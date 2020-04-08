Предыдущий рекорд по смертности был установлен 4 апреля, когда за сутки скончались 1344 человека. Общее число жертв коронавируса в США превысило 12,7 тысячи человек. Самое большое число умерших в Нью-Йорке (4009), который является центром эпидемии в Соединенных Штатах.

В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736

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