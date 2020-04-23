Энергетика

РБКРБКСМИ узнали о проверке США возможной утечки данных о переговорах ОПЕК+

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США выясняет, могла ли непубличная информация о переговорах стран ОПЕК+ в марте попасть к трейдерам раньше времени. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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СМИ: США проверяют информацию о возможной утечке сведений о сделке ОПЕК+

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США проверят, не имели ли нефтетрейдеры инсайда о переговорах РФ с ОПЕК

Интерфакс00:57

Bloomberg: США проверяют, могли ли трейдеры получить детали переговоров ОПЕК+ в марте

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СМИ: США расследуют, была ли у трейдеров информация о переговорах ОПЕК+

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США выясняют, могли ли трейдеры извлечь незаконную выгоду из информации о переговорах ОПЕК+

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СМИ узнали о проверке США возможной утечки данных о переговорах ОПЕК+

РБКвчера в 23:33
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В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

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В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

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Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная «Комсомольской правдой» справка с диагнозом «глиобластома», якобы выданная Заворотнюк, является подделкой.
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В России закончилась эпидемия гриппа

В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах".
Газета.Ru вчера в 15:22
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В Минздраве призвали продлить самоизоляцию на майские праздники

Главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил о необходимости продления ограничительных мер, которые ввели из-за угрозы распространения коронавируса, на майские праздники.
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«Мир Дикого Запада» продлили на четвертый сезон

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Chevrolet начал поставлять модель, которая дешевле Lada Granta

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Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома

В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
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Коронавирус: 6 жителей Абакана заболели за минувшие сутки

Со слов заместителя руководителя управления Роспотребнадзора Хакасии Татьяны Викторовой, если раньше коронавирус распространялся в семьях, то теперь в медицинских учреждениях — заносят COVID-19 как пациенты, так и медики.
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АвтоВАЗ анонсировал собственные мероприятия для презентации новинок

О каких мероприятиях идет речь, не ясно. До сих пор АвтоВАЗ не рассказывает, какие именно модели покажет в 2020 году.
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В России задумали создать единый центр контроля за водителями

В России задумали создать Единый федеральный центр автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП).
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В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
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Цена на нефть Brent выросла более чем на 8%

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Мантуров раскритиковал регионы, не объявившие закупку средств защиты

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров раскритиковал власти Амурской области, республик Алтай и Тыва, которые не подают заявки на поставки средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом.
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Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик

Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
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Мечети России во время Рамадана будут закрыты

Мечети России во время священного месяца Рамадан закрыты.
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Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

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Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады

Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
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На зимнике в Иркутской области пропали двое мужчин и ребенок

Спасатели ищут двух мужчин и восьмилетнего мальчика, которые пропали на закрытом из-за потепления автозимнике на севере Иркутской области.
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АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
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Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая

По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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В Кремле рассказали о дате голосования по поправкам в Конституцию

Определенные прикидки на счет возможных дат голосования по поправкам в конституцию существуют, но перед принятием столь ответственного решения еще предстоит проанализировать эпидемиологическую ситуацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Новак выступил против снижения цен на бензин

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Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК

Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
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