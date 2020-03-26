Коронавирус
Российская газетаВ США число жертв коронавируса превысило тысячу
В Соединенных Штатах число умерших пациентов с коронавирусом превысило тысячу человек. Такие данные распространил университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральной и местной статистики.
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Нью-Йорк превращается в зону бедствия, а Лондон опустел: вирус по обе стороны океана
Вести.Ru26 марта в 14:28
Количество жертв коронавируса нового типа в США превысило 700 человек
Аргументы недели25 марта в 00:49
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Общество
В России умер еще один человек с коронавирусом
По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило тысячу человек.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Общество
WSJ сообщила об острой нехватке золота в США
Происшествия
В Находке произошел взрыв газа в жилом доме
Взрыв газового баллона в квартире жилого дома в Находке не повредил конструкцию здания, пожара не было, выбиты стекла на балконе, сообщил РИА Новости представитель управляющей компании.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Общество
Из России попытались вывести 11 тонн антисептика
Около 11 тонн дезинфицирующих средств перевозились в полимерных емкостях объемом 500 и 5 000 миллилитров.
Общество
Компания OneWeb подала заявление о банкротстве
Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте.
Происшествия
В Новосибирской области выявлены два новых случая коронавируса
По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения.
Шоу-бизнес
Актриса Таисия Вилкова вышла замуж
Звезда фильма «Гоголь» и сериала «Деффчонки» Таисия Вилкова вышла замуж.
Происшествия
Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду
Воспитанница одного из детских садов Петербурга умерла в результате травмы, полученной во время прогулки, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.
Политика
Глава МИД Италии оценил российскую помощь стране
Италия не боится попасть в зависимость после оказания Россией гуманитарной помощи пострадавшим от пандемии коронавируса регионам страны, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо.
Общество
Названы размеры штрафов для нарушителей карантина
Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Кино
Джаред Лето и живой вампир на постере кинокомикса «Морбиус»
Вампир пострадал от вируса меньше прочих. В Сети появился постер предстоящего фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Общество
На Кубани главного фтизиатра уволили за сокрытие поездки в Доминикану
Главного фтизиатра Краснодарского края Наталью Шевченко уволили после того, как она, вернувшись из поездки в Доминикану 15 марта, не рассказала о ней своему руководству и 17 марта вышла на работу.
Общество
В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Нарушившие режим самоизоляции из-за распространения нового коронавируса пенсионеры лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей, рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
Константин Сонин пояснил открытое письмо о коронавирусе
Известные российские экономисты написали открытое письмо властям, где раскритиковали идею «нерабочей недели» и призвали к более активным антикризисным мерам.
Культура
Михалкова из «Уральских пельменей» написала книгу
Музыка
Гудков и Варнава станцевали под песню Uno от Little Big
Екатерина Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big».
Политика
Российские военные продезинфицировали вторую больницу в Италии
Российские военные прибыли в Италию для помощи в борьбе с COVID-19 по итогам переговоров президента Владимира Путина и премьера Джузеппе Конте.
Политика
На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов
Политика
Маттео Салвини пригрозил выходом Италии из состава Евросоюза
Лидер партии «Лига» и бывший вице-премьер Италии Маттео Салвини пригрозил выходом своей страны из Европейского союза.
Политика
Турция приостанавливает международное авиасообщение
Турция приостанавливает международное авиасообщение.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Финансы
Установлен курс рубля к доллару и евро на нерабочую неделю
Курс доллара составит 77 рублей 73 копейки. Это на 99 копеек меньше, чем официальный курс, установленный днем ранее.
Здоровье
Минздрав обновил рекомендации против коронавируса
Минздрав России выпустил обновленное постановление с рекомендациями по лечению COVID-19.
Общество
Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.