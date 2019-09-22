с чего всё началось

Конгресс Соединенных Штатов допускает импичмент главы Белого дома Дональда Трампа, если будет доказано его давление на президента Украины Владимира Зеленского, заявил председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса Адам Шифф.

В США допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского

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Энергетика Saudi Aramco могут потребоваться месяцы на восстановление Государственной нефтяной компании Saudi Aramco могут потребоваться месяцы на ремонт после атак.

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Авто В РФ заработали новые правила расчета транспортного налога Новые правила будут применять для транспортного налога за 2018 г. К тому же отменили федеральную льготу для организаций.

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Политика МИД России объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа МИД России назвал заключение в 1939 году договора о ненападении между СССР и Германией, который известен как пакт Молотова — Риббентропа, вынужденным шагом.

Футбол Арсенал — Астон Вилла 3:2 Хозяева одержали волевую победу со счетом 3:2. Первыми открыли счет гости еще в первом тайме.

Происшествия На Сахалине более 20 рыбаков госпитализировали с отравлением Более 20 сотрудников рыболовецкого стана на Сахалине в минувшие выходные госпитализированы с отравлением различной степени тяжести, сообщили в понедельник РИА Новости в территориальном управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области.