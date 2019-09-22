с чего всё началось

Конгресс Соединенных Штатов допускает импичмент главы Белого дома Дональда Трампа, если будет доказано его давление на президента Украины Владимира Зеленского, заявил председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса Адам Шифф.

В США допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского

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Общество Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.

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Футбол Андрей Кобелев: «„Динамо“ выкинуло 20 миллионов на ветер. Филипп ходит по полю пешком» Хохлов не говорил игрокам «Динамо» об отставке — Просто месяц назад в интервью «СЭ» вы сказали: «Если увольнять Хохлова, тогда нужно убирать и спортивного, и генерального директора».

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Происшествия Власти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX Власти Индонезии составили перечень причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года, сообщает Wall Street Journal.

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Происшествия Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Иркутске Один ребенок погиб, второй пострадал при пожаре в четырехэтажном жилом доме в Иркутске.

Космос Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.

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Авто Гиперкар Bugatti Chiron в версии Longtail может ехать быстрее 489 км/ч Вы, наверное, уже видели или слышали об этом, но все же, для справки – Bugatti вошел в историю в начале сентября этого года, сумев развить на гиперкаре Bugatti Chiron Longtail (версия гиперкара с удлиненной задней частью) максимальную скорость в 482,7 км/ч.

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