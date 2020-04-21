Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ США допустили «повреждение» российского Т-14 «Армата» в Сирии

The Drive пишет, что Т-14 «Армата» считается самым защищенным российским танком, повреждение которого российские военные не могут допустить.
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Подробнее о событии

Sohu (Китай): российский танк Т-14 впервые появился в Сирии. После запуска танка в серийное производство Турции будет трудно удержать Идлиб (Sohu)

ИноСМИ17:23

«Если бы МО РФ верило в планы по „Армате“, не стало бы заказывать партию Т-90М» - польские рассуждения

Военное обозрение06:01

В США заявили о «повреждении» российского Т-14 «Армата» в Сирии

Piter.tv13:10

В США допустили «повреждение» российской «Арматы» в Сирии

Рамблер12:47

В США допустили «повреждение» российского Т-14 «Армата» в Сирии

Lenta.ru12:12

Американские СМИ допустили испытание «Арматы» в Сирии

Труд14:25
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Общество

Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии COVID-19

Врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз о пике заболеваемости COVID-19 в России оказался ошибочным.
РИА Новости 21:10
4
Экономика

Кудрин считает, что расходы на медицину должны вырасти до 10% ВВП

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что считает реальным в перспективе довести расходы государства на здравоохранение до 10% ВВП.
Свободная Пресса 02:02
3
Игры

Microsoft представит бюджетную консоль Series S в мае

Ранее утверждалось, что компания Microsoft планирует представить консоль Xbox в мае.
МИТ 13:43
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
5,2K
Происшествия

Петербургский СК возбудил дело о срыве пранкером онлайн-уроков

Как сообщили в СК, некий блогер как минимум дважды - 27 марта и 6 апреля - присоединялся к онлайн-урокам, проводившимся для петербургских школьников, и фактически срывал учебный процесс: хамил, вел себя вызывающе, не давал педагогам вести уроки.
Российская газета 12:28
53
Общество

В Подмосковье внесли коррективы в экзамены школьников

Ранее 17 апреля в Минпросвещения РФ заявили об отсутствии планов вносить изменения в организацию ЕГЭ из-за распространения коронавируса, для всех участников будут созданы равные условия.
Известия 17:18
170
Шоу-бизнес

Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице

Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице Стало известно, как проходит лечение 70-летней артистки.
Экспресс газета 12:14
100
Общество

В Совфеде призвали уволить чиновницу, предложившую врачам шить бахилы

Ранее сообщалось, что заместитель Министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко во время онлайн-конференции предложила врачам «не ждать манны небесной», а нашить себе бахил самостоятельно или привлечь к этому санитарок, которые «сидят дома и им нечего делать».
NewInform вчера в 05:19
3,8K
Политика

Коронавирус приостановил развертывание ЗРС С-400 на территории Турции

Планы Турции по завершению развертывания и постановке на боевое дежурство российских ЗРС С-400 "Триумф" отложены из-за вспышки коронавируса.
Газета.Ru 06:19
26
Общество

Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 14:06
27
Политика

Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына

Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи.
RT на русском 19:18
10
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 20:10
26
Экономика

Греф прокомментировал налог на доход с вкладов больше 1 млн

От введения налога на доход с вкладов больше 1 млн может быть больше негативных эффектов, чем плюсов, заявил президент "Сбербанка" Герман Греф в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на "Ленте.ру".
Газета.Ru 13:12
26
Общество

Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу

Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире.
Lenta.ru 09:42
83
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже 23 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent на бирже в Лондоне упала на 10,5% и составила 22,85 доллара за баррель. Об этом пишет ТАСС во вторник, 21 апреля.
Клопс 06:12
227
Общество

Астролог Василиса Володина предсказала россиянам более тяжелые времена

Известный отечественный астролог Василиса Володина в недавнем интервью ведущей Арине Шараповой рассказала о том, какие по сложности временные периоды предстоит пережить россиянам в текущем году.
OAnews 11:37
21
Кино

Режиссер Иван Щёголев умер от коронавируса

Живая Кубань 07:30
32
Общество

Максимальные выплаты по безработице смогут получить 3,2 млн россиян

В правительстве отметили, что пособия по безработице будут увеличены до одного МРОТа (12 130 рублей) в апреле, мае и июне 2020 года тем, кто был уволен и встал на учет в службу занятости после 1 марта.
Известия 11:36
96
Наука

Внутреннее ухо рассказало об уходе крокодиломорфов в воду

Костный лабиринт внутреннего уха крокодиломорфов становился все компактнее и толще по мере того как они из полуводных животных превращались в морских обитателей, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.
N+1 12:24
Политика

Путин заявил, что экономика Приморского края работает ритмично

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика Приморского края в нынешних условиях работает ритмично, попросил губернатора региона держать ситуацию на контроле и обсудить с правительством имеющиеся вопросы.
РИА Новости 08:04
30
Кино

Первый состав «Мстителей» Marvel показали в преклонном возрасте

Пользователь Сети под ником ColdBudLight98 на сайте Reddit опубликовал интересный арт, на котором показал, как бы выглядели члены первой команды "Мстителей" киновселенной Marvel в старости (хотя некоторым постареть не суждено).
Российская газета 06:53
16
Происшествия

В Забайкальском крае горит более 700 гектаров тайги

RT на русском 21:19
Здоровье

В Амурской области выявлено два новых случая коронавируса

В Амурской области выявлено два новых лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
АСН24 19 апреля в 03:47
22
Спорт

Звезды спорта примут участие в «Домашней суперлиге»

Смотреть онлайн-трансляцию Домашней суперлиги можно будет на сайте Фонда Росконгресс и канале Росконгресс-ТВ в Youtube.
Советский спорт 06:30
Шоу-бизнес

Россияне атаковали Instagram Джонни Деппа

Вечерняя Москва вчера в 22:20
10
Хоккей

Гончар: не имею права оценивать, что происходит в России

Ранее форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин раскритиковал президента России Владимира Путина, а форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин выступил в поддержку российского лидера.
Metaratings 07:40
Экономика

Компания Netflix удвоила прибыль из-за карантина

Американская компания Netflix, занимающаяся поставкой фильмов и телесериалов на основе потокового мультимедиа, получила рекордную прибыль в первом квартале 2020 года – 709 миллионов долларов, что более чем в два раза больше, чем в тот же период предыдущего года, сообщается в документах компании.
РИА Новости 18:50
Футбол

Бундеслига может возобновить сезон 9 мая

Генеральный директор Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт рассказал, что сезон в Бундеслиге может возобновиться 9 мая.
Metaratings вчера в 13:56
Космос

Ученые после исследования сигналов FRBs заявили, что инопланетяне опасаются встречи с землянами

По мнению эксперта, инопланетяне опасаются встречи с человечеством.
Дни24 07:18
1
Общество

Жители Владикавказа вышли на митинг против самоизоляции

Жители Владикавказа вышли на митинг против режима самоизоляции. На центральной площади города собрались сотни человек, передает «МБХ медиа».
Компания вчера в 07:49
9,8K
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