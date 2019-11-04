Космос

Lenta.ruLenta.ruВ США испытали новейший космический корабль

Компания Boeing провела очередные испытания многоразового космического корабля Starliner. На тестовой площадке на базе Уайт Сэндс в штате Нью-Мексико проверку прошли системы эвакуации, сообщается в Twitter НАСА. Корабль стартовал в 16:15 по московскому времени.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Один из трех парашютов не раскрылся во время испытаний корабля Starliner

РБКвчера в 15:32

Во время испытания космического корабля США Starliner не раскрылся парашют

Комсомольская правдавчера в 13:43

Один из парашютов нового космического корабля США Starliner не раскрылся на испытаниях

ТАССвчера в 11:48

При испытании системы спасения корабля Boeing один парашют не раскрылся

РИА Новостивчера в 12:19

В США испытали новейший космический корабль

Lenta.ruвчера в 11:11

В США испытали новейший космический корабль Starliner

Российская газетавчера в 13:33

NASA и Boeing проверят безопасность корабля Starliner при неудачном запуске

REGNUM02 ноября в 07:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 01:42, Вашингтон
Политика

Путин уволил одиннадцать генералов СК, МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от должности ряд высокопоставленных офицеров Следственного комитета, МВД и МЧС.
РИА Новости вчера в 17:40
Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM вчера в 06:50
Общество

В дело о покушении на Киркорова не вписали Галкина и Пугачеву

Адвокат Исрафил Гададов просил суд включить Киркорова, Галкина и Пугачеву в список свидетелей.
Газета.Ru 01:08
Шоу-бизнес

Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены

Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru вчера в 06:49
Общество

Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального

Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК вчера в 19:49
Общество

В Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в регионах

Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР Александр Старовойтов предложил разрешить регионам ограничивать число разрешений на такси, сообщила газета «Ведомости».
РБК вчера в 22:28
Футбол

Тедеско: «Спартак» не заслужил победу в матче с «Арсеналом»

Чемпионат вчера в 13:24
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru вчера в 13:22
Общество

Диетолог назвала самые вредные сладости

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" не рекомендовала есть сладости, в которых сочетаются сахар и трансжиры.
РИА Новости 01:00
Космос

«Вояджер-2» спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство

РИА Новости вчера в 18:04
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска

В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Армия и оружие

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru вчера в 10:08
Интернет

Компания Facebook обновила логотип

Компания Facebook, которая, помимо одноименной социальной сети, владеет Instagram и WhatsApp, сменила логотип.
Коммерсантъ вчера в 17:18
Политика

Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа

Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru вчера в 13:44
Политика

Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США

ТАСС вчера в 01:33
Политика

Путин назначил Долуду атаманом Всероссийского казачьего общества

Атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда 4 ноября стал атаманом Всероссийского казачьего общества Указ президента России Владимира Путина опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Юга.ру вчера в 23:41
Финансы

Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета после повышения НДС

Министерство финансов России зафиксировало рекордный рост поступлений по НДС после повышения ставки.
Известия 00:56
Музыка

Земфира после долгого перерыва представила в Дубае новые песни

Российская рок-певица Земфира выступила на международном фестивале PaRUS в Дубае, где представила две новые композиции, получившие названия Abuse и Goodbye.
ФАН 03 ноября в 04:59
Происшествия

В роддоме Петербурга упал лифт с двумя рабочими

Российская газета вчера в 14:02
Общество

Найдены способы похудеть без физических упражнений

Диетологи дали советы по похудению людям, которые по каким-либо причинам не могут делать физические упражнения.
Lenta.ru вчера в 01:11
Политика

Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России

Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости вчера в 16:58
Происшествия

В Сети появилось видео с места убийства главы центра «Э» по Ингушетии

Ориентировочно в 18.30 по московскому времени жители позвонили в полицию и сообщили о стрельбе. Следствие разыскивает трех человек.
Красная весна 03 ноября в 01:53
Армия и оружие

Зачем армия США сотрудничает с организацией, исследующей НЛО

RT на русском 01:01
Политика

Столтенберг пообещал Украине вступление в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что в вопросе вступления Украины в альянс Россия «не имеет права голоса».
Известия вчера в 20:10
Шоу-бизнес

Шепелев рассказал, как учит 6-летнего сына реагировать на насмешки

В новом видеоролике Шепелев рассказал, как его сын отказался от модного тренировочного комбинезона из-за насмешек сверстника.
Суть событий вчера в 10:09
Политика

В Совфеде ответили на призыв Украины вернуть задержанные корабли

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с «Российской газетой» направленную Москве ноту украинского МИД с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.
RT на русском вчера в 16:25
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору тортов и пирожных

Отмечается, что недопустимо перевозить торты валом.
Похвистнево-Информ вчера в 01:27
Армия и оружие

В Турции задержана сестра аль-Багдади

Вместе с сестрой были задержаны ее муж и невестка. Аль-Багдади, как утверждают власти США, был ликвидирован в результате спецоперации.
Свободная Пресса вчера в 21:23
Экономика

УГМК получит крупнейшее месторождение меди на Урале

Правда УрФО вчера в 22:21
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru вчера в 06:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное