Энергетика
КоммерсантъВ США частные компании начали хранить нефть в стратегическом резерве
В США частные компании начали хранить нефть в хранилищах стратегического резерва США, сообщило агентство Bloomberg. В апреле они доставили в хранилища около 1,1 млн баррелей нефти. Соглашение с компаниями в этом месяце заключило Минэнерго США.
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Политика
Зеленский подписал закон о запуске рынка земли на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
РИА Новости 08:28
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ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Крыму
Копии документов были переданы в Государственный архив республики и Архив Севастополя.
Вести.Севастополь 07:39
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Пользователей смартфона предупреждают о вероятной слежке через камеры
Как передает ToDay News Ufa, о том, кто и как может воспользоваться пользовательскими данными, рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев.
ToDay News Ufa 00:06
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Путин выступит с большим обращением
Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
Религия
Как в этом году православные христиане отмечают светлую Радоницу
Недвижимость.RU 04:29
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Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
Экономика
Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку
Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.
Коммерсантъ 02:23
Общество
Вирусолог назвал критерий завершения эпидемии в России
По данным Минздрава, в России выявлено 87 147 случаев заражения коронавирусом, скончались 795 человек.
Известия 01:00
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил курс
Главный претендент на достройку газопровода "Северный поток-2", трубоукладчик "Академик Черский", вновь изменил порт прибытия, теперь им обозначен порт Находка, из которого судно вышло в феврале.
Российская газета 26 апреля в 07:57
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Общество
Во Владимирской области введут цифровые пропуска
"Утвержден порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по Владимирской области в период действия режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:03
Здоровье
Коронавирус может поражать мозг и центральную нервную систему
Коронавирус нового типа при распространении по организму может поражать головной мозг, а изменение обоняния на ранних стадиях течения заболевания - говорить о поражении центральной нервной системы (ЦНС).
ТАСС 07:58
Шоу-бизнес
Иван Ургант высказался о скандале с Тодоренко
Скандал, возникший из-за слов Регины Тодоренко о домашнем насилии, не утихает который день.
Суть событий 08:42
Общество
Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии
Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью.
Газета.Ru 01:32
Общество
Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса
Вашингтон, 28 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Создатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что человечество сможет вернуться к нормальной жизни только после появления вакцины от коронавируса, то есть спустя один-два года.
REGNUM 02:02
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Космос
SpaceX запланировала очередной запуск 60 спутников Starlink на орбиту
Компания SpaceX намерена запустить тяжелую ракету-носитель Falcon 9 с 60 мини-спутниками Starlink, чтобы вывести их на орбиту для продолжения развертывания глобальной сети интернет.
RuNews24.ru 08:31
Происшествия
Пожар в Новой Москве локализован
Отмечается, что площадь пожара уменьшилась до 550 кв. м. Ранее МЧС привлекло два вертолёта к тушению крупного пожара в поселении Рязановском в Новой Москве.
RT на русском 08:52
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru 26 апреля в 12:39
Политика
Москва не одобряет заявления Хафтара о переходе власти в Ливии
Москва не одобряет заявление главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о выходе из политического соглашения и переходе власти в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:14
Армия и оружие
В Вооружённых силах предлагают установить три новые памятные даты
В Вооружённых силах Российской Федерации планируется установить День службы горючего, День военной автомобильной инспекции и День службы государственной тайны.
Парламентская газета 08:57
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI продолжили падение
Разница в цене между сортами Brent (от цены на североморскую нефть зависит ценообразование российской Urals – "Газета.Ru") и WTI, так называемый "спред", составила $13,7 за баррель.
Газета.Ru 04:20
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
В День Победы на Первом канале выйдет долгожданное продолжение сериала "Диверсант". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу телеканала.
Piter.tv 06:09
Космос
Как выглядит Земля с поверхности Луны: удивительная анимация
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Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Общество
Глава «Металлоинвеста» Андрей Варичев умер от пневмонии
Генеральный директор Металлоинвест Андрей Варичев умер в 52 года в Москве.
iReactor вчера в 12:21
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Bohemia Interactive закрыла одну из студий-разработчиков DayZ
CyberSport.ru вчера в 23:18