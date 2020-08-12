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Комсомольская правда
Комсомольская правда

В США допускают введение санкций против Белоруссии из-за протестов

Помпео подчеркнул, что США хотят «хорошего результата» для народа республики и будут действовать, исходя их этого. Он также допустил введение санкций и приостановку поставок нефти Белоруссии в связи с последними событиями в этой стране.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

В США не исключают введение санкций против Белоруссии

Газета.Ru02:34
Известия

Помпео не исключил прекращения поставок нефти в Белоруссию

Известия21:49
Коммерсантъ

Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии

Коммерсантъ19:22
РБК

Помпео допустил введение санкций против Белоруссии

РБК19:41
РИА Новости

Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии

РИА Новости19:28
ТАСС

Помпео допустил введение санкций и приостановку поставок нефти в Белоруссию

ТАСС19:25
RT на русском

Помпео прокомментировал ситуацию в Белоруссии

RT на русском20:24

В России создали энергонезависимую память нового поколения

О запуске производства в Москве энергонезависимой резисторной памяти, на базе которой планируют создать чип радиочастотной идентификации, сообщила принадлежащая «Роснано» компания «Крокус наноэлектроника».
В России создали энергонезависимую память нового поколения
Новый Век04:06
22

Xiaomi запустит третий этап распространения MIUI 12 в октябре

Новую фирменную систему получат: Xiaomi Mi Mix 2, Mi 6X, Mi CC9E, Mi Note 3, Mi Max 3, Mi 8 SE, Mi 8 Youth Edition Redmi 8, 8A, 7, 7A, S2, Note 8, 6, 6A, 6 Pro и Note 5. В октябре владельцы перечисленных смартфонов начнут получать стабильные прошивки MIUI 12.
Evo-rus.com11 августа в 11:16
33

В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
РБК23:59
4,3K

CК завершил дело Михаила Абызова

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о создании преступного сообщества экс-министром Открытого правительства Михаилом Абызовым.
BFM.ru03:25
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Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости02:57
26

Оборот российских кинотеатров упал на 95%

В Москве чаще покупают билеты непосредственно в кинотеатре – объем покупок нынешнего года составляет 20% от прошлого, в то время как заказ электронных билетов – только 3%. В регионах ситуация обратная: если оборот в рамках POS-эквайринга упал на 95%, то покупка билетов онлайн выросла в три раза по объему и в шесть раз – по числу транзакций.
Интерфакс02:58
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ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо

В Минтрансе 12 августа сообщили журналистам, что получили обращение АЭВТ, а изложенные в нем факты будут обсуждаться на заседаниях рабочей группы, в которую войдут представители Минэнерго, ФАС, АЭВТ и компаний — поставщиков авиакеросина.
РБКвчера в 10:07
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