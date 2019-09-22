Политика
REGNUMВ США допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского
Конгресс Соединенных Штатов допускает импичмент главы Белого дома Дональда Трампа, если будет доказано его давление на президента Украины Владимира Зеленского, заявил председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса Адам Шифф.
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с чего всё началось
Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф (Демократическая партия) заявил CNN, что, если давление президента США Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского будет доказано, импичмент может стать единственным выходом из ситуации.РБКвчера в 11:36
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