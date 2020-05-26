Политика
RT на русскомВ США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»
Несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» может быть быстрым. Об этом в интервью газете Handelsblatt заявил посол США в Германии Ричард Гренелл.
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Посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл заявил о том, что американские конгрессмены могут принять новые санкции против строящегося газопровода «Северный поток – 2». Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Handelsblatt.Профиль14:06
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Общество
Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг»
Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19.
РБК 06:40
Происшествия
Вандал осквернил мемориал Великой Отечественной войны в Черноголовке
Говорит Москва вчера в 07:20
Политика
Трамп пообещал «мощные» меры против Китая
Президент США Дональд Трамп анонсировал объявление жестких мер в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге.
Известия 18:40
Шоу-бизнес
Пугачева оригинально поздравила Орбакайте с днем рождения
Живи долго и верь в чудеса, — подписала серию снимков Пугачева. После чего к поздравлениям присоединились и подписчики самой Пугачевой.
Wday.ru вчера в 09:13
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Происшествия
В Тамбовской области вор зарубил топором 101-летнего ветерана войны
На появившийся шум прибежала 38-летняя родственница ветерана войны. Вор оглушил ее своим орудием и сбежал с места преступления.
Актуальные Новости 12:53
Здоровье
Врач-невролог Соков назвал продукты, помогающие облегчить боль
Большое количество капсаицина, содержащегося в продукте, вызывает сильное чувство жжения во рту, на которое человек отвлекается и забывает о боли.
Live24 03:00
Общество
С 1 июня в России начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа туристических объектов, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Коммерсантъ вчера в 10:06
Здоровье
Федеральный Минздрав направил своих экспертов в Забайкалье
В Забайкальский край направлена сводная группа специалистов федерального Минздрава. Она поможет местным медикам бороться с коронавирусом.
EastRussia 12:29
Армия и оружие
Неизвестные атаковали колонну военных США в Сирии
На колонну американских военных и курдов из «Сирийских демократических сил» (СДС) совершено нападение в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает 26 мая агентство САНА.
Известия 19:16
Общество
Росстат заявил о росте безработицы в апреле
«В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы, классифицировались как безработные», — говорится в документе.
RT на русском 15:35
Здоровье
В Саратове открываются магазины нижнего белья и детской одежды
В Саратовской области вновь открывается ряд магазинов, которые были закрыты из-за эпидемии коронавируса.
Московский Комсомолец 14:56
Общество
Блогер купил продукты по чеку 2007 года и остался в шоке от цен
Видеоблогер Руслан Усачев сравнил цены на продукты с теми, которые были в 2007 году.
Daily 08:10
Шоу-бизнес
Леди Гага обнажила грудь в кожаном топе с цепями
На кадре звезда позирует в черном кожаном топе, который обнажает нижнюю часть ее груди.
VSE42.RU вчера в 22:47
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
Политика
МЭР поддержало общий план развития Архангельской области и НАО
Минэкономразвития поддержало создание общей программы социально-экономического развития Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО).
Известия 15:46
Общество
Россияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение.
Lenta.ru вчера в 12:26
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Кино
Первый трейлер кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор» выйдет 27 мая
iReactor вчера в 08:32
Армия и оружие
В НАТО отказались приостановить военные учения на время пандемии
Североатлантический альянс ответил отказом на предложение России приостановить на время пандемии коронавируса военные учения.
Новая газета 03:20
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Общество
Власти Петербурга объяснили, как можно вернуть граффити с Бродским
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга дала разъяснения по возможному возвращению граффити с Иосифом Бродским, сделанным накануне по случаю 80-летия поэта, а позже закрашенным властями.
АБН 14:26
Политика
Михаил Игнатьев подал в суд на президента Путина
29 января президент России Владимир Путин уволил Игнатьева с поста главы республики с формулировкой «в связи с утратой доверия».
REGNUM 15:58
Хоккей
НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов
Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.
Российская газета 17:15
Авто
Шесть автомобилей, которые подешевели в кризис в России
Тарантас Ньюс 24 мая в 06:30
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Lenta.ru 01:57
Фигурное катание
Фигуристка Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа.
Вечерняя Москва вчера в 10:17
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Авто
На производство новой Lada Niva выделят бюджетные средства
Тольяттинской компании «Рулевые системы» Фонд развития промышленности (ФРП) выделит льготный кредит на локализацию производства реечного рулевого механизма для моделей Granta и Niva следующих поколений.
Тарантас Ньюс 03:05