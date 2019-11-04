Космос
Lenta.ruВ США испытали новейший космический корабль
Компания Boeing провела очередные испытания многоразового космического корабля Starliner. На тестовой площадке на базе Уайт Сэндс в штате Нью-Мексико проверку прошли системы эвакуации, сообщается в Twitter НАСА. Корабль стартовал в 16:15 по московскому времени.
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Во время испытания космического корабля США Starliner не раскрылся парашют
Комсомольская правдавчера в 13:43
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