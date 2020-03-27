Энергетика

Expert.ruExpert.ruВ США и Европе отказываются от саудовской нефти

США и страны Евросоюза отказываются от дополнительных закупок саудовской нефти по сниженным ценам. Таким образом, не оправдались планы Эр-Рияда по завоеванию российской доли нефтепродажи на европейских рынках, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.
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с чего всё началось
Многие нефтеперерабатывающие заводы в Европе и США не слишком охотно покупают саудовскую нефть, несмотря на снижение цен на нее, пишет The Wall Street Journal
 (WSJ) со ссылкой на саудовских должностных лиц и торговцев нефтью.
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