Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ США испугались нового «морского монстра» из России

Россия строит нового «морского монстра» — экраноплан A-050, пишет американское издание We Are The Mighty. В публикации со ссылкой на твит посольства России в ЮАР от июля 2017 года утверждается, что введение в эксплуатацию судна на динамической воздушной подушке запланировано на 2020 год.
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Американское издание рассказало о «морском монстре» из России

РИА Новостивчера в 18:48

Американское СМИ назвало «морским монстром» российский экраноплан А-050

РБК00:14

Американцы испугались нового «морского монстра» из России

Комсомольская правдавчера в 22:46

Американское издание рассказало о «морском монстре» России

Известиявчера в 20:31

Издание США назвало «морским монстром» создаваемый в России экраноплан

RT на русском00:16

В США опасаются создания в России военного «морского монстра»

РЕН ТВвчера в 18:03

В США испугались нового «морского монстра» из России

Lenta.ruвчера в 17:08
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Здоровье

Почти две тысячи медиков в Подмосковье заразились коронавирусом

Около 2 тыс. медицинских работников в Подмосковье заразились коронавирусом, из них 16 человек умерли, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу регионального минздрава Светлану Стригункову.
Европейско-Азиатские новости вчера в 23:45
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Общество

Попова не исключила открытия сезона отдыха летом 2020 года

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 17 мая заявила, что надеется на возможность открытия в 2020 году сезона отдыха на российских курортах.
News.ru вчера в 04:19
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Здоровье

Очаг коронавируса выявили в краевой клинической больнице в Чите

Роспотребнадзор зафиксировал вспышку коронавируса в Краевой клинической больнице в Чите, сообщила 18 мая во время оперативного совещания правительства Забайкальского края глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа.
Чита.Ру вчера в 23:15
Общество

Названы отличия попавшего в Россию штамма коронавируса от других

Попавший в Россию «ирано-европейский» штамм коронавируса гораздо «злее» вариаций, распространенных в других частях света.
Известия вчера в 22:01
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Экономика

Названы страны, которые быстрее выйдут из кризиса после пандемии

Чего ждать от рубля дальше, и какая срана быстрее выйдет из кризиса после пандемии "Российской газете" рассказала Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари".
Российская газета вчера в 23:00
Общество

Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
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Космос

Ученые нашли на Марсе места для поселений

В исследовании «Перспективные лавовые тоннели на равнине Эллады» говорится, что хорошим местом для проживания людей с Земли могут стать вулканические образования в южном полушарии Марса.
Росбалт 14 мая в 23:20
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Фигурное катание

Олимпийской чемпионке Алине Загитовой исполнилось 18 лет

К своим 18 годам ижевчанка смогла достичь небывалых высот – стать олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018, чемпионкой мира, победительницей Финала Гран-при и чемпионата Европы.
АиФ Удмуртия вчера в 21:51
Происшествия

Фотограф из Уфы погибла в Дубае, сорвавшись со скалы

"Случилась большая беда, 15 мая в Дубае погибла Юлия Хабибуллина, фотограф из Уфы", — написала на своей странице в Facebook пользователь социальной сети Альфия Курманаева.
РИА Новости вчера в 14:05
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Происшествия

Водитель «Приоры» в центре Красноярска насмерть сбил пешехода

ТВ-Енисей вчера в 21:47
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Экономика

Россиянам дали советы по избавлению от долгов

Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru вчера в 22:45
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Авто

За первую половину мая цены на автомобили в России изменили 10 брендов

Цены на свои автомобили в первой половине мая обновили 10 автомобильных брендов, чьи модели официально представлены на российском рынке.
Автоновости дня вчера в 01:06
21
Общество

На Сахалин приехали сразу шесть человек, больных коронавирусом

На Сахалин приехали сразу шесть человек, больных коронавирусом. Сегодня их диагноз подтвердился лабораторно.
Сахалин.Инфо вчера в 22:58
2
Общество

Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии

Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
REGNUM вчера в 11:50
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 мая

Власти разрешили иностранным спортсменам приехать в Россию при пандемии.
РБК 00:28
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Шоу-бизнес

Звезда «Кривого зеркала» Михаил Вашуков госпитализирован с пневмонией

Пятый канал вчера в 02:14
5
Здоровье

Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам

Согласно документу, стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК вчера в 21:14
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Политика

Трамп заявил о снижении числа заражений коронавирусом в США

«Число случаев коронавируса сильно снижается по всей территории Соединенных Штатов, за некоторыми исключениями», — написал американский лидер.
РБК вчера в 21:40
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Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
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Общество

Прокуратура Ленобласти проверит ТЦ «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко»

В воскресенье, 17 мая, «Форпосту» стало известно, что прокуратура Ленобласти начала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в торговых центрах «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко».
Форпост Северо-Запад вчера в 09:05
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Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая

Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС вчера в 11:34
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Происшествия

Семь человек погибли при взрыве в Афганистане

REGNUM вчера в 23:59
Армия и оружие

В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом

РБК 00:32
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Общество

В России может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии

В России со следующего года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии за счет увеличения срока выплат.
Коммерсантъ вчера в 22:06
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Общество

Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам

Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 16 мая в 11:10
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Общество

Анонсирован запуск вакцины от коронавируса в России

Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу летних месяцев, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на канале "Россия 1".
РИА Новости 16 мая в 09:02
3K
Общество

В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру

Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости вчера в 13:47
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Здоровье

Первый пациент с коронавирусом выявлен в Междуреченске

Как пояснил глава мэрии Владимир Чернов, ни одна территория не застрахована от коронавируса.
ВашГород.ру 00:12
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Политика

Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 09:50
7,3K
Кино

Представлен рейтинг самых сексуальных фильмов всех времен

Комсомольская правда вчера в 09:52
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Как работают Яндекс.Новости?
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