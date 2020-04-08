Количество умерших в Соединенных Штатах из-за коронавируса достигло самого высокого показателя в сутки - 1 736 человек. Это следует из данных, опубликованных на сайте Университета Джонса Хопкинса. По последним данным, в США зафиксированы более 396,2 тыс. случаев заражения коронавирусом.

В США число жертв коронавируса достигло рекордных 1736 в сутки

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