Армия и оружие
ФАНВ США испугались военного превосходства России в Тихом океане
Размещение Российской Федерацией гиперзвуковых ракет «Циркон» и ракетных комплексов «Калибр» обеспечит влияние РФ в Тихом океане, пишет зарубежное издание Military Watch Magazine. По мнению журналистов, российские ракеты поставят крест на доминировании Соединенных Штатов в Тихоокеанском регионе.
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Конец «американскому господству»: Почему США так боятся «абсолютного оружия» России
Царьградвчера в 14:22
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Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже
Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.
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Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
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Бывший депутат рады рассказал о поразивших его переменах в Крыму
Бывший депутат Верховной рады Василий Волга заявил, что жителям Украины сложно вообразить масштабы и скорость развития инфраструктуры в Крыму.
Политика
Крым инициирует международный трибунал по Керченской провокации
Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация "Таврида".
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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
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Бывшего игрока сборной Украины Федецкого обвинили в попытке подкупа судьи
Экс-вице-президент «Карпат» Олег Смалийчук рассказал о неприятном инциденте с участием бывшего игрока сборной Украины Артема Федецкого.
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Пять человек погибли в ДТП в Амурской области
Пять человек погибли и двое пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе Белогорск - Благовещенск в Амурской области.
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
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России понадобились драгоценности
Подавляющее большинство драгоценностей — 98,7 процента — были ввезены в 10 субъектов Российской Федерации.
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Киевский политик назвал Украину «святой землей протославян»
Киевский политик, лидер партии "5.10" Геннадий Балашов назвал Украину "святой землей протославян" и призвал сделать из нее "золотую Мекку".
Общество
Названы профессии с высокой конкуренцией на рынке труда
Специалисты из Академии труда и социальных отношений рассказали RT, в каких профессиях наблюдается самая большая конкуренция за рабочие места.
Общество
Сахалинскую ГРЭС-2 ввели в эксплуатацию
Первую очередь Сахалинской ГРЭС-2 в селе Ильинское Томаринского района на западном побережье острова официально ввели в эксплуатацию в понедельник, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Политика
В Совфеде оценили новые санкции США против «Северного потока-2»
В Совете Федерации дали оценку намерениям США включить санкции против газопровода "Северный поток-2" в военный бюджет страны на 2020 год.
Общество
Назван мотив умершего пилота скрывать проблемы с сердцем
Умерший от сердечного приступа после экстренной посадки пилот российского лайнера мог скрывать проблемы со здоровьем и обманывать врачей на осмотрах, чтобы сохранить работу.
Происшествия
В Красноярске столкнулись два автобуса
Два автобуса столкнулись на улице Крупской в Красноярске, в результате пострадали шесть человек.
Транспорт
Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели
Проезд на электричках по первым двум Московским центральным диаметрам с 25 ноября на ближайшие две недели станет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова удивила поклонников своей внешностью после пластики
Instagram Жанна Агузарова удивила поклонников своим внешним видом после пластических операций.
Происшествия
При кораблекрушении в Черном море погибли 14 тысяч овец
В Черном море перевернулся корабль, перевозивший более 14 тысяч овец.
Армия и оружие
Турция атакует курдов боевыми дронами
Очевидно, что Турция продолжает строить планы и готовиться к более жестким действиям против курдских вооруженных формирований «Сирийских демократических сил» (СДС).
Происшествия
Стало известно о раскаянии расстрелявшего восемь сослуживцев солдата
Тюменский солдат Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восемь сослуживцев, извинился перед родными Евгения Графова, получившего тяжелые ранения.
Происшествия
В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы
Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Футбол
Канте объяснил свое решение не переходить в «ПСЖ»
Отчетливо понимал, что мне хорошо в «Челси». Решение не переходить в «ПСЖ» было принято по спортивным причинам.
Происшествия
Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину
Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
Политика
Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".
Шоу-бизнес
Организаторы Дрезденского оперного бала «унизили» Яну Рудковскую
Рудковская не одобрила положение дел и устроила скандал.
Экономика
НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект
Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон вновь попросил президента Владимира Путина поручить правительству выделить из федерального бюджета 2020–2022 годов 103,6 млрд руб. на строительство терминала «Утренний» в Обской губе для проекта НОВАТЭКа по сжижению газа «Арктик СПГ-2».
Общество
Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака
Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.