Политика
РИА НовостиВ США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. В конце прошлого года Вашингтон принял оборонный бюджет, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2".
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с чего всё началось
Посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл заявил о том, что американские конгрессмены могут принять новые санкции против строящегося газопровода «Северный поток – 2». Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Handelsblatt.Профиль14:06
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Армия и оружие
США заявили об «опасном» перехвате российскими Су-35 своего самолета
"Очередной, третий за последний месяц, небезопасный перехват самолета Poseidon P-8A ВМС США российскими истребителями Су-35 в международном воздушном пространстве над Средиземным морем", - сообщили в пресс-службе.
Московский Комсомолец 20:06
Шоу-бизнес
Памятник из черного гранита появился на могиле Юлии Началовой
Родственники умершей певицы Юлии Началовой установили на ее могиле памятник из черного гранита.
Вечерняя Москва вчера в 04:40
Кино
Сценарист «Джона Уика» работает над экранизацией двух видеоигр
Сценарист серии фильмов "Джон Уик" Дерек Колстад работает над экранизацией двух видеоигр.
Piter.tv 02:48
Транспорт
Мост через Зею в Благовещенске перекроют завтра
Завтра, 26 мая, будет полностью перекрыто движение на мосту через реку Зея на выезде из Благовещенска.
ИА Порт Амур вчера в 00:36
Игры
В Steam вышли демоверсии Beyond: Two Souls и Heavy Rain
Релиз оригинальной версии Heavy Rain состоялся в феврале 2010-го эксклюзивно на PlayStation 3. Beyond: Two Souls вышла в октябре 2013 года — также только для консоли Sony.
CyberSport.ru вчера в 13:27
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru 16:42
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Общество
Кадыров призвал медиков отказаться от отпусков из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал медработников, полицейских и других задействованных в борьбе с коронавирусом людей временно воздержаться от взятия отпусков и отгулов.
ФАН 18:24
Общество
В России у кошки обнаружили коронавирус
Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.
РИА Новости 12:01
Спорт
Дмитрий Торбинский пожаловался на «сумасшедшие цены» в США
РЕН ТВ вчера в 17:06
Армия и оружие
Украина собирается закупить на Западе военные самолеты на 12 млрд долларов
Украина в рамках модернизации Вооруженных сил планирует закупить многоцелевые военные самолеты, произведенные на Западе, чтобы сменить боевые машины, сошедшие с конвейера еще во времена СССР.
ФАН 16:27
Футбол
Селюк: «€ 3,5 млн за Баделя? На эту сумму можно содержать „Химки“ в РПЛ»
Бадель находится в бесплатной аренде у "Фиорентины", часть зарплаты платит Лацио, а наши умники из "Локо" готовы платить за 31-летнего € 3,5 млн плюс зарплату.
Soccer.ru 20:52
Финансы
Экс-глава Минфина США рассказал об угрозе доллару
По словам Генри Полсона, являющегося экс-главой Министерства Финансов США, бюджетный дефицит и бесконтрольный рост американского государственного долга могут лишить доллар роли общемировой резервной валюты.
RuNews24.ru 09:57
Политика
Кузнецова призвала заняться консульским учетом учащихся за рубежом детей
Необходимо проработать вопрос консульского учета выезжающих за рубеж на учебу несовершеннолетних для предотвращения сложностей с поиском российских детей, участвующих в международных образовательных программах, с которыми столкнулись во время пандемии, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 20:48
Энергетика
Цены на газ в Европе могут упасть до отрицательных значений
Для России рыночные котировки газа в Европе имеют большое значение, так как 57% экспортного портфеля «Газпрома» реализуется по долгосрочным контрактам с прямой привязкой к ценам на европейских площадках.
Финансовая газета вчера в 02:12
Космос
Рогозин заявил о техническом интересе Роскосмоса к кораблю Crew Dragon
Роскосмос проявляет технический интерес к запуску американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), который запланирован на 27 мая.
ТАСС вчера в 05:51
Экономика
Агрокомплекс Ткачёва поднялся в рейтинге землевладельцев
Станица Выселки, Краснодарский край, 26 мая 2020, 19:02 — REGNUM Третье место в рейтинге крупнейших владельцев российских сельскохозяйственных земель занял Агрокомплекс им. Н. И. Ткачёва, сообщает 26 мая составитель рейтинга компания BEFL.
REGNUM 12:02
Происшествия
В Москве задержали журналиста Илью Азара
В центре Москвы полицейские задержали журналиста «Новой газеты» Илью Азара, заявил «Интерфаксу» адвокат Михаил Бирюков.
Ведомости 11:24
Футбол
Златан Ибрагимович пропустит около месяца
Чемпионат 10:17
Здоровье
Врач перечислила наиболее вредные продукты для печени
Испанский диетолог Ева Родригес назвала, каких продуктов стоит избегать, если хотите сохранить здоровье печени.
Городовой вчера в 15:07
Политика
Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ 16:25
Общество
В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта
В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском вчера в 12:32
Технологии
Россиянам посоветовали не оставлять смартфон на зарядке на ночь
Аккумулятор смартфона может износиться, если оставлять его на зарядке на всю ночь. Лучше следить за зарядом батареи.
ФедералПресс 20:03
Политика
Источник сообщил о переносе даты саммита ШОС
Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который был запланирован на 22-23 июля в Санкт-Петербурге, перенесён.
RT на русском 20:42
Здоровье
Эксперты из Минздрава РФ приедут в Забайкалье из-за коронавируса
Глава минздрава РФ Михаил Мурашко направил в Забайкалье группу экспертов из-за роста распространения коронавируса.
Забайкальский рабочий 19:50
Футбол
Все иностранные футболисты и тренеры РПЛ вернулись в Россию
17 мая правительство РФ сняло ограничение на возвращение иностранных спортсменов и тренеров в Россию.
Интерфакс-Спорт 08:12
Политика
Twitter впервые отметил публикацию Трампа знаком недостоверности
Автоматический призыв о проверке фактов появился в Twitter под сообщениями президента США Дональда Трампа.
Российская газета 20:36
Фигурное катание
Фигуристка Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа.
Вечерняя Москва вчера в 10:17