Министры стран ОПЕК+ 12 апреля достигли окончательного соглашения по сокращению добычи нефти на май-июнь. Министр нефти Кувейта Халед аль-Фадель назвал договор «исторической сделкой». Вечером 20 апреля цены на майские фьючерсы техасской нефти WTI и российского сырья Urals упали ниже нуля.

В США ищут российский след в обвале нефти марки WTI

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