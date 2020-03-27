с чего всё началось

США и страны Евросоюза отказываются от дополнительных закупок саудовской нефти по сниженным ценам. Таким образом, не оправдались планы Эр-Рияда по завоеванию российской доли нефтепродажи на европейских рынках, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

В США и Европе отказываются от саудовской нефти

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