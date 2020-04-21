The Drive пишет, что Т-14 «Армата» считается самым защищенным российским танком, повреждение которого российские военные не могут допустить.

Игры Microsoft представит бюджетную консоль Series S в мае Ранее утверждалось, что компания Microsoft планирует представить консоль Xbox в мае.

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 5,2K

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Общество В Подмосковье внесли коррективы в экзамены школьников Ранее 17 апреля в Минпросвещения РФ заявили об отсутствии планов вносить изменения в организацию ЕГЭ из-за распространения коронавируса, для всех участников будут созданы равные условия. 170

Общество В Совфеде призвали уволить чиновницу, предложившую врачам шить бахилы Ранее сообщалось, что заместитель Министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко во время онлайн-конференции предложила врачам «не ждать манны небесной», а нашить себе бахил самостоятельно или привлечь к этому санитарок, которые «сидят дома и им нечего делать». 3,8K

Общество Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер. 27

Политика Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи. 10

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Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже 23 долларов за баррель Цена нефти марки Brent на бирже в Лондоне упала на 10,5% и составила 22,85 доллара за баррель. Об этом пишет ТАСС во вторник, 21 апреля. 227

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Общество Максимальные выплаты по безработице смогут получить 3,2 млн россиян В правительстве отметили, что пособия по безработице будут увеличены до одного МРОТа (12 130 рублей) в апреле, мае и июне 2020 года тем, кто был уволен и встал на учет в службу занятости после 1 марта. 96

Наука Внутреннее ухо рассказало об уходе крокодиломорфов в воду Костный лабиринт внутреннего уха крокодиломорфов становился все компактнее и толще по мере того как они из полуводных животных превращались в морских обитателей, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Политика Путин заявил, что экономика Приморского края работает ритмично Президент России Владимир Путин заявил, что экономика Приморского края в нынешних условиях работает ритмично, попросил губернатора региона держать ситуацию на контроле и обсудить с правительством имеющиеся вопросы. 30

Кино Первый состав «Мстителей» Marvel показали в преклонном возрасте Пользователь Сети под ником ColdBudLight98 на сайте Reddit опубликовал интересный арт, на котором показал, как бы выглядели члены первой команды "Мстителей" киновселенной Marvel в старости (хотя некоторым постареть не суждено). 16

Спорт Звезды спорта примут участие в «Домашней суперлиге» Смотреть онлайн-трансляцию Домашней суперлиги можно будет на сайте Фонда Росконгресс и канале Росконгресс-ТВ в Youtube.

Хоккей Гончар: не имею права оценивать, что происходит в России Ранее форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин раскритиковал президента России Владимира Путина, а форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин выступил в поддержку российского лидера.

Экономика Компания Netflix удвоила прибыль из-за карантина Американская компания Netflix, занимающаяся поставкой фильмов и телесериалов на основе потокового мультимедиа, получила рекордную прибыль в первом квартале 2020 года – 709 миллионов долларов, что более чем в два раза больше, чем в тот же период предыдущего года, сообщается в документах компании.

Футбол Бундеслига может возобновить сезон 9 мая Генеральный директор Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт рассказал, что сезон в Бундеслиге может возобновиться 9 мая.