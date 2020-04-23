Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США выясняет, могла ли непубличная информация о переговорах стран ОПЕК+ в марте попасть к трейдерам раньше времени. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

СМИ узнали о проверке США возможной утечки данных о переговорах ОПЕК+

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