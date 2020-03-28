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РИА НовостиРИА НовостиВ США число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч человек

Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в США в субботу превысило 100 тысяч, скончались 1544 человека, следует из данных Университета Джонса Хопкинса на 17.30 по местному времени (0.30 мск).
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Число заболевших коронавирусом в США превысило 100 тысяч человек

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