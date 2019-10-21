Армия и оружие
Газета.RuВ США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным
Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty. По мнению СМИ, МиГ-25 выглядит неуклюжим рядом с истребителями четвертого и пятого поколений.
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Американские СМИ назвали перепугавший НАТО советский истребитель бесполезным грузовым фургоном
Московский Комсомолецвчера в 22:43
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