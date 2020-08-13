Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаВ США допускают введение санкций против Белоруссии из-за протестов

Помпео подчеркнул, что США хотят «хорошего результата» для народа республики и будут действовать, исходя их этого. Он также допустил введение санкций и приостановку поставок нефти Белоруссии в связи с последними событиями в этой стране.
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США пригрозили приостановкой поставкок нефти в Белоруссию

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RT на русскомвчера в 20:24

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В США не исключают введение санкций против Белоруссии

Газета.Ru02:34

Помпео допустил введение санкций и приостановку поставок нефти в Белоруссию

ТАССвчера в 19:25

Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии

Коммерсантъвчера в 19:22
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Помпео: В связи с событиями в Беларуси США могут ввести санкции и приостановить поставки нефти

КП - Беларусь04:03
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Автоматически обработано 7380 источников, обновлено в 10:29, Ашберн
Политика

Познер вспомнил «неудобный» тост, посвященный Лукашенко

Москва, 13 августа 2020, 09:53 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко никак не отреагировал на неоднозначный тост журналиста Владимира Познера 25-летней давности.
REGNUM 02:53
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Общество

Собянин заявил об отмене линеек в новом учебном году в школах Москвы

RT на русском 09:35
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Общество

В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
РБК вчера в 23:59
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Шоу-бизнес

Дочь певицы Легкоступовой сообщила о ее тяжелом состоянии

Певица Валентина Легкоступова находится в крайне тяжелом состоянии в коме, об этом сообщила в Instagram дочь артистки Анетта Бриль.
BFM.ru 06:11
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Политика

На помощь «Северному потоку — 2» спешит «Умка»

По данным навигационного портала Marinetraffic, к Калининграду приближается судно обеспечения «Умка», которое входит в состав Северного филиала Морспасслужбы.
Евразия Daily 05:47
Общество

МАЗ и другие крупные заводы Белоруссии начали бастовать

Lenta.ru 08:21
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Политика

МИД выразил опасения из-за инцидентов на улицах белорусских городов

Россия обеспокоена ситуацией в Белоруссии, где после завершения президентских выборов начались массовые протесты, сообщила представитель ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.
РБК 09:24
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Экономика

Силуанов назвал безопасным текущий уровень госдолга России

Размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне — ниже 20% ВВП.
Известия 08:43
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Политика

Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии.
Интерфакс 07:41
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Шоу-бизнес

Наташа Королева разочаровала фанатов новым имиджем

Новый образ не просто разочаровал подписчиков певицы, они остались шокированы таким имиджем исполнительницы, о чем сообщили в комментариях под фото.
Народные новости 06:26
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Кино

Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa 11 августа в 06:22
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Политика

ВЦИОМ: в победу Лукашенко верят более половины россиян

Результаты опроса ВЦИОМ показали, что 51% россиян верят в честную победу Александра Лукашенко на выборах в Белоруссии.
Газета.Ru 09:32
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Происшествия

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
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Общество

Собянин оценил качество российской вакцины от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что российская вакцина от коронавируса качественная.
РИА Новости 09:48
Наука

Отрицательный резус-фактор увеличивает риск заражения COVID-19

Ученые из Бразилии и Испании выяснили, что отрицательный резус-фактор (Rh-) может повышать риск заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщают "Известия".
Газета.Ru 04:46
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Происшествия

В Сербии задержан посол Азербайджана за присвоение крупной суммы денег

Белград, 13 августа 2020, 16:55 — REGNUM В Сербии правоохранительные органы задержали посла Азербайджана за присвоение крупной суммы денег.
REGNUM 09:55
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Наука

Открыт инновационный метод опреснения морской воды

В результате соленая вода становится пресной. За один день адсорбент способен опреснять 139,5 литров морской воды.
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В Крыму на недостроенной АЭС пострадали женщина с ребенком из Воронежа

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В ПФР напомнили о прибавке к пенсии после 80 лет

Прибавка в месяц исполнения 80 лет назначается автоматически с даты рождения, а выплачиваться со следующего месяца.
Российская газета вчера в 10:37
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Шоу-бизнес

Наталья Подольская подтвердила свою беременность

Супруга Владимира Преснякова, певица Наталья Подольская опубликовала фотографию с детского дня рождения.
iReactor 07:46
Политика

Танцевавшая с Лукашенко «Мисс Беларусь» обратилась к протестующим

Депутат Национального собрания Белоруссии, обладательница титула «Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич обратилась к участникам протестов и сотрудникам правоохранительных органов страны.
Lenta.ru 08:03
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Общество

В Польше признали добычу сланцевого газа в стране неэффективной

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Врач: Дочь Марка Захарова состоит на учете в наркоклинике

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Передвигающийся на инвалидном кресле Ефремов попал на видео

Lenta.ru 09:19
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Повторный тест подтвердил коронавирус у вице-премьера Трутнева

Повторный тест подтвердил наличие коронавируса у вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, сообщил его помощник Тимур Чернышев.
Интерфакс 10:07
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В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии

В ЕС в связи с происходящим в Белоруссии звучали мнения о возможности рассмотреть санкции в отношении Минска.
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Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова стала платиновой блондинкой

Актриса Елизавета Арзамасова стала блондинкой и удивила фанатов своим новым образом.
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Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос 60+»

Аргументы и Факты вчера в 12:10
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Глава избиркома подтвердил фальсификацию голосов в пользу Лукашенко

Глава избирательной комиссии в Витебске Сергей Питаленко подтвердил подтасовки голосов избирателей в пользу действующего главы государства Александра Лукашенко.
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