Коронавирус

Мойка78Мойка78Число заболевших коронавирусом в США превысило миллион

Количество случаев заражения коронавирусом в США превысило 1 миллион человек, следует из данных на сайте Университета Джонса Хопкинса. По его информации на 2:30 29 апреля, в Соединенных штатах заболели 1 011 600 человек, умерли 58 343, выздоровели 115 398.
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США по-прежнему занимают лидирующую позицию по темпам распространения коронавируса

Интерфакс16:00

В США число зараженных коронавирусом превысило миллион человек

ИА Красная Весна14:51

Количество заразившихся коронавирусом в США превысило 1 миллион

БИЗНЕС Onlineвчера в 16:24

В США снизился суточный прирост числа заболевших COVID-19

REGNUM08:46

Число заболевших COVID-19 в США превысило миллион

Телеканал 360°вчера в 18:37

В США число больных коронавирусом превысило 1 млн

Московский Комсомолец14:00

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,8 миллионов человек

Комсомольская правда26 апреля в 13:17
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 21:55, Ашберн
Политика

Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая

На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 11:42
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Происшествия

В Армении в больнице зарезали из мести двух жертв перестрелки

РИА Новости 21:47
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Общество

Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом

Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК 17:00
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Общество

Федерация отельеров Турции опровергла отмену системы all inclusive

Отменить систему all inclusive в турецких отелях невозможно, считает глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.
МИР 24 21:25
Здоровье

В Приамурье поступила изолирующая капсула для перевозки пациентов

Прозрачные панели модуля позволяют персоналу контролировать состояние пациента, а ему — чувствовать себя комфортно, не ощущая ограниченного пространства.
АСН24 20:43
Общество

Более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом

Сообщение приводит агентство ТАСС.
Эхо Москвы 09:29
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Общество

Глава Минздрава предостерёг от поездок на майские праздники

Россиянам не стоит на майские праздники выезжать к родным и друзьям. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
News.ru 12:06
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Общество

В Сбербанке рассчитали пик эпидемии коронавируса в России

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что при помощью искусственного интеллекта финансовое учреждение смогло предсказать сроки пика эпидемии коронавируса в России.
ФедералПресс 21:44
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Общество

В Минздраве назвали важнейший симптом коронавируса

Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала "Россия-1" заявил, что важнейшим симптомом коронавирусной инфекции является одышка.
Газета.Ru 15:24
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Футбол

Клубы АПЛ 1 мая обсудят возобновление сезона в начале июня

Клубы премьер-лиги 1 мая обсудят вариант возобновления сезона после паузы из-за пандемии коронавируса, сообщает The Guardian.
Спорт-Экспресс 03:17
Политика

Путин высказался о пике эпидемии коронавируса в России

Президент России Владимир Путин высказался о пике эпидемии коронавируса в России.
Lenta.ru 10:56
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Экономика

В Минэкономразвития рассказали о росте ВВП в I квартале

Ведомство не опубликовало данные за март текущего года, однако, учитывая, что в январе эти цифры составляли 1,7%, а в феврале — 2,9 %, то в третьем месяце 2020 года рост ВВП может оцениваться примерно в 0,8%, пишет «Интерфакс».
Известия 16:09
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Общество

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
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Политика

Генерала ФСБ назвали предполагаемым ключевым фигурантом по делу MH17

Первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака может оказаться одним из главных фигурантов дела о крушении самолёта Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии».
News.ru 10:06
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Здоровье

Трутнев поручил проверить ситуацию на объектах Газпрома в Якутии

В сети появились видео с массового стихийного митинга вахтовых рабочих, занятых на объектах ПАО «Газпром».
EastRussia 14:06
Авто

Банки и дилеры продают автомобили дистанционно

Банки и дилеры продают автомобили дистанционно Выдача автокредитов с введением карантинных мер резко сократилась, но не исчезла совсем.
Коммерсантъ 14:41
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Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 20:43
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Экономика

Россия приостанавливает экспорт зерна

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru 26 апреля в 07:49
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Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
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Общество

Названы причины низкой заболеваемости коронавирусом в России

Низкая плотность населения России стала одной из причин низкой заболеваемости коронавирусом, по сравнению с другими странами.
Lenta.ru 21:21
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Кино

На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»

ТАСС вчера в 23:38
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Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих «Силы Сибири»

РИА Новости 13:02
Политика

В Раде высмеяли идею назначить Саакашвили вице-премьером

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде Вадим Рабинович высмеял предложения назначить экс-президента Грузии и бывшего губернатора одного из украинских регионов Михаила Саакашвили новым вице-премьером.
РИА Новости 17:11
Авто

Показали на фото новый внедорожник Nissan Pathfinder

В 2020 году концерн Nissan выпустит Nissan Pathfinder нового поколения.
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Игры

Представлен релизный трейлер SnowRunner для PS4, Xbox One и PC

Разработчики из российско-американской студии Saber Interactive и издательство Focus Home Interactive показали релизный трейлер SnowRunner, которая вышла на Xbox One, PlayStation 4 и PC.
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Космос

Ученые не могут объяснить изменения в ночном небе

В ночном небе наблюдаются изменения, которые пока не под силу объяснить даже ученым.
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46-летняя Мария Порошина похвасталась «школьным весом»

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Майкл Мэдсен раскрыл детали фильма Тарантино про братьев Вега

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В Казани задержали ректора технологического университета

Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете.
Российская газета 05:32
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Общество

Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:50
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