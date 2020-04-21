Армия и оружие
Lenta.ruВ США допустили «повреждение» российского Т-14 «Армата» в Сирии
The Drive пишет, что Т-14 «Армата» считается самым защищенным российским танком, повреждение которого российские военные не могут допустить.
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Транспорт
В метро Москвы начала работать автоматическая проверка пропусков
В столичном метро начала действовать система автоматического контроля цифровых пропусков, скоплений пассажиров не зафиксировано, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Коммерсантъ 01:45
Общество
Бытовые счетчики разрешили не проверять до конца 2020 года
Правительство России разрешило не проводить проверку бытовых счетчиков без выплаты неустоек до 1 января 2021 года.
Известия 01:34
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
Общество
Дуров предсказал цивилизационный сдвиг после пандемии коронавируса
Предприниматель счел распространение коронавируса «угрозой для всего нашего вида», предсказав миру «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения».
Lenta.ru вчера в 23:55
Общество
В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
Российская газета вчера в 22:18
Религия
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин
РИА Новости вчера в 09:15
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 19:23
Происшествия
СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока
В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия.
Известия вчера в 22:51
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 20 апреля в 07:22
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже 16 долларов за баррель
В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года снизилась до 15,98 доллара за баррель.
Российская газета 01:21
Общество
В Минпросвещения рассказали об изменениях в проведении ГИА и ЕГЭ
Пункты приёма сдачи экзаменов в 9 классах планируется организовать на базе школ, в которых обучались участники ГИА-9.
News.ru вчера в 09:47
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына
Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи.
RT на русском вчера в 19:18
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
Гаджеты
Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 Eagle OC оснащена памятью GDDR6
Компания GIGABYTE Technology официально представила графический ускоритель GeForce GTX 1650 D6 Eagle OC 4G, несущий на борту память GDDR6 со 128-битной шиной.
3DNews вчера в 08:16
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
Политика
Омич может стать прокурором Волгоградской области
Уроженец Омска Денис Костенко может стать прокурором Волгоградской области.
РИА ОмскИнформ 01:39
Авто
Авторынок России может упасть на 50%
В худшем случае рынок может упасть на 48%, до 0,9 млн машин в 2020 году и затем вырасти до 1,3 млн штук в 2021-м.
Автоновости дня 20 апреля в 14:10
Здоровье
В Самаре закрыли на карантин горбольницу №4
В Самаре закрыли на карантин стационар городской больницы № 4. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров на своей странице в Instagram.
Коммерсантъ Самара 02:16
Футбол
«Барселона» продаст права на название стадиона «Камп Ноу»
«Барселона» впервые в своей истории продаст права на переименование стадиона «Камп Ноу».
LiveSport.ru вчера в 10:05
Происшествия
На Сахалине утвердили обвинение по делу экс-губернатора Хорошавина
Прокуратура Сахалинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-губернатора региона Александра Хорошавина.
Российская газета вчера в 22:39
Технологии
Mail.ru Group запускает продажи умной колонки «Капсула»
Mail.ru Group в среду открывает продажи умной колонки "Капсула" с голосовым помощником "Маруся".
ТАСС 01:24
Футбол
Неймар пойдет на двукратное снижение зарплаты ради «Барсы»
Испанская пресса сообщает, что нападающий ПСЖ Неймар собирается вернуться в "Барселону".
Soccer.ru вчера в 04:38
Здоровье
В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом
Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
Здоровье
Финский врач оценила запрет прогулок из-за коронавируса
Врач ведущей больницы столичного региона Финляндии Йони Ахола назвала прогулки на свежем воздухе неотъемлемой частью жизни человека, которая стимулирует иммунитет и, в том числе, способствует быстрому выздоровлению.
ФАН 00:02
Футбол
Итальянский футболист борется за жизнь после кровоизлияния в мозг
Газета.Ru вчера в 23:25
Экономика
Россияне перечислили экономические опасения
Оставшиеся 40,6 процента считают, что этот режим вредит бизнесу. Неготовы к сокращению зарплат 76,5 процента россиян.
Lenta.ru 00:53
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
Известия вчера в 22:56
Общество
Соловьев навсегда выгнал Ковтуна из своего шоу
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы на телеканале «Россия 1» навсегда выгнал из студии украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
ФАН вчера в 19:20
Футбол
«Арсенал» вспомнил покер Аршавина в ворота «Ливерпуля»
Газета.Ru вчера в 05:57
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала фото сына Александра Цекало
Отмечается, что их дети уже заметно подросли. Вера Брежнева решила показать своим подписчикам фото племянника – сына Галушки и Цекало.
RuNews24.ru вчера в 06:25