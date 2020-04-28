Коронавирус
Мойка78Число заболевших коронавирусом в США превысило миллион
Количество случаев заражения коронавирусом в США превысило 1 миллион человек, следует из данных на сайте Университета Джонса Хопкинса. По его информации на 2:30 29 апреля, в Соединенных штатах заболели 1 011 600 человек, умерли 58 343, выздоровели 115 398.
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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,8 миллионов человек
Комсомольская правда26 апреля в 13:17
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Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 11:42
Общество
Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом
Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК 17:00
Общество
Федерация отельеров Турции опровергла отмену системы all inclusive
Отменить систему all inclusive в турецких отелях невозможно, считает глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.
МИР 24 21:25
Здоровье
В Приамурье поступила изолирующая капсула для перевозки пациентов
Прозрачные панели модуля позволяют персоналу контролировать состояние пациента, а ему — чувствовать себя комфортно, не ощущая ограниченного пространства.
АСН24 20:43
Общество
Более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом
Сообщение приводит агентство ТАСС.
Эхо Москвы 09:29
Общество
Глава Минздрава предостерёг от поездок на майские праздники
Россиянам не стоит на майские праздники выезжать к родным и друзьям. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
News.ru 12:06
Общество
В Сбербанке рассчитали пик эпидемии коронавируса в России
Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что при помощью искусственного интеллекта финансовое учреждение смогло предсказать сроки пика эпидемии коронавируса в России.
ФедералПресс 21:44
Общество
В Минздраве назвали важнейший симптом коронавируса
Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала "Россия-1" заявил, что важнейшим симптомом коронавирусной инфекции является одышка.
Газета.Ru 15:24
Футбол
Клубы АПЛ 1 мая обсудят возобновление сезона в начале июня
Клубы премьер-лиги 1 мая обсудят вариант возобновления сезона после паузы из-за пандемии коронавируса, сообщает The Guardian.
Спорт-Экспресс 03:17
Политика
Путин высказался о пике эпидемии коронавируса в России
Президент России Владимир Путин высказался о пике эпидемии коронавируса в России.
Lenta.ru 10:56
Экономика
В Минэкономразвития рассказали о росте ВВП в I квартале
Ведомство не опубликовало данные за март текущего года, однако, учитывая, что в январе эти цифры составляли 1,7%, а в феврале — 2,9 %, то в третьем месяце 2020 года рост ВВП может оцениваться примерно в 0,8%, пишет «Интерфакс».
Известия 16:09
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
Политика
Генерала ФСБ назвали предполагаемым ключевым фигурантом по делу MH17
Первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака может оказаться одним из главных фигурантов дела о крушении самолёта Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии».
News.ru 10:06
Здоровье
Трутнев поручил проверить ситуацию на объектах Газпрома в Якутии
В сети появились видео с массового стихийного митинга вахтовых рабочих, занятых на объектах ПАО «Газпром».
EastRussia 14:06
Авто
Банки и дилеры продают автомобили дистанционно
Банки и дилеры продают автомобили дистанционно Выдача автокредитов с введением карантинных мер резко сократилась, но не исчезла совсем.
Коммерсантъ 14:41
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 20:43
Экономика
Россия приостанавливает экспорт зерна
Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru 26 апреля в 07:49
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
Общество
Названы причины низкой заболеваемости коронавирусом в России
Низкая плотность населения России стала одной из причин низкой заболеваемости коронавирусом, по сравнению с другими странами.
Lenta.ru 21:21
Кино
На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»
ТАСС вчера в 23:38
Политика
В Раде высмеяли идею назначить Саакашвили вице-премьером
Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде Вадим Рабинович высмеял предложения назначить экс-президента Грузии и бывшего губернатора одного из украинских регионов Михаила Саакашвили новым вице-премьером.
РИА Новости 17:11
Авто
Показали на фото новый внедорожник Nissan Pathfinder
В 2020 году концерн Nissan выпустит Nissan Pathfinder нового поколения.
Новые автомобили вчера в 12:00
Игры
Представлен релизный трейлер SnowRunner для PS4, Xbox One и PC
Разработчики из российско-американской студии Saber Interactive и издательство Focus Home Interactive показали релизный трейлер SnowRunner, которая вышла на Xbox One, PlayStation 4 и PC.
NewInform 08:22
Космос
Ученые не могут объяснить изменения в ночном небе
В ночном небе наблюдаются изменения, которые пока не под силу объяснить даже ученым.
Актуальные Новости 21:02
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина похвасталась «школьным весом»
Экспресс газета 14:36
Кино
Майкл Мэдсен раскрыл детали фильма Тарантино про братьев Вега
Игромания.ру 10:32
Происшествия
В Казани задержали ректора технологического университета
Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете.
Российская газета 05:32
Общество
Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:50