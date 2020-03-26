Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ США число жертв коронавируса превысило тысячу

В Соединенных Штатах число умерших пациентов с коронавирусом превысило тысячу человек. Такие данные распространил университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральной и местной статистики.
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Число жертв коронавируса в США выросло почти втрое за три дня

Известия25 марта в 23:40

Число жертв коронавируса в США превысило 1 тыс. человек

РБК25 марта в 23:55

В США число умерших из-за коронавируса превысило 1 тыс

ТАСС25 марта в 23:20

Нью-Йорк превращается в зону бедствия, а Лондон опустел: вирус по обе стороны океана

Вести.Ru26 марта в 14:28

Число жертв коронавируса в США превысило тысячу человек

Интерфакс25 марта в 23:19

В США число жертв коронавируса превысило одну тысячу человек

РИА Новости25 марта в 22:55

Количество жертв коронавируса нового типа в США превысило 700 человек

Аргументы недели25 марта в 00:49
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Общество

В России умер еще один человек с коронавирусом

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило тысячу человек.
Lenta.ru 02:27
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Общество

WSJ сообщила об острой нехватке золота в США

РИА Новости вчера в 20:39
Происшествия

В Находке произошел взрыв газа в жилом доме

Взрыв газового баллона в квартире жилого дома в Находке не повредил конструкцию здания, пожара не было, выбиты стекла на балконе, сообщил РИА Новости представитель управляющей компании.
РИА Новости 01:47
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 26 марта в 08:42
Общество

Из России попытались вывести 11 тонн антисептика

Около 11 тонн дезинфицирующих средств перевозились в полимерных емкостях объемом 500 и 5 000 миллилитров.
Lenta.ru 02:25
Общество

Компания OneWeb подала заявление о банкротстве

Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте.
RT на русском 00:19
Происшествия

В Новосибирской области выявлены два новых случая коронавируса

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения.
Известия 02:31
Шоу-бизнес

Актриса Таисия Вилкова вышла замуж

Звезда фильма «Гоголь» и сериала «Деффчонки» Таисия Вилкова вышла замуж.
News.ru вчера в 10:53
Происшествия

Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду

Воспитанница одного из детских садов Петербурга умерла в результате травмы, полученной во время прогулки, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.
Lenta.ru вчера в 12:48
Политика

Глава МИД Италии оценил российскую помощь стране

Италия не боится попасть в зависимость после оказания Россией гуманитарной помощи пострадавшим от пандемии коронавируса регионам страны, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо.
РИА Новости вчера в 18:04
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Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 01:24
Кино

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Вампир пострадал от вируса меньше прочих. В Сети появился постер предстоящего фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.
Popcornnews.ru вчера в 06:40
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
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В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

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РИА Новости 02:31
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Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
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Общество

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Известные российские экономисты написали открытое письмо властям, где раскритиковали идею «нерабочей недели» и призвали к более активным антикризисным мерам.
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News.ru вчера в 19:16
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Екатерина Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big».
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Российские военные прибыли в Италию для помощи в борьбе с COVID-19 по итогам переговоров президента Владимира Путина и премьера Джузеппе Конте.
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На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов

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Турция приостанавливает международное авиасообщение.
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Общество

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Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
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Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

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Минздрав России выпустил обновленное постановление с рекомендациями по лечению COVID-19.
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
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