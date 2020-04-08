Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736

Предыдущий рекорд по смертности был установлен 4 апреля, когда за сутки скончались 1344 человека. Общее число жертв коронавируса в США превысило 12,7 тысячи человек. Самое большое число умерших в Нью-Йорке (4009), который является центром эпидемии в Соединенных Штатах.
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В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736

РИА Новостивчера в 22:42

В США число умерших от коронавируса достигло рекордных 1736 за сутки

BFM.ruвчера в 23:29

В США за сутки умерло рекордное число зараженных коронавирусом

ТАССвчера в 20:43

В США число жертв коронавируса достигло рекордных 1,7 тыс. за сутки

РБКвчера в 21:54

Рекордное количество людей умерли от коронавируса в США за сутки

Интерфаксвчера в 21:24

В США зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса за сутки

Вести.Ruвчера в 22:23

В США тысячи новых жертв COVID-19, американцев готовят к «пиковой неделе смерти»

Российский Диалогвчера в 04:54
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Происшествия

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

ТАСС вчера в 20:00
Происшествия

В Новосибирске выявили еще двух заразившихся коронавирусом

COVID-19 подтвержден еще у двоих человек. Известно, что первый пациент вернулся из Москвы, второй не покидал город.
Atas.info 00:07
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Сирийская армия не пропустила конвой США в Хасаке

Политическая Экспертиза вчера в 12:26
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Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

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Наталья Фриске поздравила с днём рождения племянника Платона

Наталья Фриске, которая является сестрой покойной Жанны Фриске, трогательно поздравила племянника с днём рождения, назвав его своим «маленьким принцем».
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Меган Маркл остается принцессой Великобритании

Многие были потрясены тем, что титулы пара не потеряла. По крайней мере, Меган Маркл остается принцессой Великобритании.
Bimru.ru 06 апреля в 04:59
Политика

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Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 10:19
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Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
RT на русском вчера в 00:16
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В Хабаровском крае умерла первая пациентка с коронавирусом

РБК 00:39
Шоу-бизнес

Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Известную российскую певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Такой новостью делится «Московский комсомолец».
КМВ Новости вчера в 01:25
Происшествия

Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения

Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.
Коммерсантъ вчера в 09:42
Общество

Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России

Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.
BFM.ru вчера в 16:37
Происшествия

Второй пациент с коронавирусом умер в Иркутской области

Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Иркутской области, сообщает оперштаб на сайте регионального минздрава.
Интерфакс вчера в 22:19
Происшествия

Один человек погиб в результате взрыва газа в Нижегородской области

В результате взрыва бытового газа в жилом доме в селе Филинское под Нижним Новгородом погиб один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Коммерсантъ вчера в 19:48
ЖКХ

В России будет введен мораторий на штрафы за долги по ЖКХ

В ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 Мишустин сказал, что для всех жителей России, вне зависимости от того, какой доход они получают, будет введен временный мораторий на начислении пени на неоплаченные услуги по ЖКХ.
RuNews24.ru 06 апреля в 07:23
Авто

Опубликована таблица транспортного налога на 2020 год по регионам

Владельцам автомобилей с мотором до 100 л.с. не придется платить налог в Оренбургской области.
ГЛАС.RU вчера в 10:50
Технологии

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с банковскими картами

Пользователя просят назвать номер ID программы для того, чтобы "сотрудник банка" смог подключиться к телефону клиента и "служба поддержки" нашла вирус и удалила его, при этом заблокировав карту.
РИА Новости вчера в 05:55
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Коноплянка: «Болею за Черышева. Хотелось бы, чтобы он взял Примеру»

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка рассказал, что болеет за хавбека «Валенсии» Дениса Черышева.
Бомбардир.ру вчера в 18:26
Общество

«Вектор» сообщил дату начала клинических испытаний вакцин от COVID-19

Фазу клинических исследований трех потенциальных вакцин можно начать 29 июня на 180 добровольцах после проведения ускоренных испытаний на лабораторных животных, предложил 7 апреля генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов на встрече с президентом РФ.
ИА Красная Весна вчера в 12:22
Авто

В России отзывают более 9 тысяч кроссоверов Mazda CX-5

В России объявлен отзыв автомобилей Mazda. Это 9 040 кроссоверов CX-5, реализованные с 17 марта 2015 года по 15 сентября 2016 года.
За рулем Кубань 06 апреля в 12:46
Экономика

На физкультуру по мобильным приложениям подсели мошенники

На физкультуру по мобильным приложениям подсели мошенники Приложения для фитнеса переживают резкий рост популярности, разработчики софта заявляют о росте спроса и выручки в связи с самоизоляцией на 30–40%.
Коммерсантъ вчера в 18:39
Космос

Вторую ракету «Ангара-А5» отправят в Плесецк во II-III кварталах

Вторая ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" будет транспортирована из Москвы на космодром Плесецк во втором-третьем кварталах 2020 года, следует из материалов, размещённых на сайте госзакупок.
РИА Новости вчера в 20:09
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском 06 апреля в 16:02
Здоровье

Во Владимирской области подтверждено 7 новых случаев коронавируса

За последние сутки во Владимирской области зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Довод вчера в 05:08
Общество

Die Welt констатировала конец эпохи глобализации в экономике

Почти половина всех компаний в мире из-за пандемии коронавируса сменит своих поставщиков, что приведет к «концу глобализации», пишет немецкая газета Die Welt.
Известия вчера в 21:16
Экономика

Половина компаний начала оптимизацию фонда оплаты труда

Если еще неделю назад доля компаний, оптимизирующих фонд оплаты труда, составляла 29%, то на сегодня она возросла до 50%.
Известия вчера в 17:05
Происшествия

На трассе в Курганской области из-за непогоды застряли 90 автомобилей

Ночной затор возник на федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области рядом с поселком Варгаши.
Область 45 00:06
Экономика

Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Lenta.ru вчера в 17:31
Политика

Медведев считает, что ЕР может и должна помочь людям во время пандемии

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что партия во время пандемии коронавируса должна доказать, что она работает на благо людей.
ТАСС вчера в 08:30
Происшествия

Сильный ураган в Омске сносил даже балконы

Мощный ветер, разгулявший в Омске вечером во вторник, 7 апреля, оставил за собой множество следов.
РИА СуперОмск вчера в 22:40
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