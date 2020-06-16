Коронавирус
ИА Красная ВеснаВ США число жертв коронавируса превысило потери в Первой мировой войне
Согласно подсчетам университета, в Соединенных Штатах скончались от коронавирусной инфекции 116 526 пациентов, а потери США в Первой мировой войне, по официальным данным, составили 116 516 человек. Общее число инфицированных новым вирусом в Соединенных Штатах на 16 июня составило 2 114 тыс. человек.
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