Энергетика
РБКСМИ узнали о проверке США возможной утечки данных о переговорах ОПЕК+
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США выясняет, могла ли непубличная информация о переговорах стран ОПЕК+ в марте попасть к трейдерам раньше времени. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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США проверят, играли ли нефтетрейдеры с использованием инсайдов — Bloomberg
ИА Красная Веснавчера в 19:29
США выясняют, могли ли трейдеры извлечь незаконную выгоду из информации о переговорах ОПЕК+
Коммерсантъвчера в 18:51
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Комментарии
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости вчера в 08:43
Экономика
В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант".
РИА Новости 21 апреля в 12:11
Политика
Блокировку российской резолюции в ООН сочли политизированным решением
Постпредство России ООН считает, что страны, которые не поддержали в Генассамблее ООН проект резолюции о борьбе с эпидемией коронавируса, проявили политизированный подход.
РЕН ТВ 00:55
Шоу-бизнес
Представитель Анастасии Заворотнюк прокомментировала диагноз актрисы
Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная «Комсомольской правдой» справка с диагнозом «глиобластома», якобы выданная Заворотнюк, является подделкой.
Gazeta.SPb вчера в 13:25
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В госдепе не нашли доказательств искусственного происхождения COVID-19
Бюро разведки и исследований госдепартамента США не обладает доказательствами искусственного происхождения коронавируса, заявила глава бюро и помощник госсекретаря США Эллен Маккарти в ходе вебинара, организованного неправительственной организацией "Альянс по разведке и национальной безопасности".
РИА Новости вчера в 23:27
Здоровье
В России закончилась эпидемия гриппа
В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах".
Газета.Ru вчера в 15:22
Общество
В Минздраве призвали продлить самоизоляцию на майские праздники
Главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил о необходимости продления ограничительных мер, которые ввели из-за угрозы распространения коронавируса, на майские праздники.
Вести Татарстан вчера в 08:36
Кино
«Мир Дикого Запада» продлили на четвертый сезон
Сериал "Мир Дикого Запада" официально продлен на четвертый сезон. Об этом телеканал HBO объявил 22 апреля 2020 года.
ИА InterMedia вчера в 14:29
Здоровье
В Тюменской области коронавирус обнаружен у беременной женщины
По данным на 22 апреля в Тюменской области зафиксировано 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончалась 88-летняя женщина с хроническими заболеваниями.
Московский Комсомолец Тюмень 00:40
Авто
Chevrolet начал поставлять модель, которая дешевле Lada Granta
iReactor вчера в 15:11
Происшествия
Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома
В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru вчера в 07:31
Здоровье
Коронавирус: 6 жителей Абакана заболели за минувшие сутки
Со слов заместителя руководителя управления Роспотребнадзора Хакасии Татьяны Викторовой, если раньше коронавирус распространялся в семьях, то теперь в медицинских учреждениях — заносят COVID-19 как пациенты, так и медики.
Юг Сибири 00:48
Авто
АвтоВАЗ анонсировал собственные мероприятия для презентации новинок
О каких мероприятиях идет речь, не ясно. До сих пор АвтоВАЗ не рассказывает, какие именно модели покажет в 2020 году.
SpeedMe вчера в 10:07
Общество
В России задумали создать единый центр контроля за водителями
В России задумали создать Единый федеральный центр автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП).
Lenta.ru вчера в 22:45
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Энергетика
Цена на нефть Brent выросла более чем на 8%
Напомним, что сегодня цена нефти Brent упала ниже 16 долларов за баррель впервые с 1999 года, а 20 апреля стоимость марки WTI упала до отрицательных значений - до отметки минус 40,32 доллара за баррель.
Аргументы и Факты вчера в 10:02
Общество
Мантуров раскритиковал регионы, не объявившие закупку средств защиты
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров раскритиковал власти Амурской области, республик Алтай и Тыва, которые не подают заявки на поставки средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 08:06
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик
Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
REGNUM 01:01
Общество
Мечети России во время Рамадана будут закрыты
Мечети России во время священного месяца Рамадан закрыты.
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Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Lenta.ru вчера в 01:56
Общество
Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады
Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия вчера в 17:01
Происшествия
На зимнике в Иркутской области пропали двое мужчин и ребенок
Спасатели ищут двух мужчин и восьмилетнего мальчика, которые пропали на закрытом из-за потепления автозимнике на севере Иркутской области.
ТАСС вчера в 23:27
Здоровье
Россияне стали активнее скупать средства от похмелья
Россияне стали гораздо активнее приобретать средства от похмелья.
Известия вчера в 18:52
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Шоу-бизнес
Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета
У российской балерины Анастасии Волочковой c банковской карты пропала крупная суммa. Об этом онa рассказалa в своем аккаунте в Instagram.
Известия вчера в 16:50
Общество
В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США.
Lenta.ru вчера в 14:34
Политика
Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 14:03
Политика
В Кремле рассказали о дате голосования по поправкам в Конституцию
Определенные прикидки на счет возможных дат голосования по поправкам в конституцию существуют, но перед принятием столь ответственного решения еще предстоит проанализировать эпидемиологическую ситуацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:57
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Политика
Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК
Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
REGNUM вчера в 15:50