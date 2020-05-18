Армия и оружие
Lenta.ruВ США испугались нового «морского монстра» из России
Россия строит нового «морского монстра» — экраноплан A-050, пишет американское издание We Are The Mighty. В публикации со ссылкой на твит посольства России в ЮАР от июля 2017 года утверждается, что введение в эксплуатацию судна на динамической воздушной подушке запланировано на 2020 год.
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Здоровье
Почти две тысячи медиков в Подмосковье заразились коронавирусом
Около 2 тыс. медицинских работников в Подмосковье заразились коронавирусом, из них 16 человек умерли, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу регионального минздрава Светлану Стригункову.
Европейско-Азиатские новости вчера в 23:45
Общество
Попова не исключила открытия сезона отдыха летом 2020 года
Глава Роспотребнадзора Анна Попова 17 мая заявила, что надеется на возможность открытия в 2020 году сезона отдыха на российских курортах.
News.ru вчера в 04:19
Здоровье
Очаг коронавируса выявили в краевой клинической больнице в Чите
Роспотребнадзор зафиксировал вспышку коронавируса в Краевой клинической больнице в Чите, сообщила 18 мая во время оперативного совещания правительства Забайкальского края глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа.
Чита.Ру вчера в 23:15
Общество
Названы отличия попавшего в Россию штамма коронавируса от других
Попавший в Россию «ирано-европейский» штамм коронавируса гораздо «злее» вариаций, распространенных в других частях света.
Известия вчера в 22:01
Экономика
Названы страны, которые быстрее выйдут из кризиса после пандемии
Чего ждать от рубля дальше, и какая срана быстрее выйдет из кризиса после пандемии "Российской газете" рассказала Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари".
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Космос
Ученые нашли на Марсе места для поселений
В исследовании «Перспективные лавовые тоннели на равнине Эллады» говорится, что хорошим местом для проживания людей с Земли могут стать вулканические образования в южном полушарии Марса.
Росбалт 14 мая в 23:20
Фигурное катание
Олимпийской чемпионке Алине Загитовой исполнилось 18 лет
К своим 18 годам ижевчанка смогла достичь небывалых высот – стать олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018, чемпионкой мира, победительницей Финала Гран-при и чемпионата Европы.
АиФ Удмуртия вчера в 21:51
Происшествия
Фотограф из Уфы погибла в Дубае, сорвавшись со скалы
"Случилась большая беда, 15 мая в Дубае погибла Юлия Хабибуллина, фотограф из Уфы", — написала на своей странице в Facebook пользователь социальной сети Альфия Курманаева.
РИА Новости вчера в 14:05
Происшествия
Водитель «Приоры» в центре Красноярска насмерть сбил пешехода
ТВ-Енисей вчера в 21:47
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru вчера в 22:45
Авто
За первую половину мая цены на автомобили в России изменили 10 брендов
Цены на свои автомобили в первой половине мая обновили 10 автомобильных брендов, чьи модели официально представлены на российском рынке.
Автоновости дня вчера в 01:06
Общество
На Сахалин приехали сразу шесть человек, больных коронавирусом
На Сахалин приехали сразу шесть человек, больных коронавирусом. Сегодня их диагноз подтвердился лабораторно.
Сахалин.Инфо вчера в 22:58
Общество
Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии
Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
REGNUM вчера в 11:50
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 мая
Власти разрешили иностранным спортсменам приехать в Россию при пандемии.
РБК 00:28
Шоу-бизнес
Звезда «Кривого зеркала» Михаил Вашуков госпитализирован с пневмонией
Пятый канал вчера в 02:14
Здоровье
Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам
Согласно документу, стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК вчера в 21:14
Политика
Трамп заявил о снижении числа заражений коронавирусом в США
«Число случаев коронавируса сильно снижается по всей территории Соединенных Штатов, за некоторыми исключениями», — написал американский лидер.
РБК вчера в 21:40
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Общество
Прокуратура Ленобласти проверит ТЦ «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко»
В воскресенье, 17 мая, «Форпосту» стало известно, что прокуратура Ленобласти начала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в торговых центрах «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко».
Форпост Северо-Запад вчера в 09:05
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая
Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС вчера в 11:34
Происшествия
Семь человек погибли при взрыве в Афганистане
REGNUM вчера в 23:59
Общество
В России может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии
В России со следующего года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии за счет увеличения срока выплат.
Коммерсантъ вчера в 22:06
Общество
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 16 мая в 11:10
Общество
Анонсирован запуск вакцины от коронавируса в России
Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу летних месяцев, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на канале "Россия 1".
РИА Новости 16 мая в 09:02
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости вчера в 13:47
Здоровье
Первый пациент с коронавирусом выявлен в Междуреченске
Как пояснил глава мэрии Владимир Чернов, ни одна территория не застрахована от коронавируса.
ВашГород.ру 00:12
Политика
Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 09:50
Кино
Представлен рейтинг самых сексуальных фильмов всех времен
Комсомольская правда вчера в 09:52