В США частные компании начали хранить нефть в хранилищах стратегического резерва США, сообщило агентство Bloomberg. В апреле они доставили в хранилища около 1,1 млн баррелей нефти. Соглашение с компаниями в этом месяце заключило Минэнерго США.

В США частные компании начали хранить нефть в стратегическом резерве

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Политика Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса Владимир Путин в третий раз выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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