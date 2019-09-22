с чего всё началось

Конгресс Соединенных Штатов допускает импичмент главы Белого дома Дональда Трампа, если будет доказано его давление на президента Украины Владимира Зеленского, заявил председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса Адам Шифф.

В США допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского

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