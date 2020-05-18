Россия строит нового «морского монстра» — экраноплан A-050, пишет американское издание We Are The Mighty. В публикации со ссылкой на твит посольства России в ЮАР от июля 2017 года утверждается, что введение в эксплуатацию судна на динамической воздушной подушке запланировано на 2020 год.

В США испугались нового «морского монстра» из России

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