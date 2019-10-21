Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty. По мнению СМИ, МиГ-25 выглядит неуклюжим рядом с истребителями четвертого и пятого поколений.

Армия и оружие Шойгу: действия Турции в Сирии лишили охраны 12 тюрем с боевиками Как пояснил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на форуме по безопасности в Китае: "В результате действий турецкой армии в Сирии без охраны остались восемь лагерей беженцев и 12 тюрем для боевиков-иностранцев".

Армия и оружие Шойгу назвал причину выхода США из ДРСМД Американская сторона вышла из соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как хотела сдержать Россию и китайскую сторону.

Авто Назвали вредные привычки автовладельцев Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.

Футбол «Милан» упустил победу в первом матче при Пиоли У гостей отметились Хума Бабакар (62) и Марко Кальдерони (90+2). Для Милана этот матч стал первым при новом главном тренере Стефано Пиоли.

Энергетика Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть Резерв позволит "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.

Общество В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.