Количество случаев заражения коронавирусом в США превысило 1 миллион человек, следует из данных на сайте Университета Джонса Хопкинса. По его информации на 2:30 29 апреля, в Соединенных штатах заболели 1 011 600 человек, умерли 58 343, выздоровели 115 398.

Общество Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией. 363

Общество Федерация отельеров Турции опровергла отмену системы all inclusive Отменить систему all inclusive в турецких отелях невозможно, считает глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

Здоровье В Приамурье поступила изолирующая капсула для перевозки пациентов Прозрачные панели модуля позволяют персоналу контролировать состояние пациента, а ему — чувствовать себя комфортно, не ощущая ограниченного пространства.

Общество Глава Минздрава предостерёг от поездок на майские праздники Россиянам не стоит на майские праздники выезжать к родным и друзьям. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. 30

Общество В Сбербанке рассчитали пик эпидемии коронавируса в России Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что при помощью искусственного интеллекта финансовое учреждение смогло предсказать сроки пика эпидемии коронавируса в России. 3

Общество В Минздраве назвали важнейший симптом коронавируса Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала "Россия-1" заявил, что важнейшим симптомом коронавирусной инфекции является одышка. 481

Футбол Клубы АПЛ 1 мая обсудят возобновление сезона в начале июня Клубы премьер-лиги 1 мая обсудят вариант возобновления сезона после паузы из-за пандемии коронавируса, сообщает The Guardian.

Экономика В Минэкономразвития рассказали о росте ВВП в I квартале Ведомство не опубликовало данные за март текущего года, однако, учитывая, что в январе эти цифры составляли 1,7%, а в феврале — 2,9 %, то в третьем месяце 2020 года рост ВВП может оцениваться примерно в 0,8%, пишет «Интерфакс». 38

Общество В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая "Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе. 44

Политика Генерала ФСБ назвали предполагаемым ключевым фигурантом по делу MH17 Первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака может оказаться одним из главных фигурантов дела о крушении самолёта Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии». 1,3K

Здоровье Трутнев поручил проверить ситуацию на объектах Газпрома в Якутии В сети появились видео с массового стихийного митинга вахтовых рабочих, занятых на объектах ПАО «Газпром».

Авто Банки и дилеры продают автомобили дистанционно Банки и дилеры продают автомобили дистанционно Выдача автокредитов с введением карантинных мер резко сократилась, но не исчезла совсем. 1

Общество «Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом. 2,4K

Экономика Россия приостанавливает экспорт зерна Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ. 671

Экономика Какие перемены ждут россиян в мае С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. 207

Общество Названы причины низкой заболеваемости коронавирусом в России Низкая плотность населения России стала одной из причин низкой заболеваемости коронавирусом, по сравнению с другими странами. 3

Политика В Раде высмеяли идею назначить Саакашвили вице-премьером Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде Вадим Рабинович высмеял предложения назначить экс-президента Грузии и бывшего губернатора одного из украинских регионов Михаила Саакашвили новым вице-премьером.

Игры Представлен релизный трейлер SnowRunner для PS4, Xbox One и PC Разработчики из российско-американской студии Saber Interactive и издательство Focus Home Interactive показали релизный трейлер SnowRunner, которая вышла на Xbox One, PlayStation 4 и PC. 3

Космос Ученые не могут объяснить изменения в ночном небе В ночном небе наблюдаются изменения, которые пока не под силу объяснить даже ученым.