Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ США число жертв коронавируса достигло рекордных 1736 в сутки

Количество умерших в Соединенных Штатах из-за коронавируса достигло самого высокого показателя в сутки - 1 736 человек. Это следует из данных, опубликованных на сайте Университета Джонса Хопкинса. По последним данным, в США зафиксированы более 396,2 тыс. случаев заражения коронавирусом.
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