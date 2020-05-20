Энергетика

Газета.RuГазета.RuВ США добыча нефти за неделю сократилась на 100 тысяч баррелей

В США добыча нефти за неделю сократилась на 100 тыс. баррелей, достигнув 11,5 млн баррелей в сутки, пишет минэнерго страны. В 2019 году добыча нефти составляла 12,23 млн баррелей в сутки.
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США за неделю снизили добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки

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