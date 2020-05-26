Политика

RT на русскомRT на русскомВ США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»

Несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» может быть быстрым. Об этом в интервью газете Handelsblatt заявил посол США в Германии Ричард Гренелл.
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Посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл заявил о том, что американские конгрессмены могут принять новые санкции против строящегося газопровода «Северный поток – 2». Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Handelsblatt
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