с чего всё началось

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. В конце прошлого года Вашингтон принял оборонный бюджет, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2".

В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2

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