Из-за спешки с предоставлением госпомощи по коронавирусу власти США отправили более миллиарда долларов «мертвым душам». Об этом говорится в докладе американской Счетной палаты.

В США более миллиона «мертвых душ» получили выплаты по коронавирусу

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