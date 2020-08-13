Помпео подчеркнул, что США хотят «хорошего результата» для народа республики и будут действовать, исходя их этого. Он также допустил введение санкций и приостановку поставок нефти Белоруссии в связи с последними событиями в этой стране.

В США допускают введение санкций против Белоруссии из-за протестов

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