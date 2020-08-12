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Комсомольская правда
Комсомольская правда

В США допускают введение санкций против Белоруссии из-за протестов

Помпео подчеркнул, что США хотят «хорошего результата» для народа республики и будут действовать, исходя их этого. Он также допустил введение санкций и приостановку поставок нефти Белоруссии в связи с последними событиями в этой стране.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

В США не исключают введение санкций против Белоруссии

Газета.Ru02:34
Коммерсантъ

Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии

Коммерсантъ19:22
RT на русском

Помпео прокомментировал ситуацию в Белоруссии

RT на русском20:24
РБК

Помпео допустил введение санкций против Белоруссии

РБК19:41
РИА Новости

США пригрозили приостановкой поставкок нефти в Белоруссию

РИА Новости19:28
ТАСС

Помпео допустил введение санкций и приостановку поставок нефти в Белоруссию

ТАСС19:25
Известия

Помпео не исключил прекращения поставок нефти в Белоруссию

Известия21:49
КП - Беларусь

Помпео: В связи с событиями в Беларуси США могут ввести санкции и приостановить поставки нефти

КП - Беларусь04:03

В Google не ответили на запрос СПЧ о блокировках YouTube-каналов СМИ

6 августа СПЧ направил запрос в российский офис Google на имя руководителя Дэвида Снэддона с просьбой объяснить, по каким причинам блокируются без права восстановления каналы российских СМИ и блогеров, а также почему в их отношении не соблюдается процедура предупреждения нарушений правил сообщества и условий пользования платформы YouTube.
Известия08:47

Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города

На видеозаписи встречи Заблоцкого с горожанами, размещенном на YouTube-канале Euroradio Live, можно увидеть, как мэр говорит, что ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как поступит доклад о том, что угрозы захвата административных зданий нет.
РБК08:26
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Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии.
Интерфакс07:41
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