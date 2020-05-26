с чего всё началось

Несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» может быть быстрым. Об этом в интервью газете Handelsblatt заявил посол США в Германии Ричард Гренелл.

В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»

Общество Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг» Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19. 60

Политика Трамп пообещал «мощные» меры против Китая Президент США Дональд Трамп анонсировал объявление жестких мер в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге. 21

Шоу-бизнес Пугачева оригинально поздравила Орбакайте с днем рождения Живи долго и верь в чудеса, — подписала серию снимков Пугачева. После чего к поздравлениям присоединились и подписчики самой Пугачевой. 10

Здоровье Врач-невролог Соков назвал продукты, помогающие облегчить боль Большое количество капсаицина, содержащегося в продукте, вызывает сильное чувство жжения во рту, на которое человек отвлекается и забывает о боли.

Здоровье Федеральный Минздрав направил своих экспертов в Забайкалье В Забайкальский край направлена сводная группа специалистов федерального Минздрава. Она поможет местным медикам бороться с коронавирусом. 2

Армия и оружие Неизвестные атаковали колонну военных США в Сирии На колонну американских военных и курдов из «Сирийских демократических сил» (СДС) совершено нападение в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает 26 мая агентство САНА.

Общество Росстат заявил о росте безработицы в апреле «В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы, классифицировались как безработные», — говорится в документе. 82

Шоу-бизнес Леди Гага обнажила грудь в кожаном топе с цепями На кадре звезда позирует в черном кожаном топе, который обнажает нижнюю часть ее груди.

Общество Россияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение. 1,1K

Шоу-бизнес Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени. 485

Общество Власти Петербурга объяснили, как можно вернуть граффити с Бродским Администрация Центрального района Санкт-Петербурга дала разъяснения по возможному возвращению граффити с Иосифом Бродским, сделанным накануне по случаю 80-летия поэта, а позже закрашенным властями. 512

Политика Михаил Игнатьев подал в суд на президента Путина 29 января президент России Владимир Путин уволил Игнатьева с поста главы республики с формулировкой «в связи с утратой доверия». 939

Хоккей НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.

Фигурное катание Фигуристка Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса Российская фигуристка Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа. 3

Экономика В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока. 1,4K