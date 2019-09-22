с чего всё началось

Конгресс Соединенных Штатов допускает импичмент главы Белого дома Дональда Трампа, если будет доказано его давление на президента Украины Владимира Зеленского, заявил председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса Адам Шифф.

В США допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского

Армия и оружие В США назвали худший самолет Второй мировой войны Германский одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter вертикального взлета, предназначенный для противовоздушной обороны (ПВО), является худшим самолетом Второй мировой войны, пишет Air & Space.

Политика Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Гаджеты Ритейлеры рассказали о высоком спросе на новые iPhone в России Спрос на новые iPhone в России по итогам продаж в первые выходные превысил показатели прошлого года.

Общество МЧС: Тайфун Тапах принесет в Приморье разрушительные ливни и штормы Сильные ливни и волны высотой до 4 метров придут в Приморье 23 сентября, предупреждает 22 сентября пресс-служба регионального управления МЧС.

Футбол Икарди: сомневаюсь, что Месси не хочет видеть меня в сборной Аргентины Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди прокомментировал слухи о том, что капитан сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси не хочет видеть его в составе национальной команды из-за дружбы с Макси Лопесом.

Футбол Моуринью: «Я заслуживал увольнения из „Манчестер Юнайтед“» Очевидно, третий сезон был недостаточно хорош. Меня уволили, и я заслуживал увольнения, поскольку был ответственным за результат.

Политика Скворцова в ООН рассказала об успехах России в борьбе с туберкулезом "Наша страна продемонстрировала за относительно короткий период времени значительное снижение бремени туберкулеза: за последние 10 лет заболеваемость сократилась практически в два раза, а смертность - в три раза", - отметила министр.

Армия и оружие Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.

Политика Риск спада в США укрепляет позиции российской экономики Перспектива спада национальной экономики является сегодня острой и постоянной темой внутренней политики Соединенных Штатов – считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Экономика Правительство одобрило повышение МРОТ до 12 130 рублей Правительство России одобрило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 руб. с 1 января 2020 года.

Футбол ЦСКА обыграл «Краснодар» и вышел на второе место в чемпионате России По итогам десятого тура чемпионата России ЦСКА набрал 22 очка и вышел в турнирной таблице на второе место.

Происшествия Часы по цене квартиры украдены у депутата на Крещатике Депутат Киевсовета от партии «Солидарность» Георгий Ясинский лишился дорогих часов, воры незаметно сняли их с руки и скрылись в толпе, сообщает 22 сентября издание «Страна.UA».

Экономика ЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов Чтобы перейти в следующую категорию, для которой доступен более широкий круг финансовых инструментов, инвесторам понадобится накопить 1,4 млн руб. При этом предыдущий вариант документа предусматривал более мягкий лимит — 400 тыс. руб. Конкретные значения сумм для инвестиций сейчас обсуждаются, сообщил РБК представитель ЦБ.

Экономика В России предлагают ввести «индекс самогона» Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».

Происшествия Появилось видео крушения боевых машин ВДВ В Сети появилось видеозапись, на которой запечатлен момент падения двух боевых машин ВДВ при десантировании во время учений "Центр-2019".

Происшествия На автостоянке в Киеве загорелись девять бензовозов с топливом В Киеве на автостоянке по адресу улица Вискозная, дом 3 загорелись девять цистерн с топливом.

Общество В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.

Энергетика WSJ сообщила о риске многомесячного ремонта объектов Saudi Aramco Как сообщили источники Wall Street Journal в правительственных кругах королевства, а также в компаниях, предоставляющих необходимое для работы оборудование, у Эр-Рияда пока нет технической возможности ликвидировать все разрушения.

Общество В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес» В Архангельской области прошли митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», сообщает портал 29.ru.

Экономика Названы регионы с наибольшим ростом зарплат Эксперты подсчитали, в каких российских регионах в первом полугодии больше всего выросли зарплаты.

Автоспорт Феттель выиграл Гран-при Сингапура Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель выиграл гонку 15-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Сингапура, проходившую при искусственном освещении.

Наука Гибкая сигмоидоскопия обследует слизистую кишечника Процедура помогает изучить и подтвердить или опровергнуть патологии кишечника, которые могут быть связаны с этими симптомами.

Энергетика Эр-Рияд может прекратить поставки чистой нефти в Японию Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco предупредила о грядущих изменениях при поставках нефти в Японию, уведомив компанию JXTG о замещении сорта топлива, сообщили источники Nikkei.