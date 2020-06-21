Армия и оружие
Газета.RuАвиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США
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Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ вчера в 05:42
Экономика
Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года
Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
Вечерний курьер вчера в 04:09
Здоровье
Астраханская область готовится ко второму этапу снятия ограничений
О начале подготовки сообщил глава региона Игорь Бабушкин на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Астраханской области.
ГТРК Лотос 19 июня в 13:50
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 75 случаев COVID-19
Коронавирус за последние сутки выявлен у 75 жителей Кузбасса, что стало максимальным суточным приростом с начала пандемии, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 01:10
Общество
В Саратовской области выявлено 115 новых заражений коронавирусом
С начала пандемии 41 житель Саратовской области скончался от коронавируса.
АиФ Саратов 01:55
Культура
Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры
РЕН ТВ вчера в 10:53
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Политика
Посол РФ назвал число находящихся в тюрьмах США россиян
Напомним, в мае Анатолий Антонов написал открытое письмо Госдепартаменту, Минюсту США и Федеральному бюро тюрем с просьбой освободить находящихся в американских тюрьмах россиян из-за ухудшения ситуации с корнавирусом.
Российская газета вчера в 21:31
Киберспорт
CS:GO. Na’Vi покинули BLAST Premier Spring 2020
Team Vitality одержала победу над Natus Vincere в матче финала верхней сетки турнира BLAST Premier: Spring 2020.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:09
Экономика
Губернатор Морозов привел в регион «авиационного» инвестора с 3 млрд рублей
Предполагаемый суммарный объем инвестиций составит около 3 млрд рублей, планируется создать более 200 новых рабочих мест.
Ульяновск онлайн вчера в 09:36
Авто
Электромобили в РФ могут быть выгоднее бензиновых авто
Стоимость владения электромобилем в России может быть ниже стоимости содержания машины с бензиновым двигателем только при ежегодном пробеге более 45 тыс. километров в течение пяти лет.
Автоновости дня 19 июня в 07:46
Политика
Песков сообщил о волнующем Путина вопросе доверия Трампу
Президента Владимира Путина на фоне беспорядков в США волнует вопрос доверия Дональду Трампу, а также то, насколько его действия можно считать предсказуемыми.
РБК вчера в 10:52
Авто
Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
История УАЗ Пикап началась в 2000 году, когда в рамках Московского Международного Автосалона была представлена модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир».
Тарантас Ньюс 18 июня в 07:36
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 19 июня в 10:38
Общество
Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока
Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
Космос
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» засняла места посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон», фотографии были обнародованы на портале научных данных Китайской программы изучения Луны.
Sibnet Новости вчера в 10:37
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru 19 июня в 14:07
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 19 июня в 06:35
Авто
Автопроизводитель Lifan оказался на грани разорения
Evo-rus.com вчера в 16:14
Политика
Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru 19 июня в 00:40
Общество
В России могут ввести новое пособие для родителей-одиночек
Инициаторы нового вида выплат предлагают установить размер пособия на уровне не менее 2-х прожиточных минимумов.
Evo-rus.com 18 июня в 03:07
Политика
Трамп ответил на слухи о наличии у него болезни Паркинсона
Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на митинге в городе Талса (штат Оклахома) прокомментировал распространенные СМИ сообщения о том, что у него может быть болезнь Паркинсона.
Российская газета 01:13
Политика
Венецианская комиссия изучила поправки в Конституцию России
Венецианская комиссия Совета Европы изучила поправки к Конституции России, относительно отношений с Европейским судом по правам человека.
Версия.Инфо 19 июня в 03:46
Происшествия
У адвоката Ефремова из-за пьяного водителя погибла вся семья
Московский Комсомолец вчера в 03:04
Общество
Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня
ТАСС вчера в 02:03
Авто
В первой половине июня 18 марок изменили цены на авто
Цены на весь свой модельный ряд в начале июня поднял УАЗ – на 2,7 – 3,9%. Его примеру последовали Subaru и Genesis – на 3,4 – 7,3% и 1,1 – 2,4% соответственно.
CarsWeek.ru 18 июня в 01:27
Здоровье
В США прекратили испытания гидроксихлорохина для лечения COVID-19
На днях ВОЗ решила прекратить испытания данного препарата в качестве средства для лечения пациентов, инфицированных COVID-19.
Evo-rus.com вчера в 15:52
Игры
Видеорассказ Insomniac об SSD, DualSense, 3D-звуке и прочем в Ratchet Clank для PS5
Ещё во время показа компанией Sony Interactive Entertainment и студией Insomniac Games первого трейлера приключенческого боевика Ratchet & Clank: Rift Apart многие обратили внимание на быструю смену миров, предположив здесь работу SSD.
3DNews 02:15
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Политика
Трамп призвал сажать в тюрьму за сожжение американского флага
Президент США Дональд Трамп призвал ввести в стране уголовное наказание в виде года тюрьмы за сожжение национального флага.
НТВ 02:29