Коронавирус
Газета.RuВ США число заражений коронавирусом превысило миллион
США находятся на первом месте в мире по числу смертей и заражений. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
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с чего всё началось
С подозрением на COVID-19 остаются 183 тысячи россиян.Екатеринбург Онлайн03:50
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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2 миллиона 800 тысяч
Говорит Москва25 апреля в 05:25
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Армия и оружие
Назван неисправимый недостаток американского истребителя F-35
Взгляд.ру вчера в 04:47
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru 15:58
Политика
Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 15:02
Религия
Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина
Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина или иных ограничений, установленных для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 16:32
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru 17:52
Здоровье
В ВОЗ предупредили, что пандемия коронавируса закончится нескоро
Пандемия коронавируса закончится нескоро, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус на пресс-конференции.
Live24 13:25
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к онлайн-обучению
По мнению министра просвещения России Сергея Кравцова, не все российские школы были готовы к переходу на дистанционное обучение, а для многих семей это оказалось шоком, пишет "Коммерсантъ".
Инфорос 05:15
Гаджеты
Xiaomi представила оболочку MIUI 12
News.ru 09:01
Авто
Объявлены сроки старта продаж бюджетного аналога Mercedes-Benz G-Class
Китайский автогигант BAIC определился со временем вывода на рынок обновленной модификации внедорожника Beijing BJ80, который является дешевым аналогом легендарного Mercedes-Benz G-Class.
Новые автомобили вчера в 23:08
Общество
Акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн
В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в формате видеотрансляции из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении движения «Волонтеры победы».
Ведомости 08:17
Политика
Советник лидера Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын работает
REGNUM вчера в 20:22
Здоровье
Обнаружены новые опасные свойства коронавируса у детей
"Существует озабоченность, что у детей в Британии появляется новый связанный с Covid-19 воспалительный синдром, либо что это может быть другой, пока не идентифицированный патоген", - говорится в инструкции, полученной врачами.
Российская газета 15:21
Общество
ООН заявила о возможном историческом уровне безработицы после кризиса
Коронавирус может вызвать исторически высокий уровень безработицы, пишет РИА "Новости" со ссылкой на доклад ООН.
Газета.Ru 16:13
Общество
Минпромторг может обязать аптеки иметь в продаже маски
Статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что правительство может выпустить нормативный акт, обязывающий аптеки иметь в ассортименте медицинские или гигиенические маски.
Коммерсантъ 14:38
Здоровье
Власти раскрыли результаты лечения коронавируса с помощью плазмы
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире канала "Россия-1" сообщила, что переливание плазмы доноров показало свою эффективность в лечении коронавируса.
Газета.Ru 16:29
Шоу-бизнес
Лили-Роуз Депп рассталась с Тимоти Шаламе
24-летний актер обмолвился, что теперь "свободен" Восходящая кинозвезда Тимоти Шаламе и 20-летняя наследница Джонни Деппа, Лили-Роуз, расстались после полутора лет отношений.
WomanHit.ru 10:36
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
Общество
Найден теплоход «Армения», затопленный немцами в 1941 году
Теплоход «Армения» был переоборудован в санитарное судно в самом начале войны. В ноябре 1941 года он вышел из Севастополя с заходом в Ялту.
BFM.ru 10:19
Здоровье
Онколог составила простое меню для идеальной работы кишечника
Врач-онколог Елена Смирнова озвучила продукты, которые должны помочь или значительно облегчить работу кишечника и улучшить обмен веществ.
Evo-rus.com 09:09
Происшествия
В России задержаны торговцы поддельными спецпропусками
Эксперты компании вычислили двух россиян 19 и 23 лет, которые через популярный мессенджер торговали пропусками для свободного передвижения по Москве, Санкт-Петербургу и Краснодару.
Lenta.ru 06:00
Общество
В Госдуме назвали единственный способ победить коронавирус
Лишь сохранение ограничений и режима самоизоляции, включая на майские праздники, позволит разорвать эпидемиологическую цепочку и поможет прийти к снижению числа заражений коронавирусом.
РИА Новости 17:51
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Не одобряют работу российского правительства 23,2% опрошенных россиян, а деятельность премьера - 8,3%.
Накануне.Ru вчера в 20:43
Экономика
Минпромторг обновил перечень системообразующих предприятий
Компании, попавшие в перечень системообразующих, могут рассчитывать на дополнительную поддержку государства.
Эхо Москвы 07:34
Общество
В Госдуме прокомментировали идею переноса майских праздников
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала идею переноса майских праздников в 2020 году.
RT на русском 08:35
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия вчера в 10:47
Игры
Дату релиза The Last of Us Part II раскрыли после масштабной утечки спойлеров
Компания Sony объявила даты релиза одних из самых ожидаемых игр года: постапокалиптического боевика The Last of Us Part II (в России будет издаваться под названием "Одни из нас: Часть II") и самурайского экшена Ghost of Tsushima ("Призрак Цусимы").
Вести.Ru 13:48
Происшествия
В Мурманской области число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 193
Более 190 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Мурманской области за последние сутки, почти все они зафиксированы на стройплощадке центра строительства морских сооружений в Белокаменке, сообщил оперативный штаб региона.
РИА Новости 24 апреля в 17:37