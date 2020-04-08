Коронавирус
РИА НовостиВ США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736
Предыдущий рекорд по смертности был установлен 4 апреля, когда за сутки скончались 1344 человека. Общее число жертв коронавируса в США превысило 12,7 тысячи человек. Самое большое число умерших в Нью-Йорке (4009), который является центром эпидемии в Соединенных Штатах.
Читать в источнике
Оценить467
Подробнее о событии
Показать все источники
В США тысячи новых жертв COVID-19, американцев готовят к «пиковой неделе смерти»
Российский Диалогвчера в 04:54
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 01:13, Ашберн
Происшествия
Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Происшествия
В Новосибирске выявили еще двух заразившихся коронавирусом
COVID-19 подтвержден еще у двоих человек. Известно, что первый пациент вернулся из Москвы, второй не покидал город.
Армия и оружие
Сирийская армия не пропустила конвой США в Хасаке
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Шоу-бизнес
Наталья Фриске поздравила с днём рождения племянника Платона
Наталья Фриске, которая является сестрой покойной Жанны Фриске, трогательно поздравила племянника с днём рождения, назвав его своим «маленьким принцем».
Шоу-бизнес
Меган Маркл остается принцессой Великобритании
Многие были потрясены тем, что титулы пара не потеряла. По крайней мере, Меган Маркл остается принцессой Великобритании.
Политика
Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
Политика
Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
Шоу-бизнес
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Известную российскую певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Такой новостью делится «Московский комсомолец».
Происшествия
Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения
Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.
Общество
Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России
Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.
Происшествия
Второй пациент с коронавирусом умер в Иркутской области
Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Иркутской области, сообщает оперштаб на сайте регионального минздрава.
Происшествия
Один человек погиб в результате взрыва газа в Нижегородской области
В результате взрыва бытового газа в жилом доме в селе Филинское под Нижним Новгородом погиб один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
ЖКХ
В России будет введен мораторий на штрафы за долги по ЖКХ
В ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 Мишустин сказал, что для всех жителей России, вне зависимости от того, какой доход они получают, будет введен временный мораторий на начислении пени на неоплаченные услуги по ЖКХ.
Авто
Опубликована таблица транспортного налога на 2020 год по регионам
Владельцам автомобилей с мотором до 100 л.с. не придется платить налог в Оренбургской области.
Технологии
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с банковскими картами
Пользователя просят назвать номер ID программы для того, чтобы "сотрудник банка" смог подключиться к телефону клиента и "служба поддержки" нашла вирус и удалила его, при этом заблокировав карту.
Футбол
Коноплянка: «Болею за Черышева. Хотелось бы, чтобы он взял Примеру»
Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка рассказал, что болеет за хавбека «Валенсии» Дениса Черышева.
Общество
«Вектор» сообщил дату начала клинических испытаний вакцин от COVID-19
Фазу клинических исследований трех потенциальных вакцин можно начать 29 июня на 180 добровольцах после проведения ускоренных испытаний на лабораторных животных, предложил 7 апреля генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов на встрече с президентом РФ.
Авто
В России отзывают более 9 тысяч кроссоверов Mazda CX-5
В России объявлен отзыв автомобилей Mazda. Это 9 040 кроссоверов CX-5, реализованные с 17 марта 2015 года по 15 сентября 2016 года.
Экономика
На физкультуру по мобильным приложениям подсели мошенники
На физкультуру по мобильным приложениям подсели мошенники Приложения для фитнеса переживают резкий рост популярности, разработчики софта заявляют о росте спроса и выручки в связи с самоизоляцией на 30–40%.
Космос
Вторую ракету «Ангара-А5» отправят в Плесецк во II-III кварталах
Вторая ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" будет транспортирована из Москвы на космодром Плесецк во втором-третьем кварталах 2020 года, следует из материалов, размещённых на сайте госзакупок.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Здоровье
Во Владимирской области подтверждено 7 новых случаев коронавируса
За последние сутки во Владимирской области зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Общество
Die Welt констатировала конец эпохи глобализации в экономике
Почти половина всех компаний в мире из-за пандемии коронавируса сменит своих поставщиков, что приведет к «концу глобализации», пишет немецкая газета Die Welt.
Экономика
Половина компаний начала оптимизацию фонда оплаты труда
Если еще неделю назад доля компаний, оптимизирующих фонд оплаты труда, составляла 29%, то на сегодня она возросла до 50%.
Происшествия
На трассе в Курганской области из-за непогоды застряли 90 автомобилей
Ночной затор возник на федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области рядом с поселком Варгаши.
Экономика
Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом
Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Политика
Медведев считает, что ЕР может и должна помочь людям во время пандемии
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что партия во время пандемии коронавируса должна доказать, что она работает на благо людей.
Происшествия
Сильный ураган в Омске сносил даже балконы
Мощный ветер, разгулявший в Омске вечером во вторник, 7 апреля, оставил за собой множество следов.