Армия и оружие
Lenta.ruВ США допустили «повреждение» российского Т-14 «Армата» в Сирии
The Drive пишет, что Т-14 «Армата» считается самым защищенным российским танком, повреждение которого российские военные не могут допустить.
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Общество
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии COVID-19
Врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз о пике заболеваемости COVID-19 в России оказался ошибочным.
РИА Новости 21:10
Экономика
Кудрин считает, что расходы на медицину должны вырасти до 10% ВВП
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что считает реальным в перспективе довести расходы государства на здравоохранение до 10% ВВП.
Свободная Пресса 02:02
Игры
Microsoft представит бюджетную консоль Series S в мае
Ранее утверждалось, что компания Microsoft планирует представить консоль Xbox в мае.
МИТ 13:43
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Происшествия
Петербургский СК возбудил дело о срыве пранкером онлайн-уроков
Как сообщили в СК, некий блогер как минимум дважды - 27 марта и 6 апреля - присоединялся к онлайн-урокам, проводившимся для петербургских школьников, и фактически срывал учебный процесс: хамил, вел себя вызывающе, не давал педагогам вести уроки.
Российская газета 12:28
Общество
В Подмосковье внесли коррективы в экзамены школьников
Ранее 17 апреля в Минпросвещения РФ заявили об отсутствии планов вносить изменения в организацию ЕГЭ из-за распространения коронавируса, для всех участников будут созданы равные условия.
Известия 17:18
Шоу-бизнес
Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице
Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице Стало известно, как проходит лечение 70-летней артистки.
Экспресс газета 12:14
Общество
В Совфеде призвали уволить чиновницу, предложившую врачам шить бахилы
Ранее сообщалось, что заместитель Министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко во время онлайн-конференции предложила врачам «не ждать манны небесной», а нашить себе бахил самостоятельно или привлечь к этому санитарок, которые «сидят дома и им нечего делать».
NewInform вчера в 05:19
Политика
Коронавирус приостановил развертывание ЗРС С-400 на территории Турции
Планы Турции по завершению развертывания и постановке на боевое дежурство российских ЗРС С-400 "Триумф" отложены из-за вспышки коронавируса.
Газета.Ru 06:19
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 14:06
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына
Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи.
RT на русском 19:18
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 20:10
Экономика
Греф прокомментировал налог на доход с вкладов больше 1 млн
От введения налога на доход с вкладов больше 1 млн может быть больше негативных эффектов, чем плюсов, заявил президент "Сбербанка" Герман Греф в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на "Ленте.ру".
Газета.Ru 13:12
Общество
Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу
Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире.
Lenta.ru 09:42
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже 23 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent на бирже в Лондоне упала на 10,5% и составила 22,85 доллара за баррель. Об этом пишет ТАСС во вторник, 21 апреля.
Клопс 06:12
Общество
Астролог Василиса Володина предсказала россиянам более тяжелые времена
Известный отечественный астролог Василиса Володина в недавнем интервью ведущей Арине Шараповой рассказала о том, какие по сложности временные периоды предстоит пережить россиянам в текущем году.
OAnews 11:37
Кино
Режиссер Иван Щёголев умер от коронавируса
Живая Кубань 07:30
Общество
Максимальные выплаты по безработице смогут получить 3,2 млн россиян
В правительстве отметили, что пособия по безработице будут увеличены до одного МРОТа (12 130 рублей) в апреле, мае и июне 2020 года тем, кто был уволен и встал на учет в службу занятости после 1 марта.
Известия 11:36
Наука
Внутреннее ухо рассказало об уходе крокодиломорфов в воду
Костный лабиринт внутреннего уха крокодиломорфов становился все компактнее и толще по мере того как они из полуводных животных превращались в морских обитателей, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.
N+1 12:24
Политика
Путин заявил, что экономика Приморского края работает ритмично
Президент России Владимир Путин заявил, что экономика Приморского края в нынешних условиях работает ритмично, попросил губернатора региона держать ситуацию на контроле и обсудить с правительством имеющиеся вопросы.
РИА Новости 08:04
Кино
Первый состав «Мстителей» Marvel показали в преклонном возрасте
Пользователь Сети под ником ColdBudLight98 на сайте Reddit опубликовал интересный арт, на котором показал, как бы выглядели члены первой команды "Мстителей" киновселенной Marvel в старости (хотя некоторым постареть не суждено).
Российская газета 06:53
Происшествия
В Забайкальском крае горит более 700 гектаров тайги
RT на русском 21:19
Здоровье
В Амурской области выявлено два новых случая коронавируса
В Амурской области выявлено два новых лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
АСН24 19 апреля в 03:47
Спорт
Звезды спорта примут участие в «Домашней суперлиге»
Смотреть онлайн-трансляцию Домашней суперлиги можно будет на сайте Фонда Росконгресс и канале Росконгресс-ТВ в Youtube.
Советский спорт 06:30
Шоу-бизнес
Россияне атаковали Instagram Джонни Деппа
Вечерняя Москва вчера в 22:20
Хоккей
Гончар: не имею права оценивать, что происходит в России
Ранее форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин раскритиковал президента России Владимира Путина, а форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин выступил в поддержку российского лидера.
Metaratings 07:40
Экономика
Компания Netflix удвоила прибыль из-за карантина
Американская компания Netflix, занимающаяся поставкой фильмов и телесериалов на основе потокового мультимедиа, получила рекордную прибыль в первом квартале 2020 года – 709 миллионов долларов, что более чем в два раза больше, чем в тот же период предыдущего года, сообщается в документах компании.
РИА Новости 18:50
Футбол
Бундеслига может возобновить сезон 9 мая
Генеральный директор Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт рассказал, что сезон в Бундеслиге может возобновиться 9 мая.
Metaratings вчера в 13:56
Космос
Ученые после исследования сигналов FRBs заявили, что инопланетяне опасаются встречи с землянами
По мнению эксперта, инопланетяне опасаются встречи с человечеством.
Дни24 07:18
Общество
Жители Владикавказа вышли на митинг против самоизоляции
Жители Владикавказа вышли на митинг против режима самоизоляции. На центральной площади города собрались сотни человек, передает «МБХ медиа».
Компания вчера в 07:49