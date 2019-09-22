с чего всё началось

Конгресс Соединенных Штатов допускает импичмент главы Белого дома Дональда Трампа, если будет доказано его давление на президента Украины Владимира Зеленского, заявил председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса Адам Шифф.

В США допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского

Политика Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".

Шоу-бизнес Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.

Общество Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание Средняя суточная температура составит всего 6-7 градусов, что больше характерно для октября, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Общество В Екатеринбурге выпал первый снег Осадки выпали при температуре воздуха + 1 °C. Однако, по данным Gismeteo, ощущается — 1 °C. Мокрый снег падает с крыш, моментально превращаясь в капли дождя.

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Происшествия В Ленобласти ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе В МЧС сообщили о ликвидации возгорания, которое произошло на нефтеперерабатывающем предприятии в Киришском районе Ленинградской области.

Политика Трамп не исключил публикации стенограммы своего разговора с Зеленским Публикацию полной стенограммы телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским не исключил сам американский лидер 22 сентября, сообщает газета The Hill.

Единоборства Российский боец Волков настроен стать чемпионом UFC Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в тяжёлой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), заявил, что мотивирован стать чемпионом организации.

Фигурное катание Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.

Политика В США заявили, что Россия «неизбежно» попытается вмешаться в выборы По словам одного из авторов инициативы, Россия представляет угрозу и попытается вмешаться в выборы 2020 года.

Авто В РФ заработали новые правила расчета транспортного налога Новые правила будут применять для транспортного налога за 2018 г. К тому же отменили федеральную льготу для организаций.

Экономика Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат Среднемесячная зарплата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области.

Происшествия Эксперты выявили 100 причин крушения индонезийского Boeing 737 MAX Главными причинами крушения Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air в Индонезии эксперты назвали осложнения при конструировании самолета и ошибки в надзоре над соблюдением авиационных правил.

Армия и оружие Генерал США пожаловался на действия России в Черном море Действия России, затрудняющей проведение учений стран НАТО и Украины в Черном море, вызывают обеспокоенность США и их союзников.

Армия и оружие Трамп анонсировал военные учения с Индией Президент США Дональд Трамп заявил, что в ноябре пройдут военные учения с Индией, передает ANI.

Армия и оружие В России работают над истребителем шестого поколения В России идет работа над шестым поколением истребителей, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор государственного научно-исследовательского института авиационных систем Сергей Хохлов.

Общество Назван популярный у мошенников способ грабить россиян в интернете Пользователи торговых онлайн-площадок все чаще становятся жертвами мошенников, которые похищают их деньги с банковских карт, привязанных к мобильным номерам.

Здоровье Диетолог назвала замедляющие старение продукты Как рассказала изданию диетолог Марият Мухина, речь идет о продуктах, богатых антиоксидантами.

Происшествия В Саратовской области четыре человека погибли при пожаре Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Озерное Саратовской области.

Политика Bloomberg: Путин решил ратифицировать Парижское соглашение по климату Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что президент России Владимир Путин принял решение ратифицировать Парижское соглашение по климату 2015 года.

Энергетика Дания останавливает добычу газа и переходит на российский Дания останавливает добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра (Tyra) и будет замещать выпадающие объемы газом из России, а также из Норвегии и Нидерландов через Германию.