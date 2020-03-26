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Происшествия В Находке произошел взрыв газа в жилом доме Взрыв газового баллона в квартире жилого дома в Находке не повредил конструкцию здания, пожара не было, выбиты стекла на балконе, сообщил РИА Новости представитель управляющей компании.

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Происшествия В Новосибирской области выявлены два новых случая коронавируса По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения.

Происшествия Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду Воспитанница одного из детских садов Петербурга умерла в результате травмы, полученной во время прогулки, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.

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