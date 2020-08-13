Политика
Комсомольская правдаВ США допускают введение санкций против Белоруссии из-за протестов
Помпео подчеркнул, что США хотят «хорошего результата» для народа республики и будут действовать, исходя их этого. Он также допустил введение санкций и приостановку поставок нефти Белоруссии в связи с последними событиями в этой стране.
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Автоматически обработано 7380 источников, обновлено в 10:29, Ашберн
Политика
Познер вспомнил «неудобный» тост, посвященный Лукашенко
Москва, 13 августа 2020, 09:53 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко никак не отреагировал на неоднозначный тост журналиста Владимира Познера 25-летней давности.
REGNUM 02:53
Общество
Собянин заявил об отмене линеек в новом учебном году в школах Москвы
RT на русском 09:35
Общество
В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами
В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
РБК вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Дочь певицы Легкоступовой сообщила о ее тяжелом состоянии
Певица Валентина Легкоступова находится в крайне тяжелом состоянии в коме, об этом сообщила в Instagram дочь артистки Анетта Бриль.
BFM.ru 06:11
Политика
На помощь «Северному потоку — 2» спешит «Умка»
По данным навигационного портала Marinetraffic, к Калининграду приближается судно обеспечения «Умка», которое входит в состав Северного филиала Морспасслужбы.
Евразия Daily 05:47
Политика
МИД выразил опасения из-за инцидентов на улицах белорусских городов
Россия обеспокоена ситуацией в Белоруссии, где после завершения президентских выборов начались массовые протесты, сообщила представитель ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.
РБК 09:24
Экономика
Силуанов назвал безопасным текущий уровень госдолга России
Размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне — ниже 20% ВВП.
Известия 08:43
Политика
Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии.
Интерфакс 07:41
Шоу-бизнес
Наташа Королева разочаровала фанатов новым имиджем
Новый образ не просто разочаровал подписчиков певицы, они остались шокированы таким имиджем исполнительницы, о чем сообщили в комментариях под фото.
Народные новости 06:26
Кино
Составлен список фильмов с реальными сценами секса
Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa 11 августа в 06:22
Политика
ВЦИОМ: в победу Лукашенко верят более половины россиян
Результаты опроса ВЦИОМ показали, что 51% россиян верят в честную победу Александра Лукашенко на выборах в Белоруссии.
Газета.Ru 09:32
Происшествия
СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber
Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости 08:54
Общество
Собянин оценил качество российской вакцины от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что российская вакцина от коронавируса качественная.
РИА Новости 09:48
Наука
Отрицательный резус-фактор увеличивает риск заражения COVID-19
Ученые из Бразилии и Испании выяснили, что отрицательный резус-фактор (Rh-) может повышать риск заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщают "Известия".
Газета.Ru 04:46
Происшествия
В Сербии задержан посол Азербайджана за присвоение крупной суммы денег
Белград, 13 августа 2020, 16:55 — REGNUM В Сербии правоохранительные органы задержали посла Азербайджана за присвоение крупной суммы денег.
REGNUM 09:55
Наука
Открыт инновационный метод опреснения морской воды
В результате соленая вода становится пресной. За один день адсорбент способен опреснять 139,5 литров морской воды.
Evo-rus.com 09:05
Общество
В ПФР напомнили о прибавке к пенсии после 80 лет
Прибавка в месяц исполнения 80 лет назначается автоматически с даты рождения, а выплачиваться со следующего месяца.
Российская газета вчера в 10:37
Шоу-бизнес
Наталья Подольская подтвердила свою беременность
Супруга Владимира Преснякова, певица Наталья Подольская опубликовала фотографию с детского дня рождения.
iReactor 07:46
Политика
Танцевавшая с Лукашенко «Мисс Беларусь» обратилась к протестующим
Депутат Национального собрания Белоруссии, обладательница титула «Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич обратилась к участникам протестов и сотрудникам правоохранительных органов страны.
Lenta.ru 08:03
Общество
Повторный тест подтвердил коронавирус у вице-премьера Трутнева
Повторный тест подтвердил наличие коронавируса у вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, сообщил его помощник Тимур Чернышев.
Интерфакс 10:07
Политика
В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии
В ЕС в связи с происходящим в Белоруссии звучали мнения о возможности рассмотреть санкции в отношении Минска.
РИА Новости 02:31
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова стала платиновой блондинкой
Актриса Елизавета Арзамасова стала блондинкой и удивила фанатов своим новым образом.
iReactor 08:17
Авто
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
Нововведения связаны с тем, что в России начали действовать новые положения Технического регламента Таможенного союза.
Новые Ведомости 06:18
Культура
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос 60+»
Аргументы и Факты вчера в 12:10
Политика
Глава избиркома подтвердил фальсификацию голосов в пользу Лукашенко
Глава избирательной комиссии в Витебске Сергей Питаленко подтвердил подтасовки голосов избирателей в пользу действующего главы государства Александра Лукашенко.
News.ru 09:56