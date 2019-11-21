Политика

RT на русскомRT на русскомВ США допускают введение санкций для задержки «Северного потока — 2»

По мнению Круза, США могут «остановить или отложить более чем на год» ввод «Северного потока — 2» с помощью санкций. 5 ноября в Госдепартаменте США заявили, что газопровод «Северный поток — 2» ставит под угрозу приоритеты Вашингтона касательно энергетической безопасности стран Европы.
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