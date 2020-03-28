Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в США в субботу превысило 100 тысяч, скончались 1544 человека, следует из данных Университета Джонса Хопкинса на 17.30 по местному времени (0.30 мск).

В США число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч человек

Общество Принц Гарри и Меган Маркл переехали из Канады в США Внук королевы Елизаветы II с женой и сыном Арчи успел прилететь частным рейсом в Лос-Анджелес перед тем, как были закрыты границы между США и Канадой.

Происшествия «Газпром» изолировал из-за коронавируса крупнейшее месторождение Ямала Причиной стала угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19: 26 марта на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении пришлось изолировать 20 сотрудников АО «Газпром центрэнергогаз», контактировавших с зараженным лицом.

Экономика Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.

Общество В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.

Космос Три чёрные дыры смогут нарушить обратимость времени Португальские исследователи проанализировали взаимодействие трех черных дыр и пришли к выводу, что система не всегда возвращается в начальную точку отсчета, если смотреть за движением от прошлого к грядущему.