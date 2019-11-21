Политика
RT на русскомВ США допускают введение санкций для задержки «Северного потока — 2»
По мнению Круза, США могут «остановить или отложить более чем на год» ввод «Северного потока — 2» с помощью санкций. 5 ноября в Госдепартаменте США заявили, что газопровод «Северный поток — 2» ставит под угрозу приоритеты Вашингтона касательно энергетической безопасности стран Европы.
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Сенат США надеется задержать запуск «Северного потока - 2» санкциями
Московский Комсомолецвчера в 17:57
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Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое
Общество
Власти передумали убирать уроки православия и ислама в начальной школе
Как РПЦ боролась за уроки православия Предмет "Основы религиозных культур и светской этики" стал обязательным для четвероклассников с 1 сентября 2012 года.
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В Diablo IV вернется Elective Mode
Как и в третьей части, по умолчанию в Diablo IV все навыки и способности привязаны к конкретным слотам.
Здоровье
Екатеринбургские автомобилисты осаждают наркодиспансеры
Изменения в России порядка обязательного медосвидетельствования для получения водительских прав вызвали ажиотаж среди автомобилистов.
Политика
Путин назвал бесперспективными технологии добычи сланцевой нефти
Президент РФ Владимир Путин назвал варварскими сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти.
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Семья Заворотнюк ответила на сообщения о планах Чернышева развестись
Семья продолжающей бороться с раком головного мозга российской актрисы Анастасии Заворотнюк ответила на сообщения, появившиеся в СМИ, о планах Петра Чернышева развестись с больной супругой.
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В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт
Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
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Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал приложение WhatsApp небезопасным.
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Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
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ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда
Для ГИБДД будет введена единая электронная медицинская справка, тогда как водитель при желании сможет получить бумажную версию документа.
Политика
На Украине обвинили Россию в краже унитазов с возвращенных кораблей
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В Уфимской больнице закроют гинекологическое отделение
Министерство здравоохранения Башкирии решило закрыть гинекологическое отделение в 13-й городской клинической больнице.
Политика
Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях
Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Политика
Киев потребует компенсации за имущество в Крыму
Киев выступит с требованием к России выплатить компенсацию из-за имущества в портах Крыма.
Здоровье
С 22 ноября медкомиссия для водителей станет дороже и сложнее
В комиссию войдут два новых обязательных анализа на наличие в моче наркотических веществ и на содержание в крови фермента, свидетельствующего о частом употреблении алкоголя.
Кино
Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
Экономика
«Росатом» хочет стать мировым лидером морских перевозок
«Росатом» собирается стать одним из 15 крупнейших морских перевозчиков в мире, ставится цель в презентации.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой
По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Общество
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) при строительстве объектов космодрома Восточный.
Музыка
Мультяшный нацизм. Краткий курс истории Украины для маленьких украинцев
Похоже, что мультипликаторы Украины считают всех своих сограждан недорослями, ибо ваяют для них такие мульти-пульти, как "История Украины за 5 минут" Примечательно, что поделка сработана музыкальным коллективом ТНМК (Танок на Майдане Конго) при содействии Министерства информационной политики Украины.
Гаджеты
IPhone с дизайном iPad Pro и классических смартфонов Apple
По традиции, сразу же предупреждаем, что это не iPhone 12, который ожидается в следующем году, а предположение на тему того, как мог бы выглядеть один из новых смартфонов Apple, если он будет использовать элементы дизайна iPad Pro и классических телефонов компании (iPhone 4 и iPhone 5).
Армия и оружие
Российская военная полиция заняла бывшую базу США в Сирии
Российская военная полиция заняла оставленную США базу "Сиррин" на севере Сирии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на офицера Сафара Сафарова.
Происшествия
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой
Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
Армия и оружие
На Украине раскрыли подробности боев за аэропорт Донецка
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова случайно показала лицо сына
Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Политика
США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину
Американский танкер со сжиженным природным газом (СПГ) находится на пути на Украину. Об этом в фейсбуке заявили в посольстве США в Киеве.
Общество