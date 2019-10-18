Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ США назвали бесполезным самый быстрый в мире истребитель МиГ-25

Американское издание We are the Mighty назвало советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25, бесполезным из-за его преимуществ над аналогами НАТО. МиГ-25 — самый быстрый и самый высоко летающий истребитель в мире, созданный более 50 лет назад и используемый до сих пор.
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МиГ-35 уступил F-35

Утро.ru18 октября в 10:46

Американские СМИ рассказали о советской разработке, напугавшей НАТО

РИА Новости21:09

В США назвали бесполезным самый быстрый в мире истребитель МиГ-25

Известия19:36

Американские журналисты рассказали о советской разработке, напугавшей Запад

URA.Ru22:25

В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным

Газета.Ru21:58

В США быстрейший в мире истребитель МиГ-25 назвали бесполезным

Lenta.ru17:05

Американские СМИ рассказали о напугавшей НАТО советской разработке

РЕН ТВ21:31
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Энди Маррей выиграл первый турнир после возвращения в теннис

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В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая

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Врач предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов

Привозные бананы для увеличения срока хранения обрабатывают химическими веществами, в том числе канцерогенами.
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Армия и оружие

СМИ: Трамп склонен оставить около 200 спецназовцев США на востоке Сирии

По словам источника газеты, с прошлой недели президент США раздумывает над тем, чтобы оставить около 200 спецназовцев в Сирии для борьбы с терроризмом.
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Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 16:00
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Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru вчера в 04:39
Игры

Названы даты всех распродаж в Steam до конца года

В Steam акция начнётся 28 октября и закончится 1 ноября. После этого стартует осенняя распродажа: с 26 ноября по 3 декабря.
Ferra вчера в 11:22
Происшествия

Семьи погибших при прорыве красноярской дамбы получат по 1 млн рублей

Пресс-служба Министерства труда России сообщила, что всем семьям погибших и пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае будут отправлены страховые выплаты.
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Как алтайским аграриям компенсируют выпадающие погектарные субсидии

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Четверть россиян считает себя "жертвами перестройки", свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
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СМИ сообщили о сбое на учениях «Гром-2019»

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Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку

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На корабле ВМС США установят первый боевой лазер

ВМС США сообщили о планах установить лазерный комплекс на корабле-доке USS Portland (LPD-27) в 2018 году.
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