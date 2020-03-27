Энергетика
Expert.ruВ США и Европе отказываются от саудовской нефти
США и страны Евросоюза отказываются от дополнительных закупок саудовской нефти по сниженным ценам. Таким образом, не оправдались планы Эр-Рияда по завоеванию российской доли нефтепродажи на европейских рынках, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.
Читать в источнике
Оценить884
с чего всё началось
Многие нефтеперерабатывающие заводы в Европе и США не слишком охотно покупают саудовскую нефть, несмотря на снижение цен на нее, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на саудовских должностных лиц и торговцев нефтью.Коммерсантъвчера в 06:24
Подробнее о событии
Показать все источники
WSJ: планы Саудовской Аравии по вытеснению РФ с рынка Европы не оправдались
Красная весна26 марта в 16:18
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 23:38, Ашберн
Комментарии
Футбол
Пожар возле «Ростов Арены» не угрожает стадиону
Общество
В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей
Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является, посильной нагрузкой на компанию.
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
Политика
Россия закроет границу с Белоруссией
Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.
Общество
Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей
«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Общество
Bloomberg узнал о возможном закрытии Москвы из-за коронавируса
Сегодня источник РИА Новости заявил, что российское правительство на фоне пандемии коронавируса обсуждает возможность ограничить передвижение внутри страны, остановить воздушные и железнодорожные пассажирские перевозки.
Экономика
«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
Общество
Гузеева матом обругала россиян за прогулки
Экономика
Деньги с банковских вкладов начали изымать россияне
Ассоциация банков России направила письмо председателю Центробанка Эльвире Нибуллиной о том, что жители страны начали массово закрывать вклады и счета в банках РФ.
Шоу-бизнес
«Страшно сказать»: дочь Заворотнюк обратилась к подписчикам
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна написала подписчикам в инстаграме обращение в связи с ситуацией с коронавирусом.
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вышел в Атлантику
Трубоукладчик «Академик Черский», который принадлежит «Газпрому» покинул Индийский океан и вышел в Атлантический.
Происшествия
Детский врач вернулась из Австрии в Россию и пошла на работу
Заведующая детской больницей №1 в Ярославле съездила в Австрию и после возвращения в Россию не стала самоизолироваться, а пошла на работу, сообщает 76.ru.
Политика
Мадуро сообщил, что ожидает второй борт из России с медоборудованием
Президент Николас Мадуро сообщил в субботу, что в ближайшие дни из России в Венесуэлу прибудет второй борт с медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19.
Общество
В Приангарье пройдут рейды по учреждениям для соблюдения карантина
Полиция, Роспотребнадзор и сотрудники администраций проведут в Иркутской области рейды по проверке исполнения указа врио губернатора о временном прекращении работы учреждений сферы торговли, общепита, развлекательных и спортивных центров, сообщает пресс-служба правительства региона.
Здоровье
В России представили схему лечения коронавирусной инфекции
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин», который ранее использовался против малярии.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Происшествия
В Москве ранили игравшего в футбол ребёнка
В Москве десятилетний ребёнок во время игры в футбол получил ранение в грудь из пневматического пистолета.
Политика
Поляки оценили российскую помощь Италии
Читатели польского издания Interia прокомментировали российскую помощь Италии в борьбе с новым коронавирусом.
Происшествия
Власти Ростовской области рассказали, как начался крупный пожар
Крупный пожар возле "Ростов Арены" начался недалеко от ресторана сразу с четырех очагов, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-служба губернатора Ростовской области.
Происшествия
В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции
Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
Общество
Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости
Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.
Общество
В США от коронавируса скончался младенец
В США количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом превысило 120 тысяч человек, более 2 тысяч - скончались.
Общество
В России за сутки выявлено 228 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зафиксировали 228 новых случаев коронавируса в 26 регионах.
Общество
Жена премьера Канады сообщила о выздоровлении от коронавируса
Жена премьера Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо сообщила, что вылечилась от коронавируса COVID-19.
Общество
Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса
На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.
Здоровье
Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых из-за коронавируса
Доктор Мясников рассказал, что люди в пожилом возрасте умирают не от коронавирусной инфекции, а из-за осложнений, которые вызываны им, узнал корреспондент «SMINEWS».