн-голосование по Конституции почти достигла 50%
Общая явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию составила 49,51%.
Известия 01:47
Общество
В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова
В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga вчера в 01:15
Общество
Сайт ЦИК России подвергся DDoS-атаке
«Фиксируем: на сайт ЦИК России идёт DDoS-атака», — говорится в сообщении Центризбиркома в Telegram-канале.
RT на русском 06:36
Биатлон
Драчев и Майгуров стали единственными кандидатами в президенты СБР
Владимир Драчев и Виктор Майгуров теперь являются единственными кандидатами на пост президента Союза биатлонистов России.
CT news 07:00
Гаджеты
Самый доступный iPhone 12 будет стоить 549 долларов
Деловое.ТВ 06:00
Экономика
Минкомсвязь предложила компенсировать IT-компаниям отмену льгот по НДС
Газета "Коммерсант" в четверг со ссылкой на письмо Минкомсвязи РФ написала, что ведомство предлагает компенсировать выпадающие доходы бюджета от объявленного президентом налогового маневра в IT-отрасли путем возврата НДС на продажу софта, что уже в 2021 году должно принести в бюджет 42,5 миллиарда рублей.
РИА Новости вчера в 07:02
Политика
В Раде заявили о плане по уничтожению Украины
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил о плане по уничтожению Украины путем превращения ее в "актив и колонию".
РИА Новости 24 июня в 21:06
Общество
Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
Авто
Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила
В России с 1 июля вступают в силу новые правила для автовладельцев: начнет действовать ограничения на ввоз праворульных авто, изменится порядок проведения медосвидетельствования и постановки на учет тюнинговых машин.
Известия вчера в 15:49
Политика
Путин заявил, что эпидемия коронавируса отступает
Коронавирус в России отступает, объем задач для волонтеров, которые на совесть потрудились в период эпидемии, снижается.
ТАСС 07:55
Общество
Депутаты «Единой России» предложили защитить права антипрививочников
В минюст РФ поступило письмо от депутатов Госдумы от «Единой России» с предложением наказывать организации и чиновников, нарушающих права родителей.
53 новости 02:39
Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
Коммерсантъ вчера в 13:10
Происшествия
От ударов молний в Индии за два дня погибли свыше 100 человек
Нью-Дели, 26 июня 2020, 09:34 — REGNUM За прошедшие два дня в Индии на территории штатов Бихар и Уттар-Прадеш от ударов молний погибли 110 человек.
REGNUM 02:34
Футбол
Рассмотрение иска «Локомотива» к Геркусу перенесли на 24 июля
Основное рассмотрение иска «Локомотива» к экс-генеральному директору клуба Илье Геркусу перенесено с 26 июня на 24 июля.
Матч ТВ 07:12
Политика
Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию Белоруссии
Люди просто боятся вносить более решительные изменения в конституцию.
ТАСС 08:14
Экономика
«Газпром» понизит дивиденды за 2019 год на 8%
Акционеры "Газпрома" на годовом собрании приняли решение утвердить дивиденды за 2019 г. в размере 15,24 руб. на акцию, что на 8,24% ниже рекордных выплат за 2018 г. (16,61 руб. на акцию), говорится в сообщении компании.
ТАСС 07:23
Общество
Полиция начала проверку информации о двойном голосовании по поправкам
Правоохранительные органы начали проверку информации о двойном голосовании по поправкам в Конституцию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Коммерсантъ вчера в 13:25
Авто
АвтоВАЗ готовится к выпуску моделей на новой платформе Renault-Nissan
Волжский автозавод готовится к производству автомобилей, построенных на новой платформе альянса Renault-Nissan - CMF-B-LS.
За рулем Кубань вчера в 04:33
Путешествия
Туроператоры отмечают возросший спрос на дорогие отели в Крыму
Российские туроператоры зафиксировали повышенный спрос на номера в дорогих отелях в Крыму. Об этом сообщает "Вестник АТОР".
ТАСС 01:52
Общество
С 1 июля проиндексируют пенсии некоторым категориям пенсионеров
Пенсионерам, ставшим опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, с 1 июля проиндексируют пенсии.
ТК Звезда 02:10
Происшествия
Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Газета.Ru вчера в 16:56
Общество
Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России
Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе.
RT на русском 05:12
Общество
Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы
Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
Происшествия
Тепловоз и два грузовых вагона сошли с рельсов в Приморье
В приморье сошли с рельсов тепловоз и два вагона грузового поезда.
Газета.Ru 07:04