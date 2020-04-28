Энергетика
КоммерсантъВ США частные компании начали хранить нефть в стратегическом резерве
В США частные компании начали хранить нефть в хранилищах стратегического резерва США, сообщило агентство Bloomberg. В апреле они доставили в хранилища около 1,1 млн баррелей нефти. Соглашение с компаниями в этом месяце заключило Минэнерго США.
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Частные компании начали хранить сырье в стратегическом нефтяном резерве США
Московский Комсомолец00:39
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Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
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