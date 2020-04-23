Энергетика

Daily StormDaily StormВ США ищут российский след в обвале нефти марки WTI

Министры стран ОПЕК+ 12 апреля достигли окончательного соглашения по сокращению добычи нефти на май-июнь. Министр нефти Кувейта Халед аль-Фадель назвал договор «исторической сделкой». Вечером 20 апреля цены на майские фьючерсы техасской нефти WTI и российского сырья Urals упали ниже нуля.
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СМИ: США проверяют информацию о возможной утечке сведений о сделке ОПЕК+

REGNUM01:01

США проверят, не имели ли нефтетрейдеры инсайда о переговорах РФ с ОПЕК

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США проверят, играли ли нефтетрейдеры с использованием инсайдов — Bloomberg

ИА Красная Веснавчера в 19:29

СМИ узнали о проверке США возможной утечки данных о переговорах ОПЕК+

РБКвчера в 23:33

СМИ: США расследуют, была ли у трейдеров информация о переговорах ОПЕК+

РИА Новостивчера в 19:02

США выясняют, могли ли трейдеры извлечь незаконную выгоду из информации о переговорах ОПЕК+

Коммерсантъвчера в 18:51

Bloomberg: США проверяют возможную утечку данных о переговорах ОПЕК+

ТАССвчера в 18:02
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Общество

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Отопление в Новосибирске отключат в Новосибирске 23 апреля, это рекорд раннего отключения за последние десять лет, сообщил журналистам мэр города Анатолий Локоть.
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РЖД изменили правила покупки билетов

Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail.
РИА Новости вчера в 17:05
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Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
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Здоровье

В Омской области уволили главврача больницы и двух замглав минздрава

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Происшествия

На Сахалине число заболевших коронавирусом выросло до 20 человек

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 на Сахалине выросло с 19 до 20, сообщил в четверг губернатор региона Валерий Лимаренко.
РИА Новости 01:33
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
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Общество

Мэр Сибая оправдался за свои слова о проигравших жителях Башкирии

Уфа1.ру 00:06
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Происшествия

В Новосибирской области зафиксировали три новых случая коронавируса

За минувшие сутки в Новосибирской области было зафиксировано три новых случая заражения коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 21 апреля в 00:39
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Экономика

Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств.
РБК вчера в 11:46
45
Общество

В России планируют продлить режим самоизоляции

Российские власти рассматривают возможность продлить режим самоизоляции на майские праздники, а также на дни между ними.
9111.ru 21 апреля в 06:28
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Общество

Биолог посоветовала людям сменить стратегию выживания

Если человечество справится с коронавирусом, но не изменит своей стратегии как вида, то через два года может возникнуть другая пандемия, заявила биолог, участник конференций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.
РБК 00:30
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Общество

Кадыров объяснил, зачем побрился налысо

Ранее Кадыров говорил, что мужчинам в условиях коронавирусной инфекции нужно бриться налысо, поскольку салоны красоты и парикмахерские Чечни закрыты.
ProstoProSport 21 апреля в 14:30
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Политика

В Госдуме предложили разблокировать Telegram

Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
Газета.Ru вчера в 15:53
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Экономика

Минфин внес в правительство проект льготной ипотеки под 6,5%

Министерство финансов внесло в правительство проект постановления по ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Ранее программу льготной ипотеки анонсировал президент Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 11:49
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Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости вчера в 08:43
1,3K
Здоровье

В России закончилась эпидемия гриппа

В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах".
Газета.Ru вчера в 15:22
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Авто

Опубликованы снимки внедорожника Lada «Тарзан»

В 1990-х годам АвтоВАЗ производил внедорожник "Тарзан", который имел полный привод. Модель была собрана на базе ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112.
Anonsens 00:48
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Общество

Елена Русинова назначена вице-мэром Омска

RuNews24.ru 01:17
Армия и оружие

Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области

SM News 21 апреля в 06:00
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Экономика

Что случилось за день. Главные новости РБК

Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах Систему цифровых пропусков следует распространить по всей территории России.
РБК вчера в 12:00
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
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Общество

Жертвы домашнего насилия просят защитить их в период карантина

Оксана Пушкина, Ирина Роднина и другие активисты подчеркнули, что в период карантина и необходимости соблюдения самоизоляции жертвы домашнего насилия оказались заперты вместе со своими мучителями.
Vologda-poisk.ru 01:14
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Экономика

Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет

Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет.
Коммерсантъ вчера в 01:25
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Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
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Здоровье

Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету

Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 20 апреля в 12:24
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Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 21 апреля в 10:37
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Происшествия

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций

Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК вчера в 16:07
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 апреля

Ситуация в России Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 57999, за прошлые сутки оно возросло на 5642 человека.
РБК вчера в 00:55
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