Энергетика
КоммерсантъВ США частные компании начали хранить нефть в стратегическом резерве
В США частные компании начали хранить нефть в хранилищах стратегического резерва США, сообщило агентство Bloomberg. В апреле они доставили в хранилища около 1,1 млн баррелей нефти. Соглашение с компаниями в этом месяце заключило Минэнерго США.
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Нефть частников в США пустили в стратегический резерв. Это поможет удержать цены, но только на время
Телеканал 360°вчера в 18:15
Частные компании начали хранить сырье в стратегическом нефтяном резерве США
Московский Комсомолецвчера в 00:39
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В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
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Полиция задержала продавцов неисправных аппаратов ИВЛ в Подмосковье
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что режим самоизоляции можно будет постепенно снимать после 12 мая.
Kaluga-poisk.ru 27 апреля в 13:06
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Постпред назвал претензии США по соглашению СВПД нелепыми
Партнеры Москвы по СБ ООН и по Совместному всеобъемлющему плану действий вряд ли поддержат озвучиваемые "нелепые" претензии США к соглашению по иранской ядерной программе, заявил во вторник постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
РИА Новости вчера в 16:53
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Компания Sony сообщила о создании смартфона Xperia L4 стоимостью $200 и готовности к поставкам на рынок Европы.
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В Ленобласти при пожаре погибли двое взрослых и шестеро детей
Выборг, Ленинградская область, 29 апреля 2020, 08:57 — REGNUM В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей, сообщили в районной Единой дежурной диспетчерской службе.
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Компания сообщила, что в ассортименте Unilever в России останутся только листовые чаи брендов SirThomasLipton (позиционируется как премиальный бренд, отдельный от Lipton) и Saito.
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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерствам, ведомствам и органам исполнительной власти подготовить к 25 мая общенациональный план по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.
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Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
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Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы
Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
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Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
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