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Комсомольская правда
Комсомольская правда

В США допускают введение санкций против Белоруссии из-за протестов

Помпео подчеркнул, что США хотят «хорошего результата» для народа республики и будут действовать, исходя их этого. Он также допустил введение санкций и приостановку поставок нефти Белоруссии в связи с последними событиями в этой стране.В источнике
Майк Помпеоамериканский политик
Что мы должны сделать не только в одностороннем, но и многостороннем плане, чтобы добиться хороших результатов для белорусских граждан, обернется ли это санкциями или решением по поставкам? Все это предстоит еще определить.
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Известия

Помпео не исключил прекращения поставок нефти в Белоруссию

Известия21:49
RT на русском

В США не исключили введения санкций в отношении Белоруссии

RT на русском20:24
РИА Новости

Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии

РИА Новости19:28
РБК

Помпео допустил введение санкций против Белоруссии

РБК19:41
Lenta.ru

США допустили введение санкций против Белоруссии

Lenta.ru19:42
ТАСС

Помпео допустил введение санкций и приостановку поставок нефти в Белоруссию

ТАСС19:25
Коммерсантъ

Помпео не исключил введение санкций против Белоруссии

Коммерсантъ19:22

Память погибших моряков подлодки «Курск» почтят в Петербурге

Руководитель операции поиска АПЛ "Курск" раскритиковал фильм о её гибели Памятные мероприятия пройдут по всей стране, в том числе в городах базирования ВМФ: Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Видяево, a также в Воронеже и Курске, где захоронены моряки подлодки, отмечает RT.
Память погибших моряков подлодки «Курск» почтят в Петербурге
Национальная служба новостейвчера в 02:34
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РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ11 августа в 07:09
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Измениться должен Путин, а не США — The Washington Post

Вашингтон, 12 августа 2020, 23:59 — REGNUM The Washington Post вступила в полемику со сторонниками «пересмотра отношений» между США и Россией — 12 августа в главной американской газете вышла примечательная статья экономиста и писателя Дэвида Игнатиуса «Путин ведет себя безрассудно, и мы позволяем ему это делать».
REGNUMвчера в 16:59
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В МХАТе объяснили отсутствие Татьяны Дорониной в театре

Директор МХАТа имени Горького Татьяна Ярошевская рассказала, что состояние здоровья Народной артистки СССР Татьяны Дорониной не очень хорошее, поэтому она не может присутствовать на репетициях театра.
Слово и Деловчера в 11:24
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