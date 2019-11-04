Космос
Lenta.ruВ США испытали новейший космический корабль
Компания Boeing провела очередные испытания многоразового космического корабля Starliner. На тестовой площадке на базе Уайт Сэндс в штате Нью-Мексико проверку прошли системы эвакуации, сообщается в Twitter НАСА. Корабль стартовал в 16:15 по московскому времени.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 14:56, Ашберн
Шоу-бизнес
Певица Ева Польна рассказала о состоянии дочери
РИА Новости 14:51
Общество
Россия увеличит на $10 млн ежегодную помощь Африке через программы ООН
"Вопросы экономического развития являются неотъемлемой и приоритетной составляющей в отношениях нашей страны с государствами континента, что еще раз подтвердил состоявшийся в октябре в Сочи первый саммит Россия - Африка", - подчеркнул он.
ТАСС 13:18
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Экономика
Акции McDonald’s упали на фоне увольнения гендиректора
Стоимость акций американской корпорации McDonald’s упала на фоне объявления об увольнении генерального директора Стива Истербрук, сообщает CNBC.
REGNUM 13:53
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о новых исковых требованиях компании к «Газпрому».
РБК 14:38
Политика
США ввели новые санкции против Ирана
Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана. Под ограничительные меры попал Генштаб иранских Вооруженных сил.
РИА Новости 12:26
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru 05:29
Авто
Названы самые надежные подержанные автомобили европейских марок
На рынке подержанных автомобилей европейские марки востребованы не меньше японских.
110km.ru 02 ноября в 06:25
Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей
В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
МедиаПоток вчера в 09:38
Технологии
Microsoft представила обновленный логотип браузера Edge
Актуальные Новости вчера в 03:01
Происшествия
В Кинешме пожарные потушили пожар в отеле на воде
Известия вчера в 19:50
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Политика
Киев предложил Таллину вместе бороться против «Северного потока-2»
Как заявлено 4 ноября на правительственном портале Украины, украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу совместно бороться против газопровода "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря.
Российская газета 14:27
Футбол
Наставник «РБ Лейпциг» высказался о предстоящем матче с «Зенитом»
Главный тренер немецкого клуба "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсман поделился мнением о предстоящем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против петербургского "Зенита", передает ТАСС.
Газета.Ru 12:35
Футбол
Игорь Черевченко: «„Спартак“ применяет одну и ту же тактику»
Sportbox.RU 14:00
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S11 получит 108-Мп камеру
Как оказалось, новинка получит 108-Мп камеру Samsung ISOCELL Bright HMX, работающую при поддержке более простых модулей.
OAnews 06:21
Общество
Путин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя
Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за производство порошкового алкоголя.
РБК 12:04
Политика
Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Шоу-бизнес
Алла Пугачева не захотела выйти на бис во время концерта в Минске
Несмотря на просьбы аудитории, певица не захотела выйти на бис, удалившись за кулисы.
Дни24 вчера в 04:11
Футбол
Клопп ответил Гвардиоле, который назвал Мане симулянтом
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на слова наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который заявил, что форвард красных Садио Мане в некоторых моментах прибегает к симуляции.
Чемпионат 10:56
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем
РБК 02 ноября в 10:04
Футбол
Барри возобновил игровую карьеру в 38 лет
«Вест Бромвич» был последним клубом в карьере Барри, но не продлил соглашение с игроком, который в апреле перенес операцию на колене.
Матч ТВ 07:54
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.
РИА Новости 14:42
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК вчера в 08:15