Космос

Lenta.ruLenta.ruВ США испытали новейший космический корабль

Компания Boeing провела очередные испытания многоразового космического корабля Starliner. На тестовой площадке на базе Уайт Сэндс в штате Нью-Мексико проверку прошли системы эвакуации, сообщается в Twitter НАСА. Корабль стартовал в 16:15 по московскому времени.
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Во время испытания космического корабля США Starliner не раскрылся парашют

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